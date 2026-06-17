Ugo Ugochukwu, líder de la F3, debuta en F1 con Alpine en un test privado en Monza
El estadounidense de 19 años, actual líder del campeonato de Fórmula 3, completó en Monza su primera jornada al volante de un Fórmula 1 gracias a un test privado con Alpine.
No solo Leonardo Fornaroli estuvo rodando en Monza. Ugo Ugochukwu también salió a pista en el trazado italiano para participar en una jornada de test TPC (Testing of Previous Cars) al volante del Alpine A524. Se trata del primer contacto del estadounidense con un monoplaza de Fórmula 1, un paso importante en la trayectoria del actual líder del campeonato de Fórmula 3.
La presencia de Ugochukwu en el paddock de Monza durante la jornada del martes había generado numerosas especulaciones. Inicialmente, muchos pensaron que podía tratarse de una reunión con Alpine de cara a una posible incorporación a su academia de jóvenes pilotos, especialmente porque una reconciliación con McLaren parecía poco probable. El equipo británico, precisamente, estaba realizando otro test en el mismo circuito con Leonardo Fornaroli y el joven Stevens.
Por ello, la posibilidad de que Ugochukwu fuese a pilotar un Fórmula 1 parecía remota. Sin embargo, las imágenes de su característico casco plateado al volante del Alpine disiparon rápidamente cualquier duda y confirmaron que el piloto estadounidense estaba completando su primer test con un coche de la máxima categoría.
Todo apunta a que Ugochukwu pudo aprovechar la jornada para estudiar de cerca los datos, procedimientos y métodos de trabajo de Paul Aron, piloto reserva de Alpine, que también se encontraba en Monza realizando uno de los habituales test de la escudería francesa.
El joven de 19 años, hijo del diseñador milanés Luca Orlandi y de la reconocida modelo nigeriana Oluchi Onweagba, abandonó a finales de 2025 el programa de jóvenes pilotos de McLaren tras cuatro años vinculado a la estructura de Woking. Su salida estuvo marcada por una complicada temporada en Fórmula 3 con Prema, muy alejada de las expectativas que existían sobre él.
Desde entonces decidió seguir su carrera de forma independiente y apostó por Campos Racing, una estructura española estrechamente relacionada con el entorno de Red Bull, con el objetivo de luchar por el título de Fórmula 3. La decisión, por el momento, está dando resultado. Ugochukwu lidera actualmente la clasificación del campeonato con 58 puntos, por delante de su compañero de equipo, el francés Théophile Naël.
El proyecto diseñado por su entorno, que cuenta con el mismo representante que Lando Norris, parece haber dado un paso importante hacia la Fórmula 1. Este primer test con Alpine supone una valiosa oportunidad para seguir ganando experiencia y empezar a llamar la atención dentro del paddock. Ahora queda por ver si el estadounidense logra convertir ese prometedor camino en una llegada real a la Fórmula 1 y, quién sabe, si será precisamente de la mano de Alpine.
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