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F1 Academy Las Vegas

F1 Academy en Las Vegas: Campos conquista su primer título por equipos en la categoría

Alba Larsen ganó desde la novena plaza en Las Vegas y Alisha Palmowski se despidió de la F1 Academy con una pole récord y su sexta victoria del año, con la que Campos Racing selló el título por equipos.

Pol Hermoso

Publicado: 22 nov 2026, 10:05

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Alisha Palmowski y Alba Larsen dejaron un duelo pendiente en Austin, donde un toque entre ambas acabó con las dos fuera de carrera. En Las Vegas volvieron a encontrarse, esta vez con la victoria en juego en las dos mangas de la última cita de la F1 Academy 2026. Larsen ganó la primera desde la novena plaza y Palmowski se tomó la revancha en la principal, después de firmar la pole más holgada de la historia de la categoría.

Con el título de pilotos ya decidido a su favor, la británica cerró el año dándole también a Campos Racing el campeonato por equipos.

Clasificación de la F1 Academy 2026 en Las Vegas

Con el asfalto a 12 grados y la pista secándose, acertar con el momento de montar los neumáticos de seco valía tanto como encontrar una vuelta limpia. Lisa Billard, una de las tres pilotos que arrancaron con slicks, necesitó cinco giros para ponerlos en temperatura y colocarse primera. Palmowski había empezado con gomas de lluvia, pero en cuanto encontró agarre con las de seco se hizo con la pole provisional y llegó a sacarle más de cuatro segundos a Billard a mitad de sesión.

Los accidentes de Esmee Kosterman y Kaylee Countryman provocaron dos banderas rojas y dejaron margen para un último intento. Palmowski bloqueó y se fue por la escapatoria entre el tráfico cuando trataba de preparar su vuelta, pero cruzó la meta a tiempo para lanzarla. Marcó un 2:09.915 y consiguió su séptima pole del año con 1,578 segundos sobre Emma Felbermayr, el mayor margen en una clasificación de la F1 Academy.

Alba Larsen fue tercera y heredó la segunda plaza de la parrilla de la carrera principal por una sanción a Felbermayr, que salió quinta. Mathilda Paatz, octava en la clasificación, se quedó con la pole de la carrera con parrilla invertida.

La española Natalia Granada logró un gran resultado clasificando en 6ª posición, que le situaba en una buena plaza tanto en la carrera con parrilla invertida como en la segunda carrera.

Resultados de la Clasificación de la F1 Academy 2026 en Las Vegas

Q

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1

A. Palmowski Campos Racing

21 12

2'09.915

171.832 2

E. Felbermayr Rodin Motorsport

5 12

+1.578

2'11.493

1.578 169.770 3

A. Hurup Larsen MP Motorsport

12 11

+1.671

2'11.586

0.093 169.650 4

M. Bruce Campos Racing

4 12

+2.598

2'12.513

0.927 168.463 5

N. Gademan MP Motorsport

3 11

+2.739

2'12.654

0.141 168.284 6

N. Granada Prema Racing

19 10

+3.002

2'12.917

0.263 167.951 7

E. Lloyd Rodin Motorsport

20 12

+4.313

2'14.228

1.311 166.311 8

M. Paatz Prema Racing

8 10

+4.365

2'14.280

0.052 166.246 9

J. Jacquet ART Grand Prix

95 12

+4.395

2'14.310

0.030 166.209 10

E. Stevens Rodin Motorsport

28 11

+4.440

2'14.355

0.045 166.153 Ver resultados

Carrera 1 de la F1 Academy en Las Vegas (parrilla invertida)

A Alba Larsen le bastaron cinco vueltas para pasar de novena a primera. La danesa, que había perdido tres posiciones en parrilla por una sanción, adelantó a Palmowski en la segunda vuelta y enseguida se encontró de lleno en la pelea por la victoria. Por delante, Paatz, Nina Gademan y Natalia Granada llegaron en paralelo en la tercera vuelta. El triple toque dejó fuera a la alemana, obligó a Gademan a cambiar el alerón delantero y acabó con cinco segundos de sanción para la española, que se había quedado en cabeza.

Granada conservó el liderato en la primera resalida, pero un bloqueo abrió la puerta a Larsen en la quinta vuelta. Palmowski también pasó a la española y se puso a perseguir a la danesa, aunque un segundo coche de seguridad aplazó el duelo hasta la vuelta nueve. La británica apretó hasta marcar la vuelta rápida en el último giro, pero Larsen aguantó por menos de un segundo y logró su segundo triunfo consecutivo en una carrera con parrilla invertida. Nadie había ganado desde tan atrás en la categoría.

Megan Bruce adelantó a Granada en la última vuelta para completar el podio. La española cayó a la octava plaza tras aplicarse su sanción y se llevó el último punto en juego. Campos Racing salió de la primera manga con 52 puntos de ventaja sobre MP Motorsport a falta de una carrera.

