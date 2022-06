Verstappen explica su pregunta de por qué Pérez no le daba rebufo

Cargar el reproductor de audio

Después de ganar en el GP de Mónaco y de la genial noticia de la renovación, Checo Pérez ha estado por delante de Verstappen en las cuatro sesiones disputadas hasta ahora en Bakú, y solo en la Q1 de la clasificación logró el holandés ser el primer Red Bull.

En los últimos instantes de la ronda definitiva, la Q3 del GP de Azerbaiyán, Verstappen salió a pista antes que un Sergio Pérez que tenía un problema de motor y que se veía obligado a esperar en el box a que el coche arrancara.

Mientras dejaba el box, Max Verstappen preguntó a su equipo "¿por qué me sacáis a mí primero?", lo que rápidamente generó todo tipo de teorías y comentarios en redes sociales. El campeón quería rebufo en un circuito de Bakú en el que es clave rodar tras tu compañero, pero salió unos 30 segundos antes que el mexicano, y no hubo rebufo para nadie.

Cuando le preguntaron por esa frase que dijo a Red Bull por radio sobre la estrategia final de la clasificación, Verstappen explicó que le tocaba a él tener el rebufo.

"Nosotros siempre lo acordamos de antemano, un fin de semana salgo yo primero y el otro fin de semana sale Checo. Por eso pregunté por radio", contestó en la rueda de prensa de la FIA.

Sin rebufo (aunque tampoco lo tuvo Pérez, que además asegura que su problema de motor lastró el ritmo de su última vuelta), Verstappen se tuvo que conformar con la tercera plaza, tras su compañero y el poleman Charles Leclerc.

"El principio de la última vuelta final era bueno, pero luego se me escapó un poco", lamentó, antes de admitir que su pilotaje no fue el mejor. "Cometí algunos pequeños errores, así que no fue lo ideal. En general, tuve algunos problemas para encontrar un buen equilibrio en la parte delantera y trasera a una vuelta. De hecho, lo estuve buscando hasta el final".

El líder del campeonato tendrá que remontar ante su máximo rival y ante un vecino de box que se le ha subido a las barbas en las dos últimas semanas: "Obviamente, esto no es lo que quieres, pero creo que como equipo tenemos una buena oportunidad para la carrera de mañana desde la segunda y tercera plaza".

Tanto Ferrari como Red Bull sospechan que mientras los del Cavallino se imponen en clasificación (Leclerc lleva cuatro poles consecutivas), el domingo los favoritos son los de las bebidas energéticas.

"Nosotros veremos mañana, pero normalmente vamos peor a una vuelta y nuestro coche debería ser bueno en la carrera. En cualquier caso, como equipo queremos sacar el máximo partido y ya vimos que en Bakú pueden pasar muchas cosas. Así que mantener la cabeza fría será importante".

Salvo el revirado segundo sector, el circuito urbano de Bakú se caracteriza por largas rectas, donde el RB18 está por delante. "No sé si son nueve kilómetros, quizá un poco menos, pero seguimos siendo un poco más rápidos, sí", dijo Verstappen sobre la diferencia de velocidad punta. "Pero de todos modos, por supuesto también hay que ser rápido en las curvas para aprovecharlo".