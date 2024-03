Lo que dicen los datos de la F1 sobre el ritmo de carrera para Bahrein

La primera sesión de clasificación de la nueva temporada de Fórmula 1 resultó ser un enfrentamiento interesante, más allá de lo que pareció. Las diferencias en el GP de Bahrein fueron pequeñas, al menos a una vuelta, tan pequeñas que todos los pilotos estuvieron en 1.039 segundos en la Q1. Según George Russell, es la prueba de que la parrilla se vuelve más competitiva cuanto más tiempo se mantienen las mismas reglas.

Esos pequeños márgenes, según Max Verstappen, hicieron imposible predecir al inicio de la Q3 quién se haría con la pole position. Al final, el holandés logró su pole 33 en Fórmula 1, aunque hay que decir que la vuelta de Charles Leclerc en la Q2 fue más rápida y, por tanto, le habría bastado para la pole. El monegasco se quejó después del planteamiento de Ferrari y, más concretamente, de la decisión de poner dos juegos de blandos ya en la Q1. En sus propias palabras, eso rompió su ritmo y no le hizo ningún bien en la Q3.

Comparando las vueltas de Verstappen y Leclerc en la Q3, parece encajar a la perfección con la rueda de prensa posterior. En ella, surgió la pregunta de por qué Leclerc en particular perdió tiempo en el sector 1 y Verstappen en los sectores 2 y 3. "Para el segundo sector, realmente no lo sé, pero ese tercer sector ha sido un poco nuestra debilidad durante todo el fin de semana. Eso es todo lo que el coche me dio ahí", respondió Verstappen, a lo que Leclerc siguió: "Para mí lo mismo, pero respecto al sector 1". Un vistazo a los datos muestra que es cierto, pero hay que especificar un poco más.

Verstappen lo ganó particularmente en la salida de la curva 1. Acelerando a la salida de las curvas 1 y 2, donde el campeón del mundo consiguió sacar más de dos décimas a Leclerc. La telemetría muestra que el piloto de Ferrari redujo la marcha una vez más que Verstappen, aunque cabe señalar que Leclerc hizo lo mismo en su vuelta más rápida de la Q2. Además, la telemetría muestra otras dos cosas. En primer lugar, en las rectas destaca el Red Bull, lo que subraya que el equipo campeón sigue teniendo un coche aerodinámicamente eficiente incluso con el concepto renovado, aunque la fortaleza de Ferrari en las curvas lentas también puede indicar una diferencia en la puesta a punto.

En segundo lugar, las cifras confirman lo que dijo el propio Verstappen: el rebufo de Oscar Piastri no fue decisivo. En la frenada de la curva 1, la diferencia entre Verstappen y Leclerc era de algo más de una décima, y luego aumentó a casi tres décimas y media a la salida de la curva 1. Eso indica que había más diferencia ahí que en el rebufo de Piastri, como señaló Verstappen

Ritmo de carrera de cada piloto en la carrera del GP de Bahrein de F1 según los tiempos del jueves

Hay que aclarar que estos datos se extranjeron de las tandas largas (simulación de carrera) de los equipos y pilotos durante la FP2 del jueves, pero son datos que hay que coger con pinzas, dado que se desconocen las cargas de combustible y planes de cada escudería.

Ritmo de carrera en Bahrein: Russell y Verstappen bromean sobre medio segundo

Cuando pensamos en la carrera, la atención gira naturalmente en torno a dos aspectos: las tandas largas y los neumáticos. En cuanto al ritmo de carrera, Verstappen y Russell bromearon entre ellos durante la rueda de prensa del viernes. El piloto de Mercedes reveló que Verstappen será medio segundo por vuelta más rápido que el resto de pilotos en carrera. "¿Pero de verdad crees eso?", respondió el neerlandés. "Personalmente creo que la diferencia será mucho menor que eso. Pero si ahora dices que es medio segundo y luego resulta que es menos el sábado, entonces después podrás decir 'oh, nos fue genial durante la carrera", se rió el tricampeón del mundo.

En la tabla de arriba, nuestro socio de datos ha enumerado todas las tandas largas del viernes. Basándose en esas cifras, la estimación de Russell parece razonablemente cercana, aunque hay que añadir dos advertencias. En primer lugar, esas cifras de Mercedes están algo sesgadas. Mercedes todavía estaba pilotando en gran medida con una configuración de clasificación el jueves. Los alemanes estaban muy contentos con sus tandas largas tras los test invernales, pero luego pensó que le faltaba velocidad a una vuelta. Antes del fin de semana de la carrera, Mercedes cambió de rumbo, pero dijo que siguió adelante con eso cuando hizo un doblete el jueves. Después, Mercedes volvió a cambiar los reglajes para centrarse más en la carrera, y se dice que Lewis Hamilton pensó un poco más en la carrera que Russell, aunque este último también ha hecho cambios.

Así, por ejemplo, parece que Mercedes pilotó con una puesta a punto más propia de la calificación durante esas tandas largas y apostó por el ritmo de carrera después. Por otro lado, Red Bull fue muy cuidadoso con los reglajes del motor el jueves. Sobre todo en las simulaciones de clasificación de los segundos entrenamientos, pero también en las tandas largas. Se refleja en los datos, ya que Verstappen fue cinco kilómetros por hora más lento en la mayoría de las rectas el jueves que el viernes. Mientras que Mercedes debería ser ligeramente más rápido con la configuración de carrera que el jueves, lo mismo ocurre con Red Bull debido a los mapas motor. Además, Verstappen tampoco estaba del todo satisfecho con la puesta a punto del jueves y cree que ha mejorado significativamente de cara a la clasificación. Por último, en tandas largas, cabe destacar que Oscar Piastri dejó una muy buena impresión el jueves, aunque sale octavo.

Red Bull es el único equipo puntero al que le queda un juego nuevo de blandos

El último aspecto son los neumáticos. Especialmente debido al asfalto tan agresivo del circuito de Bahrein, ese suele ser el factor principal en el desierto. Lo interesante ahí es que Red Bull es el único de los equipos punteros en el que ambos pilotos que se ha guardado un juego nuevo de blandos. Red Bull utilizó un neumático duro en el último entrenamiento y se guardó un juego de blandos. O como señala Mario Isola en nombre de Pirelli: "Es interesante que Red Bull utilizara el neumático duro en la tercera sesión de entrenamientos. Eso les deja con un solo juego de duros para la carrera. El año pasado tenían lo mismo y luego usaron blando, duro y blando otra vez. Probablemente repitan algo así este año".

Una ventaja extra es que Red Bull puede salir con Verstappen y Pérez con blandos nuevos, mientras que los pilotos de Ferrari, Mercedes, McLaren F1 y también Fernando Alonso tienen que hacerlo con un juego usado. Isola reveló que no veremos mucho los medios durante la carrera, dejando a los equipos trazar su estrategia con los neumáticos blandos y duros. "El medio no se puede utilizar realmente en carrera porque está muy cerca del duro en términos de tiempos por vuelta, sólo que tiene más desgaste. Como resultado, no hay realmente una ventaja para el medio".

En la práctica, eso significa que es probable que Red Bull opte por el blando-duro-blando y que los demás equipos puedan igualarlo con juegos utilizados. Dependiendo del desgaste, para ellos se usarán blandos-duros-blandos o blandos-duros y después de controlar esos stints quizás un compuesto más blando.