Norris aspira a ganar con McLaren en F1 2024 en el "lugar adecuado"

El equipo McLaren ocupa la tercera posición en el mundial de constructores de la temporada 2024 de Fórmula 1 con 55 puntos más que hace un año a estas alturas, y encabeza la lucha por perseguir a Red Bull y Ferrari. Aunque se trata de una importante mejora, los de Maranello se consolidaron como el segundo conjunto, una posición que en Woking disfrutaron durante parte de la pasada campaña.

El trabajo de desarrollo de los italianos en el invierno incluso ayudó a superar a los británicos en circuitos de alta velocidad, como en Suzuka, como se demostró en la última cita del calendario. Después del Gran Premio de Japón, el director de la escudería, Andrea Stella, dijo a F1 Nation que todavía cree que pueden "pensar en ganar carreras este año" si pueden repetir su impresionante desarrollo de 2023.

Y cuando se le preguntó por ello a Lando Norris en la previa del Gran Premio de China, bromeó antes de asegurar que a corto plazo no será posible vencer: "No a corto plazo, eso seguro. Creo que podemos ganar en el lugar adecuado, si mejoramos el coche como necesitamos y, sinceramente, no hubo mucha frustración en Suzuka".

"No creo que hiciéramos un trabajo perfecto, y quizá deberíamos haber terminado un puesto más arriba, pero no creo que estuviéramos lejos, hemos estado en el mismo lugar toda la temporada, detrás de Red Bull y Ferrari, y hemos estado un poco un paso por delante de dos equipos", indicó. "Y así fue el fin de semana pasado, por lo que no creo que hubiera frustración, pero conocemos los problemas, sabemos lo que debemos hacer para mejorar".

"Creo que Andrea [Stella] tiene razón, podemos ganar carreras este año, y podemos ser competitivos con estos otros dos equipos por delante de nosotros", explicó Lando Norris. "Sin embargo, eso son conjeturas, hay que trabajar duro para mejorar el coche en algunas de esas áreas, que han sido un gran reto para nosotros en los últimos años, aunque confío en que podamos hacer buenas carreras".

McLaren introducirá su primera gran mejora de la temporada 2024 de Fórmula 1 en el próximo Gran Premio de Miami, además de que esperan tener listos otros dos importantes paquetes de actualización para el MCL38 a lo largo de la campaña en la que quieren volver a la senda del triunfo.

