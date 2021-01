Hablar de Ferrari en la Fórmula 1 es mencionar al equipo más exitoso de toda la historia de la categoría. Esto atrae popularidad, pero también conlleva una gran responsabilidad para quien lo dirige y una presión desde los medios italianos.

Mattia Binotto, director de Ferrari F1, sabe que no pueden permitirse otra temporada como la de 2020, en la que la escudería finalizó sexta del campeonato de Constructores, quedando por detrás de Mercedes, Red Bull, McLaren, Racing Point y Renault. Además, no lograron ganar ni una sola carrera y sus dos pilotos estuvieron fuera del top 5 del campeonato.

Por eso el directivo tiene como “objetivo mínimo” llevar de nuevo al equipo a la lucha contra Mercedes y Red Bull, un deseo que también comparte el nuevo CEO de la F1, Stefano Domenicali.

“Ha sido muy difícil para todos nosotros, para mí también. Es la peor temporada desde 1980, terminamos sextos en el campeonato de Constructores, por lo que ha sido una temporada muy dura, incluso más dura de lo esperado", expresó Binotto a web oficial de la F1.

Ferrari sabía desde principios del año pasado que la temporada sería difícil y a contracorriente, debido a la directiva técnica emitida a finales de 2019 que obligó a cambiar su unidad de potencia. Los efectos quedaron exhibidos desde la pretemporada, acabando no solo por detrás de Mercedes, sino también de Honda y, en ocasiones, de Renault.

“Desde el invierno pasado sabíamos que el coche no estaba funcionando como esperábamos. Pero durante los test entendimos rápidamente que el coche no sería lo suficientemente rápido, pero no creo que esperásemos una temporada tan difícil, no solo desde el punto de vista del rendimiento, porque al echar una mirada atrás hubo otros factores como la pandemia por COVID-19 y otras situaciones que afrontamos”.

“Pero ahora creo que volveremos a ser competitivos en cuanto a la unidad de potencia; no seremos los peores de la parrilla”.

“El nivel de nuestro rendimiento ha sido inadecuado para lo que debería ser el estándar de Ferrari. Estamos muy decepcionados por ello. Sentimos toda la responsabilidad, lo sentimos por la compañía, por nuestros aficionados, pero estoy bastante seguro de que este año de alguna manera nos hará más fuertes para el futuro”.

Incluso con la mejora esperada en la unidad de potencia, Binotto reconoce que hay rivales que dificultarán su regreso al top 3 en 2021, pero también el propio reglamento jugará en su contra.

Los equipos mantendrán la base de los coches de 2020 también en 2021, con un sistema de tokens limitado para permitir a los equipos mejorar en algunas áreas. En el caso de Ferrari estas fichas se han usado para rediseñar la parte trasera de su monoplaza.

“Ese [tercer puesto] debería ser nuestro objetivo mínimo la próxima temporada. Aun así, no creo que será un trabajo fácil. Terminar tercero será difícil porque hay equipos como Racing Point [ahora Aston Martin] que estoy seguro de que serán muy fuertes el próximo año con sus tokens libres, lo cual es una ventaja competitiva”, puntualizó.

“Pienso que McLaren volverá a ser muy fuerte: obtuvieron una mejora en la unidad de potencia [al pasar a Mercedes], por lo que, en general, creo que será un reto difícil, pero aún creo que, como equipo, como objetivo mínimo, debemos intentarlo".