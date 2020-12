Sainz: "Nos la jugamos con el medio para tener ventaja en carrera"

El piloto de McLaren completó una notable última clasificación con el equipo de Woking en el GP de Abu Dhabi. No obstante, Sainz se quedó fuera del top 5, al que sí accedió su compañero, Lando Norris, que saldrá cuarto, al lado de Lewis Hamilton en parrilla.

El británico monta un motor más fresco que el del español este fin de semana y aventajó en tres décimas al madrileño en la Q3 definitiva.

Ya en la Q1 fue medio segundo más rápido, pero Sainz logró pasar con un solo juego a la siguiente ronda; y en la Q2 también le aventajó en tres décimas. No obstante, el español asegura estar satisfecho y califica la de Abu Dhabi como una de sus mejores sesiones de sábado.

"Digamos que ha sido hasta la Q3, creo que una de las mejores clasificaciones que he hecho, porque otra vez he podido pasar a la Q2 solo con un neumático, haciendo una vuelta muy buena en la Q1", comentó en los micrófonos de Movistar + F1.

"Luego, nos la hemos jugado a pasar con el medio para intentar tener una ventaja para mañana y ha funcionado, con una vuelta muy buena. Ya en Q3, igual por falta de ritmo o de tiempo con el blando, no he hecho una vuelta muy buena. La verdad es que se sobrecalienta muy rápido y no he hecho una vuelta muy allá porque igual he querido apretar demasiado y no me ha funcionado. Pero hasta ese intento de la Q3, la verdad es que me ha salido una clasificación muy buena".

Cuando se le preguntó por la ventaja estratégica que puede tener al montar el medio (amarillo) desde la salida de la carrera del domingo, al igual que los Mercedes, Leclerc y Verstappen, Sainz comentó que no será fácil.

"Creo que mañana somos de los pocos coches que han conseguido esa situación. No va a ser fácil, porque cuando todo el mundo con el blando pare en la vuelta 8 o 10, quedarse fuera con el medio no va a ser fácil, porque todo el mundo te va a hacer el undercut y habrá que elegir si seguir y que te lo hagan, o parar", advirtió.

"Esto no es una decisión sencilla de tomar, porque es perder posición en pista. Pero aún con esa situación, me he sentido mejor con ese neumático todo el fin de semana, quería probar algo diferente. No me he obsesionado demasiado con Lando porque lleva motor fresco este fin de semana y he hecho mi estrategia".

Y sobre su última carrera con McLaren, el español reconoce que no piensa en ello: "Yo todavía no pienso en eso, y menos hoy".

