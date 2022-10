Alonso: "La mejor carrera del año, pero el susto aún lo tengo"

Cargar el reproductor de audio

Después de una clasificación en la que logró llegar a la Q3, Fernando Alonso salía decimocuarto tras una penalización de cinco segundos por montar un nuevo motor de combustión. No obstante, el objetivo del piloto español era terminar el GP de Estados Unidos 2022 de F1 en los puntos.

Con duros, Alonso trató de sorprender a sus rivales en la salida cogiendo la trazada interior de la primera curva, y tras el abandono de Sainz por accidente, ganó otra posición más para ponerse 12º en la primera vuelta. Mientras él se mantenía en pista con el compuesto duro de Pirelli, sus rivales con medios iban parando, lo que aupaba al asturiano al séptimo lugar tras las primeras 15 vueltas.

Con gomas nuevas, Russell pasó a Alonso en la vuelta 16, y el español era séptimo cuando salió el Safety Car tras el accidente de Valtteri Bottas. Ahí, Alpine aprovechó para un doble pitstop, y el #14 se reincorporó noveno, justo emparejado con Pierre Gasly.

Cuando la prueba se relanzó en la vuelta 22, Alonso superó al AlphaTauri para ser octavo y luego intentó a atacar a Lance Stroll, pero el canadiense se movió y hubo un toque que hizo trompear de manera salvaje al Aston Martin y salir volando al Alpine. Tras un 'caballito' y tocar el muro, Alonso cayó al 14º puesto, pero tuvo que llegar a boxes para reparar el coche, con el morro totalmente arrancado.

El ovetense pudo continuar en carrera, y aprovechó que el pelotón estaba agrupado para poco a poco ir adelantando rivales y avanzar posiciones con las segundas paradas. En la vuelta 41, Esteban Ocon cedió su octava plaza a un Alonso que venía bastante más rápido, y el español también adelantó a Kevin Magnussen a falta de siete vueltas, mientras se le arrancaba el retrovisor, para ser sexto.

A falta de un giro, Lando Norris le superó, y aunque Alonso trató de devolvérsela, los neumáticos más jóvenes del piloto de McLaren hicieron que el bicampeón acabase séptimo, un gran resultado tras ver lo impactante de su colisión a mitad de la carrera.

Nada más bajar de su monoplaza, el piloto de Alpine habló ante los micrófonos de DAZN F1 y analizó el accidente, la carrera y su séptima posición final tras salir decimocuarto en el Gran Premio de Estados Unidos 2022 de la Fórmula 1.

"Lo primero es que estoy contento de estar aquí hablando con vosotros, porque podría estar en el centro médico... así que, estoy contento por eso", dijo en clara referencia a su accidente.

"Tuvimos suerte con el primer Safety Car, pusimos los medios y ya estábamos en el grupo de cabeza, pero luego intenté coger el rebufo de Lance Stroll, me moví en el último momento para salirme y él también se movió en ese momento, por lo que fue un poco mala suerte, no nos entendimos muy bien".

"Cuando estaba en el aire tenía un poco de miedo. Cuando te vas hacia las vallas exteriores puede ser peligroso, pero cuando vi que aterrizaba sobre el asfalto pues dije 'bueno, se habrá roto todo el coche, me retiro y se acaba la carrera aquí'. Eso es lo que pensaba cuando entré a boxes, pero cambiaron los neumáticos y me dijeron que siguiésemos hasta el final, cuando faltaban 32 vueltas y pensé que no podríamos hacerlo, pero no sé, acabar séptimo parece algo increíble", añadió.

Después de dos grandes remontadas en la misma carrera, una de ellas tras un accidente que le dejó en shock hasta el final de la misma, Alonso reconoció que había sido su mejor domingo en lo que llevamos de temporada 2022 de la Fórmula 1.

"Ha sido la mejor carrera del año seguramente, pero el susto aún lo tengo en el cuerpo. Y también muy física por todos los baches y demás, cada vuelta iba empujando como si fuesen vueltas de crono".

"Las últimas 20 vueltas iba todavía pensando en el accidente y solo quería acabar la carrera hoy", concluyó el bicampeón del mundo español.