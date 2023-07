Hamilton, de acuerdo con que haya protestas ecologistas en la F1

El año pasado, varios manifestantes del grupo 'Just Stop Oil' entraron en Silverstone al comienzo de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, justo antes de que se mostrara la bandera roja por el accidente de Guanyu Zhou.

Siete personas fueron detenidas posteriormente, y el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, calificó sus acciones de "completamente irresponsables y peligrosas" y dijo que sus actos "ponían vidas en peligro".

Desde entonces han continuado protestas similares en acontecimientos deportivos e instituciones culturales, por lo que se teme que se repitan en Silverstone el próximo fin de semana. A pesar de confirmar su apoyo a la causa ecologista, Lewis Hamilton ha subrayado que cualquier acción debe ser "pacífica".

"Doy la bienvenida a los manifestantes o activistas", dijo el piloto de Mercedes cuando Motorsport.com le preguntó por su opinión sobre una posible acción durante el Gran Premio. "Siempre están presionando por un cambio positivo. Nunca queremos ver a la gente de pie en la pista y poniéndose en peligro. Pero eso suscita conversación, diálogo, y a menudo ayuda. A veces, si se hace bien, provoca cambios, y necesitamos más cambios".

"Tenemos que ser más sostenibles y más inclusivos. Hay muchas cosas, tenemos que hacer más, y la industria se está moviendo a un ritmo tan rápido que a veces algunas de esas protestas se caen. Y hay que reavivarlas con conversaciones. Así que espero que no se repita la situación del año pasado. Pero como he dicho, siempre apoyo a los manifestantes pacíficos".

El siete veces campeón del mundo también subrayó que no quería que se repitieran los incidentes con la multitud del Gran Premio de Austria 2022, cuando hubo reportes de acoso. "No, definitivamente no", añadió. "Especialmente cuando venimos a un lugar tan hermoso, fue triste escuchar lo que sucedió el año pasado. Y sé que la F1 ha tomado medidas para hacer algunos cambios aquí este fin de semana".

"Pero sigo pensando que queda trabajo por hacer. Potencialmente podría aparecer el mismo grupo de gente. Y tenemos que ser muy firmes en nuestra postura en términos de cómo esperamos que la gente esté dentro de este espacio, que sea inclusivo, y para cualquiera. Así que espero que lo del año pasado sea algo excepcional, crucemos los dedos", dijo para finalizar.