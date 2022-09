Tsunoda responde duramente a los fans conspiratorios de la F1

Cargar el reproductor de audio

A mitad de la carrera de Zandvoort, Tsunoda dijo por radio que tenía la sensación de que una de las ruedas no estaba bien apretada, y obviamente se detuvo, desabrochándose los cinturones de seguridad para abandonar.

Sin embargo, el piloto japonés recibió la orden de seguir en carrera y regresó a los boxes. Allí, montó otro juego de neumáticos y los mecánicos le abrocharon los cinturones de seguridad de nuevo antes de volver a la pista.

Pero los problemas aparentes persistieron y Yuki Tsunoda ahora sí recibió la instrucción de detenerse y dar por terminada la carrera. Más tarde descubrieron que el problema estaba relacionado con el diferencial del monoplaza del piloto nipón.

El AlphaTauri parado en una de las escapatorias provocó un período de coche de seguridad virtual, que permitió a Max Verstappen entrar en boxes para montar unos neumáticos nuevos que le ayudaron a contrarrestar la estrategia de una sola parada de Mercedes.

Esto dio lugar a una serie de teorías conspiratorias y acusaciones dirigidas a Red Bull y AlphaTauri, sugiriendo que el retiro de Tsunoda era parte de un "truco sucio" para ganar la carrera del Gran Premio de los Países Bajos.

"Es curioso que los aficionados estén entusiasmados por crear siempre esas historias", dijo el japonés antes del Gran Premio de Italia en respuesta a Motorsport.com sobre estas teorías.

"Noté algunas cosas extrañas en la parte trasera. Primero pensé que era el neumático y me avisaron por radio para que aparcase el coche en un lugar seguro a un lado de la pista. Así que paré y casi apago el monoplaza".

"Pero el equipo me dijo que no había encontrado ningún contratiempo. Por eso volvimos a la carrera y montamos un neumático nuevo, pero volví a notar claramente que había un problema", continuó. "Le dije al equipo que definitivamente había un problema. Así que por eso dijeron que parase".

"Está muy claro que había un problema en el coche, y ahora podemos confirmar que había una avería en el diferencial".

"La situación fue, por supuesto, un poco confusa, pero no hay nada de lo que quejarse al equipo, a mí mismo o sobre todo a Red Bull, que siendo sincero no tiene nada que ver con esta historia".

"Además, tenía la oportunidad de sumar puntos, no hay ninguna razón para parar y ayudarles".

Cuando se le preguntó si los aficionados a la Fórmula 1 tenían razones para dudar sobre un posible "truco sucio", dados los casos que han existido en el pasado, Tsunoda dijo que no quería saberlo, y dijo sin tapujos que los 'rumorólogos' deberían hacerse "una resonancia magnética" para comprobar que no había nada mal en su cerebro.

"No quiero saberlo y no me importa", dijo el japonés en respuesta al cinismo de los aficionados.

"Quiero preguntar realmente cómo es su cerebro, escanearlos con una resonancia magnética y ver qué es lo que está mal. Es curioso cómo se crean esas historias".

"Red Bull y AlphaTauri son equipos completamente diferentes. Bueno, ya sabes, no es tan así como pasa con los otros equipos, pero aún así, son diferentes".

"Nosotros estamos en Italia y ellos en el Reino Unido. Trabajamos en sitios completamente diferentes", concluyó.