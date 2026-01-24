La F1 tiene "bastante flexibilidad" para ajustar el nuevo modo adelantamiento

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, cree que hay "bastante flexibilidad" para ajustar el despliegue de energía y, en particular, el nuevo modo de adelantamiento, a lo largo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La máxima categoría del automovilismo tendrá nuevas unidades de potencia con una distribución casi al 50 % entre la energía de combustión y la eléctrica, y el despliegue de energía desempeña un papel aún más crucial que en la normativa entre 2014 y 2025.

A partir de este año, el modo de adelantamiento sustituye efectivamente al sistema de reducción de resistencia aerodinámica que se utilizaba desde 2011, un concepto idéntico con una aplicación muy diferente.

Ahora, los pilotos que se encuentren a menos de un segundo del coche que les precede en una zona específica se beneficiarán de un aumento de potencia. Pero también existirá el modo Boost, que permitirá a los pilotos utilizar energía extra en cualquier punto del circuito, de forma totalmente independiente de si están atacando o defendiendo.

Ambas herramientas deben considerarse en el contexto de la gestión de la energía, ya que los coches pueden quedarse sin energía al final de determinadas rectas.

Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA Foto: Andy Hone / Motorsport Images

En declaraciones a Motorsport.com en el Autosport Business Exchange de Londres, se le preguntó a Tombazis cómo podría la FIA ajustar el despliegue de energía de carrera a carrera, y explicó: "Hay bastante flexibilidad en ese sentido".

"Una cosa que no tenemos en este momento es que no hemos visto exactamente el rendimiento de los 11 coches, por lo que tenemos una estimación bastante buena, pero no disponemos de los datos reales definitivos. Una vez que los tengamos y veamos cómo se comportan en la pista, podremos reaccionar definitivamente a estos parámetros".

Las nuevas regulaciones suponen que todos los equipos se enfrentan a una curva de aprendizaje pronunciada y se espera un alto ritmo de desarrollo. A pesar de ello, Tombazis confía en que la FIA pueda tomar las decisiones correctas para cada circuito.

"Estos parámetros, cómo se configuran las zonas de adelantamiento, etc., son parámetros que se pueden ajustar", añadió el griego. "Por supuesto, tenemos que avisar a los equipos con antelación, no los vamos a cambiar el viernes en el circuito, hay cosas que podemos simular y creo que no habrá ningún problema en ese sentido".