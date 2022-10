Cargar el reproductor de audio

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos 2022 de Fórmula 1 comenzó de la peor manera posible para Carlos Sainz, y es que el español, que defendía por tercera vez en su vida una pole position en la máxima categoría del automovilismo, perdió el liderato incluso antes de llegar a la primera curva. Por si eso fuera poco, el Mercedes de George Russell lo tocó por detrás provocándole un trompo y un pinchazo, además de hacer que su radiador quedara inutilizado.

El madrileño consiguió regresar al pitlane para que sus mecánicos le intentaran reparar el monoplaza, pero una vez evaluados los daños, Ferrari prefirió retirar el coche para ahorrar la vida de su unidad de potencia, aunque todo hace parecer que en el próximo fin de semana en México deberá afrontar una penalización.

De esa forma, Sainz sumó su sexto abandono de la temporada, viendo cómo se le escapaban las opciones de ser subcampeón del mundo, incluso Lewis Hamilton, con su segunda posición en la prueba estadounidense, se quedaba a tan solo cuatro puntos de él.

Una vez que el español regresó al paddock para hablar con los medios de comunicación, prefirió no dar su opinión sobre la decisión de los comisarios de la FIA y la sanción de cinco segundos a George Russell, pero por su forma de decirlo, es posible que le pareciera insuficiente.

"Seguro que se merecía una penalización. Si se merecía cinco, diez [segundos] o un stop and go, no lo voy a valorar", aseguró el de Ferrari, antes de explicar que era un incidente extraño entre los líderes. "Creo que nunca se han visto este tipo de incidentes en las tres primeras posiciones porque en las cuatro primeras, los pilotos no cometen este tipo de errores, es muy sencillo".

Sobre el momento de la salida, Carlos Sainz reconoció que no lo hizo demasiado bien: "No tuve la mejor de las salidas, creo que Max [Verstappen] tuvo una muy buena, porque la mía comparada con la de él no fue tan mala".

"Hemos visto en muchos, muchos años aquí que el segundo tiene una mejor salida que el primero por una razón que aún no entendemos", decía. "Y sí, yo estaba en medio de una pelea con Max, y de repente vino Russell como un loco y me ha dado. Ni siquiera estaba en esa pelea y se chocó conmigo, así que, no creo que necesite demasiada explicación más que las imágenes".

"Las cosas no han salido los domingos, pero hay que pasar página y enfocarse en México. No queda otra que dar pasos adelantes y ya habrá tiempo para que no pasen este tipo de cosas", concluyó el madrileño del Cavallino Rampante.

