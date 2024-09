Hamilton saldrá desde el pitlane en Bakú F1 tras cambiar motor

Lewis Hamilton empezará el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 desde el pitlane después de que Mercedes optara por cambiar varios componentes de su unidad de potencia. Esteban Ocon también arrancará desde el pitlane tras los problemas en su Alpine.

Fernando Alonso y Franco Colapinto ganan una posición, saliendo séptimo el español y octavo el argentino, compartiendo cuarta fila de parrilla.

Hamilton, que se había clasificado en séptima posición, ha montado su quinto motor de la temporada, uno más de los permitidos, y Mercedes también le ha cambiado el turbocompresor, el MGU-H y el MGU-K.

Este cambio era algo que Mercedes esperaba hacer desde hace tiempo, ya que el abandono por avería en el motor de Hamilton en el GP de Australia a principios de temporada le dejó al límite a partir de ese momento.

Motorsport.com ha podido saber que Mercedes había estado analizando qué carrera sería la mejor para hacer el cambio y asumir la penalización en parrilla, dado lo complicado que es adelantar en varias de las pistas que quedan en el calendario de 2024.

El evento en el circuito urbano de Bakú, con sus largas rectas y los requisitos de gestión de neumáticos de la carrera del domingo, hizo que Mercedes decidiera penalizar tras su decepcionante clasificación del sábado en Azerbaiyán.

Hamilton se clasificó séptimo tras no conseguir que sus neumáticos funcionaran bien al inicio de su última vuelta en la Q3, después de que se le dijera que redujera la velocidad al final de su vuelta de calentamiento debido a que el Williams de Alex Albon se quedó atascado temporalmente a la salida del pitlane con su ventilador de refrigeración todavía conectado a monoplaza.

El retraso en la salida de su última vuelta significó que los neumáticos de Hamilton "no funcionaran", algo que el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, dijo que también afectó a George Russell en el otro W15, ya que el más joven de sus pilotos iba justo por delante de su compañero de equipo.

Mercedes confía en que Hamilton pueda remontar, aunque para ello tendrá que perseguir el coche de Lando Norris, después de que el piloto de McLaren F1 cayera en Q1.

El cambio de motor de Hamilton llega después de que su compañero Russell también tuviera que hacer uno el viernes.

Tras la FP1 en Azerbaiyán, Mercedes detectó una anomalía en el análisis de aceite en el coche de Russell y actuó como medida de precaución.

Mientras tanto, después de la clasificación, Hamilton declaró: "Todos los sábados es lo mismo, así que no es realmente sorprendente".

"En la FP1 y FP2, el coche se sentía increíble. Estaba cómodo, literalmente, desde la primera vuelta. A veces nos preguntamos cuando se llega a un sábado si los demás iban con más peso en FP1 y FP2".

"Se sentía muy bien el viernes y luego tan pronto como empezamos la clasificación, apenas he cambiado nada en el coche porque no quería estropear nada, pero los neumáticos no funcionaban".

"Durante todo el día no funcionaron. Creo que en la última vuelta, como en el último sector, los neumáticos empezaron a funcionar. Pero ya lo habíamos perdido".