Leclerc "no esperaba" hacer la pole position en Bakú con Ferrari

A pesar de que el circuito de Bakú favorecería a los que actualmente lideran el campeonato mundial, los Red Bull, el monegasco de Ferrari consiguió el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2022 de Fórmula 1 para sumar la cuarta pole position consecutiva del año.

Charles Leclerc logró dejar atrás a Sergio Pérez por casi tres décimas, quien saldrá en segunda posición, mientras que Max Verstappen no pudo ir más allá de la tercera plaza en la definitiva ronda de Q3.

El que fuera líder del mundial durante el inicio de la campaña explicó que le "costó ver que eran más rápidos" antes de que "juntara todo" en su vuelta final. Leclerc, una vez que se bajó de su F1-75, dio su punto de vista sobre esta sesión tan frenética en la tarde del sábado.

"Me siento bien, todas las pole position hace que te sientas así", reconoció el de Mónaco. "Pero esta vez, probablemente no me la esperaba, porque pensé que Red Bull era más fuerte, especialmente en la Q1 y en la Q2, me costó ver que éramos rápidos".

"Después, en la última vuelta, junté todo, y de nuevo conseguí un giro para hacerlo bien, así que estoy muy contento", indicó Charles Leclerc.

El piloto de Ferrari, que no gana una carrera desde el Gran Premio de Australia, estaba a varias centésimas de su compañero, Carlos Sainz, después del primer intento en la Q3, por lo que sus esperanzas de hacer la pole position estaban muy lejos. Sin embargo, en el giro final, marcó el récord del primer y el segundo sector para conseguir un colchón de medio segundo respecto al español con el que comparte garaje.

El monegasco dijo que "estaba muy emocionado" por la cita del domingo, pero advirtió que la gestión de los neumáticos sería un desafío crucial si quería subir a lo más alto del podio.

"Estoy muy emocionado por la carrera de mañana", expresó Leclerc. "Creo que tendremos bastante tensión porque la gestión de los compuestos será algo importante aquí".

"En Barcelona y Mónaco, creo que lo hicimos bien, aunque en Montecarlo era algo difícil de ver", aseguró. "Pero, en general, nuestro ritmo de carrera ha dado un paso adelante desde que trajimos la actualización, por lo que mañana será muy interesante también".

El de Ferrari se encuentra a nueve puntos del líder de la clasificación de pilotos, Max Verstappen, y junto con Sainz, tratará de devolverle la cabeza al equipo de Maranello en constructores.

Para ello, el madrileño deberá remontar desde la cuarta posición, aunque aseguró que los adelantamientos y la estrategia serían las claves para cosechar buenos puntos en Bakú.