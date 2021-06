Alonso: "Espero dar un buen espectáculo en el GP de Francia"

Fernando Alonso llega al GP de Francia de Fórmula 1, séptima cita de la temporada 2021, con ganas de mantener la tónica generada en esas dos últimas vueltas sensacionales en las calles de Bakú hace dos semanas.

El piloto asturiano logró pasar del 10º al sexto puesto tras la resalida después de la bandera roja provocada por el reventón del neumático trasero izquierdo de Max Verstappen y encandiló a todos con una serie de adelantamientos al límite en el trazado urbano sede del GP de Azerbaiyán.

"Fue muy divertido y he visto la vuelta a bordo bastantes veces. Tuvimos la suerte de que la bandera roja nos permitiera reiniciar la carrera, pero nos dieron la oportunidad y la aprovechamos", reconoce Alonso en el previo de Alpine F1.

"Hay que aprovechar estos momentos durante la temporada. Nuestra elección de neumáticos después de la bandera roja fue inteligente y parecía que teníamos un agarre inmediato en la primera vuelta de la reanudación, así que pudimos intentar algunos movimientos atrevidos en la curva 1. Luego, en la curva 5 no es normalmente un lugar donde se puede intentar hacer un movimiento, pero lo hicimos y lo conseguimos".

"Mirando el domingo, nuestro ritmo general fue un poco pobre durante la carrera, así que tenemos que analizar por qué fue así. Estoy contento de haber sumado unos sólidos puntos en Bakú, es un resultado bien merecido para el equipo".

Alonso ha disputado ocho grandes premios en Francia en sus 17 temporadas anteriores en la F1, pero solo uno de ellos (el de 2018) fue en el trazado de Paul Ricard. Por ello, deja claro que la adaptación desde el viernes será fundamental para él este fin de semana.

"Siempre me gusta correr en Francia. He tenido algunos buenos resultados en la Fórmula 1 y en otras categorías del automovilismo en este país, pero el Circuit Paul Ricard es una pista que no conozco tan bien, ya que solo he corrido aquí una vez en la Fórmula 1", asegura.

"La pista ha sido reasfaltada con algunos pequeños retoques para ayudar a mejorar las carreras, así que lo evaluaremos a principios del fin de semana. El circuito tiene bastantes secciones de alta velocidad y la curva 10 será divertida en estos modernos coches de F1. Hay bastantes zonas de escapatoria alrededor del circuito, lo que implica que cualquier error tiene menos probabilidades de ser castigado por las barreras a ambos lados. Será diferente a lo que experimentamos en Mónaco y Bakú, y espero que podamos ofrecer un buen espectáculo a los aficionados".

Alonso es actualmente 11º en la general del Mundial, a 13 puntos del top 10 y uno por delante de su compañero de equipo, Esteban Ocon. Mientras, Alpine se encuentra en la séptima posición, segundo por la cola de los equipos que han logrado puntuar este año y a 14 puntos del top 5.

Cuando se le pregunta al bicampeón del mundo de F1 por sus mejores recuerdos de Francia, no duda: "La victoria en 2005 en Magny-Cours fue buena por razones obvias".

"Lideramos la carrera desde el principio, y pude entrar en boxes y salir todavía por delante de todos. Fue mi quinta victoria y la sexta de Renault de la temporada, y ese impulso que llevamos a cabo durante el resto del año fue fundamental para conseguir los dos campeonatos. Ganar las 24 horas de Le Mans dos veces también fue muy especial, y no olvidaré esos recuerdos. Esperemos que podamos crear más recuerdos en el Circuito Paul Ricard este fin de semana", concluyó el español.

