Vídeo: el bizarro incidente de Albon con un ventilador en su Williams

El anglotailandés salió de su garaje con un ventilador incrustado en la toma de aire por encima de su cabeza, lo que le obligó a detenerse a la salida de boxes para intentar retirarlo. Eso provocó una discusión sobre qué hacer para retirarlo sin provocar que los comisarios le impusieran una penalización, y Williams indicó que el propio Alexander Albon lo intentara retirar y lanzarlo lejos del monoplaza para evitar que cualquier persona tocara el coche.

Según el piloto, fue un descuido de su escudería, ya que querían ir a la pista y beneficiarse del rebufo en la larga avenida de Neftchilar, algo que es incluso más efectivo que en el Gran Premio de Italia.

"Fue un poco precipitado conseguir el rebufo, un poco como en el circuito de Monza. De hecho, creo que esta pista es incluso mejor, porque es una salida [de la curva] a baja velocidad, y no pierdes tanto en la zona sucia", dijo. "Estábamos tratando de cerrar huecos, deseando que llegara el momento de salir del garaje para ponernos en marcha, y nos hemos dejado un ventilador en el coche, fue frustrante, aunque es mejor que pase en la Q3 que en la Q1 o la Q2".

"Fue un error, lo investigaremos, pero son cosas que suceden, no estoy apedreando al equipo", comentó Alexander Albon. "Creo que, a veces, esas cosas pasan, y solo tenemos que asegurarnos de que no vuelva a suceder".

El anglotailandés esperaba visitar a los comisarios y convencerles para conservar esa décima plaza en la parrilla, y alegó que esperaba que Williams siguiera el procedimiento correcto. Explicó que no estaba enfadado con su conjunto, sino que estaba centrado en volver a la acción, pero no pudo marcar otro tiempo en el final de la clasificación.

"Hay una norma que prohíbe a los comisarios tocar el coche, no estoy seguro de si se puede tirar un ventilador del monoplaza, ¿cuál es la normativa al respecto? Creo que, sobre el papel, está bien, un tear-off es legal, ¿por qué un ventilador no?", comentó. "Espero poder mantener la décima posición mañana, imagino que iré a los comisarios, creo que es lo mejor, pero no estoy enfadado, solo quiero volver a rodar, es lo único que tengo en mente".

"Tuvimos una charla al respecto, hablamos de tirar el ventilador, de asegurarnos de que el comisario no tocara el coche y de intentar volver a ponernos en marcha", dijo Alexander Albon. "No pasé por la bandera por tres segundos, así que casi lo conseguimos".

Sin el incidente, reconoció que podría haber mantenido la novena plaza, por delante de Franco Colapinto, pero cree que nunca consiguió que los neumáticos funcionaran en la ventana ideal: "Con la vuelta perfecta [Colapinto era batible], para ser sincero, nunca conseguimos que las gomas funcionaran, me costó mucho ponerlos en marcha".

"Fue mucho mejor en la FP3 que en la clasificación, pero de repente, en la vuelta de salida, tenía hielo en la espalda [por el ventilador], y los neumáticos estaban mucho mejor, así que tenemos que averiguar por qué", sentenció.