Resultados de la carrera 1 de la F1 Academy en Las Vegas (parrilla invertida)

CARRERA1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Abandono 1

A. Hurup Larsen MP Motorsport

12 13

32'21.861

10 2

A. Palmowski Campos Racing

21 13

+0.316

32'22.177

0.316 8 3

M. Bruce Campos Racing

4 13

+4.374

32'26.235

4.058 6 4

J. Jacquet ART Grand Prix

95 13

+5.791

32'27.652

1.417 5 5

E. Stevens Rodin Motorsport

28 13

+5.916

32'27.777

0.125 4 6

R. Ferreira Campos Racing

18 13

+6.560

32'28.421

0.644 3 7

P. Westcott Prema Racing

9 13

+8.307

32'30.168

1.747 2 8

N. Granada Prema Racing

19 13

+9.608

32'31.469

1.301 1 9

E. Kosterman MP Motorsport

32 13

+10.628

32'32.489

1.020 10

E. Lloyd Rodin Motorsport

20 13

+10.753

32'32.614

0.125 Ver resultados

Carrera 2 de la F1 Academy en Las Vegas (carrera principal)

Palmowski y Larsen volvieron a verse las caras unas horas después, esta vez desde la primera fila. La campeona conservó el liderato en la salida, pero Larsen aprovechó el rebufo para superarla por el exterior de la curva 2 en la segunda vuelta. Palmowski le devolvió el adelantamiento en ese mismo giro y ambas se escaparon del resto. Larsen volvió a emparejarse con ella en la recta en la sexta vuelta, aunque la británica mantuvo la primera posición.

El toque entre Ella Lloyd y Rachel Robertson en la vuelta nueve agrupó el pelotón. En la resalida, Palmowski abrió por fin un pequeño hueco, favorecida por un bloqueo de Larsen. A la danesa apenas le quedó tiempo para responder. Lisa Billard se fue contra el muro en el penúltimo giro y la carrera terminó detrás del coche de seguridad.

Palmowski se despidió de la F1 Academy con su sexta victoria de 2026 y el primer título por equipos de Campos Racing en la categoría. Larsen fue segunda y Gademan completó el podio para asegurarse el subcampeonato.

Entre las españolas, Luna Fluxà Cross puntuó como invitada en la carrera principal, mientras que Granada abandonó con la dirección dañada tras un toque con Bruce.

Resultados de la carrera 2 de la F1 Academy en Las Vegas (carrera principal)

CARRERA2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Abandono 1

A. Palmowski Campos Racing

21 13

30'04.487

25 2

A. Hurup Larsen MP Motorsport

12 13

+0.320

30'04.807

0.320 18 3

N. Gademan MP Motorsport

3 13

+0.941

30'05.428

0.621 15 4

E. Felbermayr Rodin Motorsport

5 13

+2.033

30'06.520

1.092 12 5

L. Fluxá Hitech TGR

10 13

+2.453

30'06.940

0.420 10 6

J. Jacquet ART Grand Prix

95 13

+2.833

30'07.320

0.380 8 7

A. Dobson Hitech TGR

55 13

+4.451

30'08.938

1.618 6 8

P. Westcott Prema Racing

9 13

+5.237

30'09.724

0.786 4 9

M. Paatz Prema Racing

8 13

+5.901

30'10.388

0.664 2 10

M. Bruce Campos Racing

4 13

+6.708

30'11.195

0.807 1 Ver resultados

Así queda la clasificación final del campeonato de la F1 Academy

Pilotos:

Pos Piloto Puntos 1

A. PalmowskiCampos Racing

209 25 53 30 28 36 37 2

N. GademanMP Motorsport

134 22 8 20 21 48 15 3

E. FelbermayrRodin Motorsport

125 31 22 25 10 25 12 4

A. Hurup LarsenMP Motorsport

104 4 19 1 26 26 28 5

P. WestcottPrema Racing

82 18 18 - 13 27 6 6

M. BruceCampos Racing

59 2 35 2 10 3 7 7

N. GranadaPrema Racing

59 8 9 6 12 23 1 8

E. LloydRodin Motorsport

52 13 10 16 8 5 - 9

L. BillardART Grand Prix

41 7 5 3 - 26 - 10

M. PaatzPrema Racing

37 - 35 - - - 2 11

R. FerreiraCampos Racing

30 13 14 - - - 3 12

R. RobertsonHitech TGR

28 - - 13 9 6 - 13

J. JacquetART Grand Prix

26 - - - - 13 13 14

C. BättigHitech TGR

22 - - 22 - - - 15

K. CountrymanART Grand Prix

14 - 14 - - - - 16

A. DobsonHitech TGR

14 1 - 6 1 - 6 17

E. KostermanMP Motorsport

12 - - - 6 6 - 18

E. StevensRodin Motorsport

10 - 4 - - 2 4 19

L. FluxáHitech TGR

10 - - - - - 10 20

Z. FlorescuHitech TGR

- - - - - - 21

A. FisherHitech TGR

- - - - - - 22

A. DanielssonHitech TGR

- - - - - - 23

S. WeiHitech TGR

- - - - - -

Equipos:

Pos Equipos Puntos 1 Campos Racing 298 2 MP Motorsport 250 3 Rodin Motorsport 187 4 Prema Racing 178 5 ART Grand Prix 81 6 Hitech TGR 74

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