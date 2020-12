Hamilton igualó el récord de siete campeonatos de Michael Schumacher en Estambul después de ganar 11 de las 16 carreras en las que participó.

El piloto de Mercedes se proclamó campeón a falta de tres carreras, y también superó el récord de 91 victorias de Schumacher, terminando la temporada con 95.

La temporada de Hamilton incluyó varias actuaciones destacadas, como su vuelta bajo la torrencial lluvia para conseguir la pole en el GP de Estiria o la victoria en el GP de Gran Bretaña terminando sobre tres ruedas tras la rotura de uno de sus neumáticos en el último giro.

Sin embargo, analizando la temporada, Hamilton eligió la victoria en el GP de Turquía como su mejor actuación.

"Turquía, naturalmente, es la más reciente, porque no fue hace tanto tiempo", dijo Hamilton. "Creo que fue [la mejor] para mí, con las circunstancias a las que nos enfrentamos los pilotos, y al estar tan presionado, podía conseguir el campeonato en ese momento. Diría que para mí fue mi mejor actuación".

El poco agarre en el asfalto del Estambul Park dificultaron la clasificación bajo la lluvia, por lo que Hamilton solo pudo salir desde el sexto lugar de la parrilla.

Pero la valiente estrategia a una sola parada en condiciones de lluvia durante toda la carrera le sirvió para ponerse en cabeza y ganar con más de 30 segundos de ventaja. Así, Hamilton certificó el campeonato después de que su compañero de equipo y rival más cercano en la clasificación, Valtteri Bottas, no consiguiera ningún punto y terminara doblado en la 14° posición.

Hamilton se perdió el Gran Premio de Sakhir posteriormente tras dar positivo por COVID-19, pero el título ya estaba decidido.

A principios de año había incertidumbre sobre cuántas carreras lograría completar la F1 debido a la pandemia, pero Hamilton dice que no cambió su planteamiento.

"Siempre me lo tomo carrera a carrera, no cambio el enfoque para nada", afirmó Hamilton. "La temporada comenzó mucho más tarde, lo que significó que la preparación normal para llegar listo a la primera carrera, luego no hubo carreras durante bastante tiempo".

"Se trató solo de descubrir la mejor manera de entrenar y prepararme para cuando comenzara la temporada. Fue raro empezar a mitad de año, con todo en Europa y tripletes. Pero creo que este año hemos mostrado fuerza y unión real como equipo".