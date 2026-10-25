Dakar

Oficial: El Dakar confirma su salida de Arabia Saudí en 2027 por el conflicto en Oriente Medio

La organización confirma que el rally se disputará en otro territorio, que anunciará en los próximos días. El cambio será excepcional: Arabia Saudí volverá a recibir la prueba en 2028.

Pol Hermoso

Publicado: 25 oct 2026, 14:09

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Foto de: Red Bull Content Pool

El Dakar cambia de escenario, pero sigue adelante. Lo que durante los últimos días había sido un secreto a voces ya tiene confirmación oficial: la edición de 2027 no se disputará en Arabia Saudí. La situación en Oriente Medio ha llevado a los organizadores a trasladar la prueba, cuyo nuevo destino se anunciará en los próximos días.

La decisión ha sido adoptada conjuntamente por Amaury Sport Organisation (ASO) y Saudi Motorsport Company (SMC), en coordinación con la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo (SAMF) y con el respaldo de la FIA y la FIM. El comunicado alude a los "acontecimientos recientes en la región" para explicar una medida que define como "excepcional y puntual".

El anuncio despeja así la principal incógnita que rodeaba al rally, inicialmente programado del 1 al 15 de enero en territorio saudí. La organización renuncia a ese escenario ante la evolución del conflicto, aunque todavía deja pendiente cómo se materializará la alternativa: el comunicado no concreta el recorrido ni confirma las fechas definitivas de la nueva propuesta.

Sí establece, en cambio, un mensaje inequívoco: "El Dakar 2027 seguirá adelante". ASO organizará la edición en otro territorio y asegura que mantiene contacto directo con participantes, equipos y socios para acompañarlos durante la transición. La carrera conserva su continuidad, pero obliga a toda su caravana a preparar un viaje distinto al previsto.

Marruecos gana protagonismo, con una posible salida en la península

A falta del anuncio del nuevo destino, las informaciones publicadas apuntan hacia Marruecos. Según han adelantado medios españoles como Mundo Deportivo, se trabaja en una propuesta de unas 12 etapas, con un arranque en España y/o Portugal antes de cruzar a África. Esa alternativa sigue pendiente de confirmación: el comunicado oficial no identifica ningún país como sede del Dakar 2027.

La decisión introduce además un contraste con los otros grandes campeonatos del motor. La Fórmula 1 mantiene sus planes de cerrar la temporada en Qatar y Abu Dhabi, con la confianza expresada por la FIA, aunque la evolución del conflicto sigue condicionando el escenario. En Qatar también continúan los preparativos para recibir a MotoGP y a la propia F1 en Lusail.

Son países y pruebas con circunstancias distintas, por lo que no cabe equiparar automáticamente sus condiciones de seguridad. Pero la diferencia de decisiones resulta significativa: mientras los grandes premios mantienen sus planes en la región, el Dakar ya ha optado por trasladar una competición que desplaza a su caravana durante dos semanas por un extenso recorrido.

La salida de Arabia Saudí tampoco supone una ruptura. Tras siete ediciones consecutivas desde 2020, las partes reafirman su colaboración y anuncian que el rally regresará al país en 2028 para celebrar su 50ª edición. ASO y sus socios saudíes ya trabajan en ese aniversario. Antes, el Dakar tendrá que dibujar otro mapa para 2027.

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