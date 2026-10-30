Dakar

El Dakar confirma su recorrido excepcional para 2027, en Portugal y Marruecos

El Rally Dakar 2027 no se disputará en Arabia Saudí y contará con un recorrido improvisado en Portugal y Marruecos entre los días 9 y 23 de enero.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 30 oct 2026, 7:45

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Recorrido del Dakar 2027

El Rally Dakar ha confirmado el recorrido improvisado que tendrá en la edición de 2027, ya que no se disputará en Arabia Saudí, como estaba previsto, a causa del conflicto armado en Oriente Medio entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Mientras que el rally más duro del mundo volverá al país en 2028, ASO ha confirmado este viernes, 30 de octubre, la nueva ruta improvisada: comenzará en Portugal, finalmente no se disputará ninguna edición en España, y luego se trasladará a Marruecos para el grueso de las etapas competitivas. Empezará el 9 de enero y finalizará el 23, aunque estas fechas aún están pendientes de ratificación por parte del Consejo Mundial del Motor de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

"Ante una situación difícil que ha llevado a su reubicación excepcional para la edición de 2027, el Dakar se beneficiará de una solidaridad heredada de su historia, en particular de Portugal y Marruecos, que han acordado abrir de nuevo sus territorios a la prueba", explicó la organización en un comunicado. "Los lazos de larga duración forjados con estos países se han mantenido gracias a la comunidad del rally-raid en general, que ha seguido reuniéndose allí, sobre todo con motivo de las pruebas del W2RC celebradas en los últimos años".

Así, han confirmado que el Estadio del Algarve, en Loulé-Faro, con capacidad para 30.000 espectadores, será el escenario de la salida de la 49ª edición del Dakar, que se dirigirá posteriormente hacia Marruecos, país del que destacan "la calidad de sus desiertos, que convierten este vasto territorio, aún lleno de sorpresas, en un destino deportivo por excelencia para el rally-raid".

Tras la inauguración del parque de asistencia, el 5 de enero en Loulé-Faro, las verificaciones administrativas y técnicas tendrán lugar allí del 6 al 8 de enero. La acción comenzará en Portugal el 9 de enero con el prólogo, antes de la primera etapa cronometrada, al día siguiente. Posteriormente, habrá un traslado hacia Nador, en Marruecos. La travesía por el Mediterráneo se realizará durante la noche.

"A su llegada al continente africano, el 11 de enero, los participantes se desplazarán hasta el primer campamento marroquí, ubicado en Bouarfa. Desde la región Oriental, en el noreste de Marruecos, la carrera se dirigirá inicialmente hacia el sur a lo largo de la cordillera del Atlas, la verdadera columna vertebral del Reino, pasando por Zagora y, a continuación, por Agadir, donde la caravana se tomará un descanso de 24 horas", han detallado.

"Llegará entonces el momento de alejarse del Atlas y adentrarse en los vastos y poco explorados desiertos del extremo sur del país. Smara, y luego casi hasta Dakhla, serán los puntos más lejanos en el recorrido durante la segunda semana. Desde allí, la caravana del Dakar iniciará su viaje de vuelta hacia el norte, de nuevo pasando por Smara, antes de seguir la costa del océano Atlántico y llegar a Marrakech, su destino final".

"El recorrido, diseñado en las últimas semanas a partir de los conocimientos acumulados por los equipos organizadores y de una serie de misiones de reconocimiento, cumple con los estándares habituales del mayor rally-raid de la temporada, con 4.341 km de tramos cronometrados, una cifra cercana al formato de las últimas ediciones. Diariamente, la mayoría de las etapas especiales oscilarán entre los 350 y los 500 kilómetros. Una media considerable, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza específica del terreno que hay que recorrer. Los expertos lo saben: los desiertos de Marruecos se encuentran entre los más exigentes del mundo, tanto para los pilotos y copilotos como para sus vehículos".

David Castera, director del Dakar, ha dicho al respecto: "La 49.ª edición del Dakar, que se celebra en una nueva ubicación, cumplirá con los estándares deportivos que siempre la han convertido en la prueba de rally-raid más exigente. A pesar del escaso tiempo de que hemos dispuesto, hemos diseñado un auténtico Dakar. El ACP (Automóvel Club de Portugal) nos prestará su apoyo en Portugal, tras haber consolidado su prueba del Mundial de Rally-Raid de la FIA-FIM como una pieza clave de la temporada desde 2024".

"Y en Marruecos, nuestra experiencia en todo el territorio, combinada con la capacidad operativa de nuestros equipos internos, nos permitirá ir mucho más allá de los formatos ofrecidos anteriormente en el país: los participantes descubrirán el Reino de un extremo a otro. Exploraremos todas sus características distintivas a través de un recorrido de una envergadura sin precedentes. También aquí, la experiencia del país en la organización de grandes eventos internacionales, así como la calidad de sus infraestructuras, serán de un valor incalculable para permitirnos ofrecer a todos un Dakar verdaderamente de primera clase".

"Ya estamos muy agradecidos por la fidelidad de los participantes, que en su gran mayoría han decidido acompañarnos en esta nueva aventura (350 inscritos hasta la fecha). También podrán contar con el apoyo de los medios de comunicación y de nuestros socios, que reafirman su compromiso a nuestro lado en estas circunstancias excepcionales. Como es habitual, el Dakar se retransmitirá en más de 190 países de todo el mundo. La aventura continúa, al igual que los preparativos para la celebración histórica de la 50ª edición en Arabia Saudí".

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