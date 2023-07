Leclerc revela que ya negocia su nuevo contrato con Ferrari F1

En los últimos meses, se ha especulado mucho sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari después de que el equipo se viniese abajo a lo largo de 2022, algo que sumado a que el SF-23 ha empezado muy por detrás del RB19 de Red Bull en este 2023, ha creado algunas crispaciones internas.

Durante las primeras carreras de la temporada, Leclerc fue vinculado a Mercedes, ya que el equipo alemán todavía no ha renovado a Lewis Hamilton, pero Toto Wolff lo desmintió rápidamente.

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, también dijo en el Gran Premio de Australia en abril que no estaba "asustado en absoluto" por la posibilidad de perder a Leclerc y explicó que "no era el momento adecuado" para empezar las negociaciones sobre una posible ampliación.

Pero dichos rumores sobre el futuro de Leclerc en Ferrari han aumentando tras sus recientes problemas en la clasificación de España y Canadá.

En Montreal, el monegasco criticó abiertamente a su equipo por su decisión de no cambiar a las gomas de seco al principio de la Q2, en la que posteriormente quedó eliminado, pero después Vasseur explicó que su piloto había admitido que se había equivocado.

Antes del GP de Austria de este fin de semana, Motorsport.com preguntó a Charles Leclerc si había empezado a negociar su nuevo contrato después de que su compañero Carlos Sainz dijese que quería resolver su futuro con Ferrari en invierno y el monegasco respondió: "Poco a poco".

"Estamos empezando poco a poco a hablar de ello, sí", reveló.

Pero Leclerc dijo que, a diferencia de Sainz, no tiene "ningún plazo en particular" para llegar a un acuerdo con Ferrari, ya que siente que "un año y medio aún es un largo camino por recorrer".

"Para ser sincero, todavía no lo tengo en mente", añadió. "Cuando digo que poco a poco empezamos a hablar de ello, son sólo palabras, pero nada especial, nada específico".

Poco después, Leclerc pareció retractarse de sus comentarios, al decir que las conversaciones que había tenido con Ferrari eran "sólo unas bromas aquí y allá, nada formal o específico".

En respuesta a una pregunta sobre si también mantenía abierta la puerta a otros equipos de cara a 2025, Leclerc insistió en que "me encanta Ferrari, soy feliz aquí".

"No estoy diciendo que [quiera mantener abierta la puerta]", explicó. Ferrari ha sido el equipo que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Nunca he ocultado que siempre he estado muy feliz de poder ser piloto de Ferrari".

"Por supuesto, el equipo y yo no estamos contentos con dónde estamos en este momento, pero creo que todos estamos trabajando en la dirección correcta. Y, de nuevo, me encanta Ferrari, soy feliz aquí", añadió.

En cuanto a los rumores sobre un posible movimiento hacia Mercedes u otro equipo, Leclerc admitió que "es probablemente la primera vez en mi carrera que estoy en esta posición".

"No creo que [eso sea] porque nadie me haya querido en el pasado, es solo porque es la primera vez en mi carrera que realmente me acerco a un final de contrato en la Fórmula 1", aseguró.

"Por lo tanto, es una situación diferente en la que me encuentro ahora mismo. Pero no me importa: sólo me centro en pilotar, espero ganar lo antes posible en Ferrari y luego ya veremos", finalizó.