Alonso saldrá 10º: "La realidad que nos encontramos los sábados"

Cargar el reproductor de audio

En el circuito urbano de Bakú, Fernando Alonso y Alpine parecían ser realmente competitivos, incluso en algunas de las sesiones de entrenamientos libres el piloto asturiano había conseguido colocarse como primero del resto.

Sin embargo, desde el inicio de la clasificación esa sensación desapareció por completo, luchando tanto Alonso como su compañero, Esteban Ocon, por pasar de ronda en Q1 y Q2, una segunda eliminación de la que el piloto francés no pudo escapar.

El piloto español de Alpine sí logró acceder a la última ronda clasificatoria del Gran Premio de Azerbaiyán, pero no consiguió pasar del décimo puesto, es decir, el más lento de la Q3.

Nada más bajarse de su monoplaza, Alonso reconoció que esperaba un resultado mejor, pero que de nuevo, las sensaciones del sábado fueron muy diferentes a las del viernes, algo que ya empieza a ser habitual en la estructura de Enstone.

"Bueno, una mezcla un poco de sensaciones porque ayer en las sesiones de libres íbamos bastante rápidos e igual esperábamos un poco más hoy, pero estamos 10 y 13, así que un poco es como la realidad que a veces nos encontramos los sábados cuando perdemos competitividad".

"Pero estoy contento de las clasificación en sí, las vueltas han sido buenas, no he tenido grandes problemas, el coche se sentía bien también, pero esas tres o cuatro décimas que nos separan del sexto no las teníamos hoy, a ver si mañana podemos recuperarlas", añadió el asturiano.

Al final de la primera ronda y después de la bandera roja, Alex Albon se quejó de Alonso por una pasada de frenada en la curva 15, a lo que el piloto español contestó: "La Q1 fue un caos con todos [los coches] al final del pitlane, yo salí con neumáticos usados en esa vuelta, así que igual iba un poco más despacio que ellos, pero esto es Bakú. Si arrancan el coche un minuto antes, habrían estado delante".

Pensando en la carrera, el #14 confía en evitar los incidentes e intentar aprovechar los errores que cometan los pilotos rivales, con el objetivo de sumar puntos por tercera carrera consecutiva.

"Lo hemos visto hoy, yo he cometido un error en la curva 15, Vettel se fue contra el muro también ahí, los McLaren también, así que van a pasar cosas mañana, por lo que hay que estar atento y concentrado para no cometer errores porque será una carrera llena de trampas", concluyó.