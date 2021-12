Sainz saldrá 5º, pero "no tiene buenas referencias" para la carrera

El Gran Premio de Abu Dhabi no pintaba como uno de los mejores para Carlos Sainz y Ferrari después de que en las sesiones de entrenamientos libres no tuvieran un ritmo consistente, sin embargo, esto cambió para la clasificación en Yas Marina.

Desde el primer momento, el madrileño se mostró veloz a una vuelta, a pesar de que el viernes dijo que la configuración de su SF21 no era la adecuada. Tras unos Libres 3 donde ajustó el monoplaza, Sainz se recuperó y pudo acabar 5º en la última clasificación de la temporada 2021.

"Ha sido una buena recuperación después de un viernes difícil, por alguna razón, no entendía por qué iba tan incómodo con el coche. Hoy hemos puesto todas las piezas aerodinámicas de la carrera y todo ha mejorado desde los Libres 3, me he sentido cómodo", afirmó.

El de Ferrari pasó a Q2 sin muchos problemas, incluso marcó el tiempo más rápido en el primer intento de la segunda ronda, y partirá en la carrera con el neumático blando: "He podido hacer lo que llevo haciendo las última seis o siete carreras, que es ir muy rápido en clasificación y estoy con confianza para mañana. Las vueltas de Q1, Q2 y Q3 han sido todas muy buenas".

Los de Maranello necesitan firmar un buen resultado para cerrar el año con la tercera posición en el mundial de constructores, pero no será sencillo: "El problema es que el ritmo de carrera lo hice ayer con una configuración que no es parecida a la de hoy, así que no tengo una muy buena referencia, pero solo puede ir a mejor porque iba muy incómodo".

A pesar de las dificultades que ha tenido Sainz, el español ha querido tener unas palabras para sus mecánicos e ingenieros: "Solo puedo agradecer al equipo por recuperarnos de un viernes difícil".

El #55 era consciente de que para que el compuesto blando encontrara la ventana de funcionamiento, era importante no abusar de él: "Ha costado en la clasificación, porque si iba al límite, llegaba al tercer sector y perdía, así que en la última vuelta de la Q3 he decidido guardarme un poco en el sector 1 y 2, y me ha funcionado muy bien".

Las gomas será un aspecto clave para el GP de Abu Dhabi, y parte del resultado que consiga será por la estrategia con los neumáticos: "He podido bajar al 1:22.9, así que el blando es complicado de gestionar, pero si vas un poco por debajo del límite, aguantará las vueltas que necesitamos que duren", explicó.