F1 2026: primeras imágenes de la aerodinámica activa en acción

Los aficionados a la Fórmula 1 pueden ver por primera vez en acción la aerodinámica activa, una de las grandes novedades de la revolución de 2026. Durante su shakedown organizado el viernes en Fiorano, tras su presentación oficial, Ferrari probó en su nuevo SF-26 este proceso en el alerón delantero que nunca antes había sido visto en la F1.

Esta tecnología, que ya se había podido ver en varios vídeos difundidos anteriormente en las redes sociales, ha sido publicada en las redes sociales oficiales de la Fórmula 1, en la que se muestran claramente los elementos aerodinámicos móviles en funcionamiento.

La curiosidad es real, pero habrá que esperar un poco más para ver el sistema en acción, especialmente a alta velocidad, ya que una prueba consiste principalmente en comprobar el buen funcionamiento general del coche, a un ritmo bastante reducido.

La aerodinámica activa se introducirá en la Fórmula 1 a partir de esta temporada, con un objetivo claro: aumentar las velocidades máximas en recta y garantizar un mayor agarre en las curvas.

En concreto, los alerones delantero y trasero se aplanan en las secciones rápidas, en un funcionamiento que recuerda mucho al DRS de los últimos quince años. Excepto que su activación es programada, automática y no depende de la distancia con el coche de delante. En este último punto, el modo adelantamiento sustituirá al sistema que era el DRS.

¿Cómo funciona la aerodinámica activa?

La aerodinámica activa confiere dos estados al monoplaza, definidos por los nombres ingleses "Corner Mode" y "Straight Mode". El primero, que se puede traducir simplemente como "modo curva", es el modo predeterminado. En esta configuración, los alerones estarán en su posición normal y los coches tendrán el máximo apoyo posible para alcanzar el máximo rendimiento aerodinámico en las curvas.

El "Straight Mode", que se puede traducir simplemente como "modo recta", solo estará disponible en determinadas zonas predefinidas por la FIA y deberán activarlo los propios pilotos. En esta configuración, los alerones se levantarán para reducir la carga y aumentar la velocidad.

En cuanto un piloto se aproxima a una curva y levanta el pie para frenar, el coche vuelve al modo de curva ("corner mode"), es decir, los alerones vuelven a su configuración de gran carga aerodinámica para maximizar la estabilidad.

Pero el reto va más allá de la simple instalación de un activador para controlar cada alerón. Los equipos llevan mucho tiempo trabajando en la adhesión del flujo de aire tras la activación del DRS, pero ahora deben encontrar un compromiso entre alerones que ofrezcan la máxima carga aerodinámica en condiciones normales y alerones que reduzcan la resistencia cuando se activan.

Garantizar que el flujo de aire se reanude rápidamente en ambos alerones en modo de giro es esencial para ofrecer al piloto la máxima estabilidad al frenar y al entrar en las curvas.