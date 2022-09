Hamilton: "Ricciardo tiene demasiado talento para ser reserva de Mercedes"

Cargar el reproductor de audio

Daniel Ricciardo se prepara para dejar McLaren, el lugar en el que ha competido desde el inicio de la temporada 2021, tras la decisión del equipo de sustituirlo por Oscar Piastri para el próximo año, por lo que hay un gran interés en saber dónde acabará el ganador de ocho carreras en Fórmula 1.

Al parecer, el australiano recibirá una compensación económica de la escudería de Woking para cubrir el tercer año del contrato que firmó con los británicos en 2020, y podría decidir tomarse una campaña fuera de la categoría para trabajar en otro equipo en calidad de piloto de reserva.

Esa sería una posibilidad si no se concreta el fichaje de Ricciardo por Alpine, algo poco probable dada su decisión de abandonar ese equipo y unirse a McLaren para 2021, o dirigirse a Haas o Williams.

Antes del fin de semana del Gran Premio de Italia en Monza, algunos medios rumorearon con ser tercer piloto de Mercedes en 2023, y cuando se le preguntó sobre ello en la rueda de prensa a Lewis Hamilton, que estará junto a George Russell con las flechas de plata el próximo curso, respondió: "Creo que debería correr. Tiene demasiado talento [para ser tercer piloto] y se ha ganado el derecho a estar entre todos nosotros".

"Pero, por supuesto, si forma parte de nuestro equipo sería genial, aunque el papel de tercer [piloto] no es lo mejor para él. Si yo lo dirigiera, ¡estaría corriendo!", exclamó el heptacampeón.

Junto a él en la rueda de prensa, también se le preguntó a Ricciardo por su respuesta a los rumores, a lo que dijo que está "evaluando todo" en cuanto a sus planes de futuro.

"La verdad es que estoy manteniendo todas las opciones abiertas, no solo para el próximo año, sino para el futuro", añadió. "Todavía no sé cómo será el próximo año. Como dijo Lewis [Hamilton], quiero estar en la parrilla, quiero correr".

"Lo comenté hace unas semanas, aunque este ha sido un momento difícil en mi carrera, no me ha quitado el amor por el deporte y ese deseo de seguir aquí y competir", continuó el australiano. "Obviamente, se han mantenido muchas conversaciones sobre el próximo año y más allá, pero todavía no estoy seguro de cómo será".

El contrato actual de Hamilton con Mercedes solo cubre la temporada 2023, lo que podría significar que un rol como piloto de reserva para Ricciardo en la escudería de Brackley le podría dar un asiento de titular si el siete veces campeón del mundo decide alejarse de la F1 al final del próximo año.

Sin embargo, el británico no ha dado importancia a estas especulaciones y ha vuelto a explicar sus intenciones respecto a su futuro en la máxima categoría del automovilismo, afirmando que está "encaminado" hacia un nuevo acuerdo para 2024 y más allá.

"Durante años hemos estado dando vueltas, subiendo y bajando con historias de la retirada, de parar", dijo. "Me siento mejor que nunca, en forma, me encanta lo que hago, y no planeo parar pronto, ¡lo siento, amigo [por Ricciardo]!".

"Mi objetivo siempre fue estar con Mercedes desde que firmé con ellos en 1997 [como junior de McLaren durante sus años como equipo asociada a Mercedes por su acuerdo de suministro de motores]", indicó. "Me encanta que tengamos la larga asociación que llevamos. Siento que nos estamos embarcando en un montón de cosas positivas, no solo en el deporte, sino también fuera de él".

"Y creo que hay mucho [más] que lograr juntos. Así que quiero formar parte de ello", aseguró Hamilton. "Creo que siempre estaré con Mercedes, hasta el día de mi muerte. Siento que puedo correr durante bastante tiempo más".

