Haas explica cómo fue el accidente de Mick Schumacher en Arabia Saudí

Mick Schumacher protagonizó un violento accidente durante la segunda ronda de la clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudí y, después de unos minutos con el corazón en un puño hasta saber que estaba bien, el jefe de su equipo, Guenther Steiner, informó sobre lo que había pasado.

El máximo responsable de Haas indicó que estaba en perfecto estado de salud, pero que iba a ser evacuado hasta el hospital para que le realizaran unas pruebas médicas para descartar cualquier posible lesión.

"No hablé con él directamente, lo hice con su madre y la mantuve informada", dijo el italiano. "No tiene ningún daño, como se puede ver, solo querían comprobarlo, haciendo algunas exploraciones para ver que no hay lesiones por el impacto".

Cuando se le preguntó sobre si el choque se produjo debido a un problema en el coche, Steiner dijo: "Parece que se fue contra el piano y luego perdió el coche, vas muy rápido, pero no parece que haya habido ninguna rotura. Hemos perdido todos los datos en el impacto y no teníamos ningún tipo de contacto con él, se cortó todo, supongo que fue por el accidente".

"No hablamos con él por radio porque con el golpe, todo lo digital se rompió", continuó el jefe de Haas. "No sabíamos nada, pero luego recibimos el mensaje de que estaba consciente, que era lo más importante, y después, cuando salió del coche, dijeron que no tenía lesiones externas".

Mick Schumacher estaba realizando una buena sesión, incluso se encontraba dentro de la Q3 antes del accidente: "Creo que nuestro coche es bueno, siempre intentas sacar lo mejor, y quizá lo intentó demasiado aquí. Si comentes un error, ya sabes, no hay escapatorias, son muros, y eso es lo que tuvo".

"No he visto el coche, tenemos que investigar después y decidir lo que hacemos para mañana, pero no lo sé aún", dijo Steiner. "No quiero anticiparme, pero solo hay que ver el monoplaza y ver lo que debemos cambiar, todo tiene que revisarse en un impacto como este, así que es posible que tengamos que construir todo de nuevo".

Haas tendrá mucho trabajo por delante para recuperar el VF-22 que quedó partido a la mitad en Yeda, y eso es algo que saben desde el equipo: "Esto demuestra lo seguros que son, y este año se ha aumentado la dureza después del choque de Romain [Grosjean], seguro que ha ayudado y la suerte es que el piloto está bien".

"Después de ver la repetición, no podemos correr riesgos, y en dos semanas estaremos en Melbourne, y es mejor centrarse en que estaremos en buen estado allí", sentenció Steiner.