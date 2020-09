Hamilton, la COVID-19 y la F1 2020: "Es una prueba mental"

La ausencia de Sergio Pérez en las dos carreras en Silverstone después de dar positivo tras un viaje a México, ha servido como recordatorio para todos los pilotos del impacto que la COVID-19 puede tener en sus carreras deportivas.

Tradicionalmente, Lewis Hamilton ha mezclado su concentración en las carreras con intereses externos en el mundo de la música y la moda, lo que le hace viajar mucho, a menudo a EE UU, en los huecos libres entre los eventos europeos.

Sin embargo, la apretada agenda de 2020 que comenzó con seis carreras en siete fines de semana, le ha obligado a vivir en una "burbuja", con contacto muy limitado con personas fuera de su círculo íntimo.

Así, durante los últimos dos meses en que la Fórmula 1 ha tenido actividad, una caravana en los circuitos, donde convive con su entrenadora Angela Cullen, se ha convertido en su hogar.

Hamilton admite que no ha sido fácil cambiar su rutina habitual, pero era necesario para mantener la concentración en la batalla por el título ante las circunstancias especiales del calendario.

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo equilibraba sus aspiraciones al campeonato y se mantenía protegido del virus, él respondió: “Pienso que es un gran desafío, pero todos estamos en el mismo barco. A menudo, el camino de un piloto de F1 que está luchando por el título suele ser solitario".

“Esa sensación se magnifica este año porque, obviamente, tengo que limitar a las personas que están en la burbuja, y por supuesto, los movimientos”.

“En el pasado solía viajar, porque era algo que encontraba positivo”, expresó el británico quien calificó como un reto encontrar el equilibrio entre estar con sus amigos y mantener las medidas de precaución para reducir el riesgo de un contagio.

“Pero este año, propiciar esas otras cosas que ayudan a mantener el equilibrio para poder estar con amigos, es mucho, mucho más difícil de poner en práctica”.

“Es difícil y no logro reunir las palabras, pero creo que todos lo están haciendo del mismo modo. En lo personal es un verdadero reto y una prueba mental. No sé cómo es para vosotros, tal vez estáis viendo a vuestras familias y esas cosas, pero yo no puedo”.

“Yo estoy concentrado y tan motivado como siempre, porque esto es un maratón, no una carrera al sprint. Sé que al final del año podré disfrutar un poco más, cuando no haya nada en juego. Entonces espero poder estar con mi familia”.

El jefe del equipo de Mercedes, Toto Wolff, sugirió que el reciente enfoque de Hamilton en promover la diversidad y el movimiento Black Lives Matter le había proporcionado una motivación.

"Cuando lucha contra la adversidad es cuando Hamilton ha estado en su mejor momento”, expresó el directivo austriaco. "Creo que el movimiento Black Lives Matter está cerca de su corazón, y eso le ayuda en términos de motivación".

"Siempre he dicho que estoy impresionado en su forma de evolucionar. Cada temporada, es mejor en términos de su personalidad y como piloto, y eso es realmente inspirador a su edad, porque nos muestra cómo evoluciona en términos de personalidad y cómo, a la vez, eleva el listón, pero también el efecto de sus intereses fuera del automovilismo y cómo lo hacen más fuerte”.

Todas las victorias de Hamilton en las 14 temporadas que lleva en Fórmula 1:

(Si no puedes ver las fotos, pulsa en 'Versión completa' al final del artículo)