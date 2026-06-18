¿El V6 de Red Bull es el mejor de la F1? El equipo explica por qué no está de acuerdo

Los resultados de las mediciones que han llevado a la FIA a decidir quién y cómo podrá disponer del ADUO a lo largo de esta temporada se han comunicado a los equipos, pero todavía no ha sido comunicado públicamente.

Por lo que hemos podido averiguar, gracias también a una revelación de Lewis Hamilton el pasado 7 de junio — "Red Bull tiene el motor más potente, Mercedes es segunda y nosotros estamos por detrás", dijo tras la carrera de Mónaco.

El motor térmico fabricado por Red Bull Powertrains ha sido considerado el más potente de todos, superando incluso al tan elogiado V6 de Mercedes

Una vez constatado este resultado, es decir, tras el Gran Premio de Mónaco celebrado hace poco más de una semana, Red Bull solicitó una revisión de los datos, al considerar que los valores obtenidos en las investigaciones realizadas por la FIA no se ajustaban a la realidad en lo que respecta al rendimiento de los motores térmicos. La FIA ha iniciado una nueva investigación —actualmente en curso— antes de la comunicación oficial.

A la espera de la respuesta de la FIA, Red Bull —a través de las palabras de su director de equipo, Laurent Mekies— ha explicado su visión sobre cómo se determina el ADUO, mostrándose de acuerdo con los parámetros elegidos para las verificaciones.

"Estamos totalmente de acuerdo con que el reglamento establezca que se debe intentar evaluar únicamente la jerarquía de rendimiento del motor de combustión interna (ICE). En esto estamos 100% de acuerdo. Todos hemos aceptado ese enfoque. Y no creemos que sea el problema", explicó.

Dicho esto, Mekies también explicó por qué ha solicitado análisis más exhaustivos en relación con los resultados de rendimiento de los motores térmicos. En su opinión, de hecho, el V6 fabricado por Red Bull no debería ser el más potente de todos y, por consiguiente, no debería ser el modelo de referencia para luego conceder los distintos niveles de ADUO a los fabricantes rivales.

"Sin duda, donde nos gustaría tener un debate más profundo es en el hecho de que no vemos ni un solo dato que indique que tengamos ventaja respecto a Mercedes", dijo.

El director del equipo Red Bull, para respaldar su tesis, ha analizado las tres últimas carreras disputadas esta temporada. Nos referimos, por tanto, a las carreras de Canadá, Mónaco y Barcelona. Tres pruebas en las que el motor térmico ha tenido una incidencia diferente. Precisamente allí donde el motor térmico ha tenido un fuerte impacto en el rendimiento, es decir, en Canadá y en Mónaco, los Red Bull han sufrido más.

"Habría que tener una confianza extremadamente alta en la forma en que se evalúa la jerarquía de rendimiento del motor térmico para poder atribuir la ventaja al equipo dominante y no al que persigue al equipo dominante".

"Sobre todo cuando se observan variaciones relativas de rendimiento de un circuito a otro que son perfectamente coherentes con la sensibilidad a la potencia del motor de combustión interna".

"Por ejemplo, en Canadá, donde la sensibilidad a la potencia del V6 es elevada, nos clasificamos sextos. Si vas a Mónaco, donde la sensibilidad a la potencia del motor térmico es baja, nos clasificamos a unos 4 centésimas de la la pole. Si vas a Barcelona, donde la sensibilidad a la potencia vuelve a ser alta, nos clasificamos de nuevo sextos".

"No vemos ni un solo conjunto de datos en el que nos situemos por encima de los rivales, y mucho menos de forma constante", añadió el de Red Bull en la Fórmula 1.

Los rivales (con motores Mercedes) ven a Red Bull por delante

Claro que hoy en día, escuchar las declaraciones de los rivales de Red Bull que hablan del V6 de Milton Keynes como del mejor motor térmico hace sonreír.

Está claro que, al menos en parte, están jugando una partida política para conseguir que todos los demás propulsores —sí, incluso el de Mercedes que está dominando— puedan beneficiarse del ADUO.

Sin embargo, ya desde los test de Bahrein, muchos se habían quedado sorprendidos por el buen rendimiento de los Red Bull, señalando ya entonces su la unidad de potencia era la mejor. Y ahora, a pocos días de que se hagan oficiales los resultados de las verificaciones de la FIA, varios han reiterado los mismos conceptos que plantearon entonces.

"No me sorprende. Ya en Bahrein habíamos dicho que nos había dejado boquiabiertos su monoplaza", afirmó James Vowles, director del equipo Williams.

"Posteriormente redujeron la potencia, no después de que yo hiciera esa declaración, sino que lo hicieron durante ese fin de semana. Sin embargo, eran capaces de hacer cosas en las rectas que nosotros no podemos hacer, y eso también se puede ver claramente con el V-CARB".

"No podemos igualarlos en las rectas, y eso depende de la potencia del motor de combustión. No me sorprende que sean los mejores. Han hecho un trabajo muy extraordinario durante el invierno", concluyó el de Williams.