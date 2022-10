Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Estados Unidos 2022 de Fórmula 1 debía ser el escenario en el que Carlos Sainz diera un paso adelante después de protagonizar un accidente en la pasada carrera en Japón, donde perdió el control de su monoplaza en la primera vuelta cuando sufrió aquaplaning en la salida de la horquilla hacia la curva Spoon. El español vio cómo su compañero Charles Leclerc cedía su asiento al novato Robert Shwartzman en la primera sesión de entrenamientos libres, mientras que en la segunda debían poner los neumáticos prototipo de Pirelli, además de que el monegasco recibió una penalización de diez posiciones por cambiar componentes de su unidad de potencia.

Con esos ingredientes, el madrileño salió al Circuito de las Américas con la intención de hacerse con la primera plaza en la clasificación, pero no lo tendría nada fácil con un Max Verstappen que batió a los dos coches de Maranello en la última práctica del sábado.

En los primeros compases del momento decisivo, Sainz no tuvo problemas en pasar los dos cortes en los que cayeron eliminados los más lentos, y en la Q3 trató de dar lo mejor de sí.

Con una vuelta que le sirvió para ser el más veloz del día y hacerse con la tercera pole position de su trayectoria, todas ellas conseguidas con Ferrari en la presente temporada. El madrileño hizo el mejor crono en su último intento y se mostró muy feliz por poder defender la primera plaza en la carrera del domingo.

"Ha sido divertida, muy divertida, pero complicada por cómo ha ido el viento", dijo sobre su giro en la ronda final. "Había rachas en las que cada curva era una aventura con estos coches porque no sabes cuánto agarre vas a tener o qué esperar".

"He podido hacer una buena vuelta sin cometer errores y una pole position que llevaba mucho tiempo esperando", reconoció el español. "La he tenido muy cerca muchas veces en otras clasificaciones en seco, pero no terminaba de llegar".

Cuando se le preguntó sobre lo que esperaba de la prueba del domingo, Carlos Sainz dijo: "No voy a mentir, los Red Bull son favoritos, tienen un mejor ritmo de carrera, y normalmente nos alcanzan porque Max [Verstappen] hace un gran trabajo".

"El Red Bull tiene un gran monoplaza para la carrera, pero he demostrado lo suficiente para estar por delante mañana e intentar ganar, que será una manera increíble de empezar estos últimos cuatro grandes premios", sentenció el piloto madrileño tras hacer la pole position".

