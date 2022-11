Gasly ha visto un potencial "mejor de lo esperado" en Alpine

Cargar el reproductor de audio

La temporada de Fórmula 1 ha dado por terminado el mundial de 2022 pero, antes de enfrentarse al parón de invierno, muchos pilotos han disputado el test de postemporada tras el último GP de Abu Dhabi. Entre ellos, Pierre Gasly ya ha podido rodar con el A522 del equipo de Enstone, y ha asegurado que está "muy contento" y que se ha quedado "muy [positivamente] sorprendido".

Pese a no haber pasado ni 48 horas desde que el piloto francés se bajó del AlphaTauri, ya ha dado sus primeros pasos con lo que será, de ahora en adelante, su nuevo equipo. En el test de Abu Dhabi consiguió finalizar en cuarta posición en su debut con Alpine, y marcó su mejor tiempo cuando quedaban 10 minutos para dar por finalizada la sesión.

Motorsport.com le preguntó sobre su adaptación, tanto al entorno como al monoplaza, a lo que Gasly respondió:

"La adaptación ha ido bastante bien. Obviamente he venido con la mente abierta porque es la primera vez que cambio por completo de entorno, y con un coche totalmente nuevo".

"Al principio todo se sentía diferente; desde la dirección, el tacto, el recorrido del pedal del acelerador, la rigidez de los pedales, la forma en que reacciona [el coche], todo".

"Me sentí cómodo con el coche rápidamente, y ahora entiendo por qué terminaron cuartos en el campeonato, así que estoy muy emocionado por lo que viene", aseguró.

A continuación, Motorsport.com le preguntó si el potencial del A522 había confirmado sus pensamientos, o había sido mejor de lo que esperaba, y Pierre contestó:

"Creo que ha sido incluso mejor por lo que he visto. Ha sido una gran experiencia con este equipo, desde los ingenieros en la oficina, hasta el garaje".

"Aún no lo he visto todo, todavía tengo que ir a Enstone y ver todas las herramientas e instalaciones que tienen, pero me ha impresionado mucho su manera de afrontar este primer día de tests y la forma en la que me han recibido".

"Hace dos días todavía estábamos compitiendo con nuestros respectivos equipos y pilotos, así que todo va muy rápido. Pero han sido muy acogedores, y hasta ahora todo es positivo, así que es un futuro prometedor", aseguró.

Finalmente, Gasly terminó mencionando las mejoras que veía en el Alpine respecto a su antiguo monoplaza, el AT03.

"Tienen un agarre delantero bastante fuerte en las curvas de baja y media velocidad, y hay cosas en las que he ido trabajando esta temporada y que he estado buscando [con el AlphaTauri] que rápidamente he encontrado [en el Alpine]".

"Muy rápidamente entendí el potencial que tenía. He estado muy contento con lo que he visto dentro del garaje", finalizó.