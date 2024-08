La FIA ajusta dos reglas de F1 tras la confusión en China con Sainz y Alonso

La FIA ha aclarado la confusión creada por dos incidentes en el Gran Premio de China en una versión revisada del Reglamento Deportivo de la F1.

Carlos Sainz hizo un trompo con su Ferrari durante la clasificación en el Circuito Internacional de Shanghai en abril, dañando su alerón delantero. Tras permanecer parado durante un largo periodo de tiempo, dirección de carrera sacó bandera roja para detener la sesión.

Pero el español fue capaz de reemprender la marcha por sus propios medios, volver a boxes y completar la sesión, pasando finalmente a la Q3 y clasificándose séptimo.

En aquel momento, el artículo 39.6, el del reglamento sobre paradas en pista durante la clasificación, decía: "A cualquier piloto cuyo coche se le pare en la pista durante la sesión de clasificación o la clasificación al sprint no se le permitirá volver tomar parte en esa sesión".

Aston Martin creía que Sainz había incumplido esa norma y protestó contra el resultado de la clasificación, pero los comisarios desestimaron la protesta.

Pero como parte de una amplia gama de ajustes reglamentarios publicados durante esta pausa veraniega, la FIA ha introducido una enmienda en el artículo 39.6: "Cualquier piloto cuyo coche se detenga en cualquier zona que no sea el pitlane durante la sesión de clasificación o la sesión de clasificación sprint y reciba asistencia física no se le permitirá tomar parte en esa sesión".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, hace un trompo en la Q2 causando daños en el coche y una bandera roja

Según el reglamento revisado, Sainz no habría cometido ninguna infracción y habría sido libre de continuar en la sesión, porque volvió a pista por sus propios medios.

El cambio aporta claridad en caso de que se produzca una situación similar y debería evitar la necesidad de protestas.

Un segundo cambio realizado a la luz de lo sucedido en China hará que las sanciones impuestas en las carreras al sprint se trasladen al gran premio principal.

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso chocó con Sainz en la curva 9 en un intento de adelantamiento quizás demasiado optimista, lo que le valió una penalización de tiempo al asturiano.

Sin embargo, como el bicampeón del mundo ya se había retirado de la carrera sprint, el castigo no le afectó. Pero con la modificación del artículo 54.3.d, Alonso se habría enfrentado a una pérdida de posiciones en parrilla en la carrera principal del día siguiente.

La revisión dice: "Si cualquiera de las [anteriores] penalizaciones se imponen a un piloto, y ese piloto no puede cumplir la penalización por no estar clasificado en la sesión sprint o en la carrera en el caso de a) o b) o por retirarse de la sesión de sprint o de la carrera o en el caso de c) o d), los comisarios pueden imponer una penalización de puestos en parrilla al piloto en su próxima carrera".