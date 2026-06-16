Primer contacto entre Fornaroli y Haas F1: se avecinan días de test en Jerez

Según la información que ha podido recibir Motorsport.com, Leonardo Fornaroli realizará una test privado con Haas. La sesión tendrá lugar en el circuito de Jerez el miércoles y el jueves de esta misma semana, siguiendo el conocido programa TPC (tes con coches de más de dos años de antigudad) planificado por el equipo estadounidense.

Por lo que se sabe, por el momento no hay nada más allá de una sesión de pruebas normal, útil para ambas partes a fin de profundizar en el conocimiento mutuo.

Durante el fin de semana en el Circuito de Barcelona-Catalunya, el director del equipo McLaren, Andrea Stella, tuvo palabras muy positivas hacia Fornaroli tras el trabajo realizado en su aparición en la FP1, destacando la contribución que aporta el joven italiano de 21 años, actual campeón de la Fórmula 2, cada vez que se le da una oportunidad de subirse a un coche de Fórmula 1.

"Estoy muy contento con su actitud, su velocidad y su constancia", explicó Andrea Stella. "Leonardo es sin duda un activo para la Fórmula 1 y queremos que pilote. Sin duda, en el futuro podría hacerlo para McLaren, pero al mismo tiempo estamos trabajando juntos para explorar todas las oportunidades que puedan surgir en la Fórmula 1".

Para Fornaroli, el momento actual se trata de un periodo especialmente intenso. Además de la actividad en el simulador del McLaren Technology Center, en pocos días ha pasado de los test con el McLaren MCL60 de 2023, utilizado en las pruebas TPC, a ponerse al volante de un MCL40 en la FP1 del Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026.

En Jerez le espera el Haas VF-25, un monoplaza completamente nuevo para él, al igual que lo será la unidad de potencia de Ferrari. Este test tiene especial relevancia, ya que según la información recibida por Motorsport.com, Fornaroli interesa al equipo estadounidense en casa de tener que cambiar de pilotos de cara a 2027.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images