Russell: "El rendimiento, secundario en los últimos años de los Williams"

La familia Williams dejó la F1 después del GP de Italia 2020, dos semanas después de que la firma de inversión privada estadounidense comprara el equipo, lo que siguió a que Williams tomara medidas para mejorar su economía y revisara la posibilidad de una venta total o parcial.

Williams se hundió en la parte trasera de la parrilla en 2018 y sufrió un segundo año desastroso consecutivo en 2019, aunque sumó un punto esa temporada, y en 2021 están más cerca de la parte delantera de la parrilla en cuanto a ritmo.

La falta de un cambio de tercio rápido refleja la dificultad de revertir una pérdida de rendimiento en la F1 moderna, y aunque Williams ha comenzado a recuperarse –actualmente tiene el noveno coche más rápido del campeonato después de ser último en 2018 y 2019, y terminar por delante de Haas el año pasado– la llegada de Dorilton tuvo poco impacto en el coche del equipo para 2021 porque llegó muy tarde la temporada pasada.

Cuando se le preguntó si el FW43B de 2021 –que también cuenta con muchas piezas del FW43 de 2020 dados los requisitos reglamentarios de esta temporada– iba a ser difícil de evolucionar hacia la parte delantera de la parrilla, dadas las difíciles circunstancias de la campaña actual, Russell explicó cómo la incertidumbre financiera anterior de Williams también fue un factor en su rendimiento pasado y presente.

"Obviamente, 2019 fue una temporada increíblemente difícil", dijo Russell a Motorsport.com. "Y luego, con todo lo que pasó a lo largo de 2020, con la pandemia y la situación financiera del equipo que se volvió increíblemente difícil, reconocimos que sería muy difícil evolucionar y mejorar".

"Ahora tenemos nuevos propietarios. Desgraciadamente, para nosotros probablemente ha llegado demasiado tarde para marcar la diferencia de cara a 2021. No puedes inyectar de repente un montón de dinero y esperar resultados porque tu punto de partida está muy lejos".

"Y no habría sido prudente que lo hicieran, porque no buscan precipitarse, sino hacer las cosas bien, que es absolutamente el camino correcto. Están aquí a largo plazo. Tienen un objetivo muy sólido a medio y largo plazo".

"Y ahora, con la llegada de Jost [Capito, ahora director del equipo Williams] y del director técnico en FX [Demaison], el equipo está empezando a tener por fin una estabilidad real, lo que permitirá a todos los demás trabajadores centrarse plenamente en sus propias funciones bajo la dirección de los chicos de arriba. Algo que no hemos tenido durante mucho tiempo".

"Como he dicho antes, cuando Claire [Williams, ex subdirectora del equipo] y Mike [O'Driscoll, ex director general del equipo] estaban aquí, su principal objetivo era mantener el equipo vivo, que es absolutamente lo correcto, pero el rendimiento era un objetivo secundario. Mientras que, ahora, el rendimiento lo es todo".

"Potencialmente, muchos de nosotros no habríamos estado aquí hoy, si no hubiera sido por los grandes esfuerzos de Claire y Mike para mantener al equipo con vida durante la pandemia. Pero ahora, las cosas están estables, y el futuro parece brillante para el equipo".

Russell añadió que "me llena de mucho orgullo formar parte de esta increíble historia" en Williams, que celebró su carrera número 750 en la F1 en el reciente GP de Mónaco.

