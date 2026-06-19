"Ferrari puede esperar; Mercedes debe decidir ya su piloto número 1"

En Barcelona, Ferrari volvió a ganar con Lewis Hamilton, poniendo fin a la hegemonía de Mercedes. El siete veces campeón del mundo dominó con el coche rojo, mientras que Charles Leclerc se vio obligado nuevamente a abandonar y atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. En el otro lado del garaje, Andrea Kimi Antonelli sufrió un contratiempo por un fallo de batería después de haber dado una lección de pilotaje a George Russell.

Preguntamos a Riccardo Ceccarelli, fundador y mental coach de Formula Medicine, cuál debería ser la actitud de los dos jefes de equipo en las próximas carreras: ¿deberán definir estrategias internas o dejar que los acontecimientos marquen el rumbo?

"Teníamos curiosidad por ver qué sucedería en Barcelona en las dos luchas fratricidas dentro de Mercedes y Ferrari, y hemos obtenido la confirmación de lo que ya vimos en Montecarlo: la superioridad de Hamilton, que en España logró una victoria extraordinaria con Ferrari tras una clasificación y una carrera perfectas. Kimi Antonelli, por su parte, después de una bonita batalla interna, superó a Russell. Se estaba escapando con un ritmo embarazoso para George y solo un problema técnico le detuvo. Se están definiendo jerarquías muy claras...".

¿Ferrari y Mercedes ya están obligadas a tomar decisiones?

"Por diferentes motivos, los pilotos de referencia son Lewis Hamilton por un lado y Kimi Antonelli por el otro. Es evidente que sus compañeros de equipo intentarán reaccionar ya desde la próxima carrera en Austria. Será importante entender si se aplicarán estrategias de equipo. Ferrari, poco a poco, puede pensar en acercarse a la cabeza del campeonato, ya que todavía quedan muchos grandes premios. Si la Scuderia encuentra una tendencia técnica positiva y una cierta regularidad en el rendimiento, tendrá que tomar decisiones. Y con más razón aún Mercedes deberá apostar por un piloto para evitar perder puntos por una lucha interna".

Tomar decisiones traerá inevitablemente momentos de crisis...

"Será inevitable porque ni Charles ni George se sienten inferiores a sus compañeros de equipo. Ninguno de los dos aceptará ser neutralizado para favorecer a su rival dentro del equipo y serán los dos jefes quienes tengan que tomar decisiones. Se generan situaciones que, si no se gestionan correctamente, pueden romper los equilibrios internos. Una cosa es que ocurra al final de la temporada y otra muy distinta antes de llegar siquiera a mitad de campeonato. Significa ser apartado y vivir una campaña como actor secundario cuando quizás podrías hacerlo mejor. Es algo muy difícil de explicar a un piloto en esta fase del año".

Kimi Antonelli e George Russell in battaglia a Barcellona Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Intentemos entender cuál puede ser la actitud de Fred Vasseur en Ferrari y de Toto Wolff en Mercedes. ¿Por qué podrían actuar de forma diferente?

"Lo curioso es que son grandes amigos y tengo entendido que también se frecuentan fuera de los circuitos. Hay mucho respeto y una gran amistad entre Toto y Fred, pero obviamente, más allá de las relaciones personales, cada uno mira por sus propios intereses. Los dos tienen caracteres muy distintos. Toto, al ser también copropietario de Mercedes, tiene un peso muy diferente al de Fred, que es un empleado de Ferrari".

"Toto es mucho más público en sus declaraciones, mientras que Frédéric es mucho más reservado y hay que sacarle las cosas en las entrevistas. Toto, en cambio, es muy bueno gestionando la comunicación. En mi opinión existen dos Wolff: el que habla en público y el que se expresa internamente. Estoy convencido de que utiliza palabras y comportamientos diferentes. Hacia el exterior tiende a defender a los pilotos para protegerlos y luego, a puerta cerrada, quizá utilice el palo además de la zanahoria".

"No tendrá una tarea sencilla el austríaco, porque parece evidente que quiere apostar por Kimi, que se ha construido una ventaja importante. Pero será difícil que Russell ayude al italiano a mantener a raya a Ferrari si la Scuderia se convierte en una amenaza real".

Sin embargo, en Barcelona Wolff criticó tanto la fiabilidad como la estrategia de Mercedes, que permitió a Hamilton luchar por la victoria...

"Toto intenta crear un sistema para que todo el mundo esté de acuerdo, pero no es nada fácil".

El austríaco se quejó del equipo Mercedes como si él no fuera el jefe del muro...

"Es como si observase la situación desde fuera y está intentando evitar fracturas demasiado profundas a nivel humano, no tanto entre los pilotos, sino dentro del equipo, porque todavía es demasiado pronto para tomar ciertas decisiones que luego se vuelven irreversibles. Públicamente pone de manifiesto el malestar que se genera dentro del equipo, pero internamente estoy seguro de que tendrá otra actitud".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Manaure Quintero / AFP via Getty Images

"Nadie puede enseñarle a Toto cómo gestionar un equipo. Intentará lograr su objetivo convenciendo a todos de que las estrategias deben favorecer más a Antonelli, porque incluso en Barcelona demostró que tiene un ritmo diferente al de George. El italiano es quien puede ofrecer más garantías para conseguir el resultado final".

¿Y cuál será el comportamiento de Vasseur?

"Fred tiene un carácter muy distinto, poco extrovertido. Toto incluso interviene por radio para apoyar a los pilotos, mientras que Vasseur es más silencioso. El francés tiende a seguir la corriente: se limita a mantener el barco equilibrado, mientras que Toto quiere marcar el rumbo. Son dos formas diferentes de entender el cargo y ambas pueden ser eficaces. No es que Vasseur deje que las cosas ocurran sin más, pero no quiere generar malentendidos y sabe gestionar muy bien las situaciones que van surgiendo".

¿Aprovechará entonces el gran momento de Hamilton?

"Lewis está en un momento extraordinario y quizá se adapta mejor que Charles a este Ferrari. El siete veces campeón del mundo ha recuperado la motivación porque tiene un coche que responde a sus expectativas. Cuando ganas, evidentemente no quieres desaprovechar el potencial que tienes a tu disposición, pero Fred tampoco quiere comprometer el potencial de Charles".

"El francés no necesita tomar decisiones inmediatas, puede esperar. Intentará seguir el flujo de los acontecimientos, eliminando únicamente los obstáculos, según la filosofía de trabajo de Ferrari. En la Scuderia no habrá un primer y un segundo piloto. Vasseur puede permitirse ser paciente mientras observa cómo evolucionan los acontecimientos, también porque Leclerc podría despertar y encadenar tres grandes resultados consecutivos sin previo aviso".

¿Quien no tiene tiempo es Wolff?

"No hay ninguna duda. Su tarea es mucho más compleja y lo descubriremos muy pronto, quizá ya en Austria...".