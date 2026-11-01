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Fórmula 1 GP de México

Cinco conclusiones rápidas de un GP de México de F1 para la historia

Kimi Antonelli se proclama campeón de F1 mientras Ferrari se enfrenta a otro dilema interno. Esto es lo que pensamos, a bote pronto, del GP de México 2026.

Motorsport.com Staff

Editado: 1 nov 2026, 22:50

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Antonelli celebra por todo lo alto tras subir al podio con una carrera madura

Qué lujo poder disfrutar de tu coronación con tan poca presión. Andrea Kimi Antonelli admitió estar más tenso de lo habitual este fin de semana ante la inminencia de su primer título mundial, pero lo único que tuvo que hacer fue mantenerse en la pista para llegar sin problemas a la línea de meta.

Antonelli no tuvo su mejor sesión de clasificación en México, pero, desde la quinta posición de la parrilla, se benefició de la lenta salida de George Russell para adelantarse y seguir de cerca a los líderes.

Dado que ni Russell ni Hamilton ganaron la carrera, Antonelli ni siquiera tenía que terminar la prueba. Y mientras prácticamente todos sus principales rivales de los grandes equipos se enzarzaban en una lucha encarnizada, Antonelli completó una carrera madura y discreta; el único momento de emoción se produjo cuando se lanzó a por Charles Leclerc para hacerse con el tercer puesto tras la bandera roja. Esa maniobra le aseguró celebrar su primer título en el famoso podio de México, ante un estadio Foro Sol electrizado.

En un fin de semana en el que Mercedes no tuvo la ventaja, fue una forma digna de escribir un nuevo capítulo en la historia de la F1.

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- Fil Cleeren

Otro incidente entre Leclerc y Hamilton le cuesta la victoria a Ferrari

Ferrari partía en una posición ideal para lograr su tercera victoria de la temporada en México. Lewis Hamilton y Charles Leclerc ocupaban la primera y tercera posición en la parrilla, mientras que George Russell, que salía desde la primera fila, cayó en picado en la segunda fase de la salida.

Los monoplazas rojos rodaron rueda a rueda en la primera sección de curvas; Hamilton conservó por los pelos el liderato al salir de la curva 3, pero cuando Leclerc intentó un adelantamiento por el exterior en la curva 4, ambos acabaron saliéndose de la pista, y el monegasco se saltó la curva.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hamilton perdió impulso y fue superado por Verstappen; a Leclerc le impusieron una penalización de cinco segundos —más indulgente que los 10 segundos habituales debido a circunstancias atenuantes, según explicaron los comisarios—, pero eso no fue suficiente para mantener a raya a Verstappen en el turno de paradas.

El monegasco acabó perdiendo dos posiciones más en la segunda salida —tras la bandera roja por el accidente de Valtteri Bottas— y, de paso, desgastó los neumáticos.

Digámoslo sin rodeos: esta carrera podría haber sido un doblete de Ferrari, y al pasar por la bandera a cuadros acabó siendo un 2º y un 4º puesto, porque sus pilotos no supieron comportarse. Y que Hamilton insistiera en pedir una sanción más dura para su compañero de equipo probablemente tampoco fue justo lo que Fred Vasseur quería ver.

- Ben Vinel

La última victoria de Verstappen demuestra que Red Bull ha vuelto

Kimi Antonelli tiene suerte de que el inicio de temporada de Red Bull no fuera excelente, y de que Max Verstappen perdiera demasiado terreno al principio como para seguir siendo un aspirante realista al campeonato. Porque, de haber permanecido a una distancia que le permitiera luchar, el joven italiano tendría muchos más motivos de preocupación este año.

En cambio, lo que estamos viendo ahora no es una remontada en la lucha por el campeonato, pero sí una demostración de la fuerza que puede llegar a desplegar Verstappen. En cuanto Red Bull le proporcionó un coche lo suficientemente competitivo como para luchar en cabeza, él empezó a sacarle el máximo partido.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Su victoria en México es la tercera en las últimas cuatro carreras. Ha subido al podio en todas y cada una de las carreras desde su abandono en Zandvoort; un dato que deja bien claro que no se puede descartar a Red Bull —ni a su «holandés volador»— de la lucha por el campeonato del año que viene.

– Oleg Karpov

Ryo Hirakawa hizo exactamente lo que se le pidió

Ryo Hirakawa viajó a México para disputar la FP1 y luego seguir el resto del fin de semana tranquilamente desde el box de Haas F1. Sin embargo, en la mañana del sábado supo que tendría que subirse al coche también en FP3 y luego en clasificación y la carrera, después de la decisión del equipo de apartar a Esteban Ocon tras una discusión el viernes por la noche.

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El japonés, a sus 32 años, debutaba en la categoría reina y no se le podía pedir mucho más. Sí, se clasificó a casi nueve décimas de su compañero, pero todavía superó a tres rivales en la Q1 y luego en carrera no cometió ningún error, incluso pese a tener que hacer dos salidas en parado, reinicios tras Safety Car y enfrentarse por primera vez a cosas tan banales para otros como hacer pitstops.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas ya tiene pilotos para 2027 con Bearman y Camara, pero el japonés demostró que puede ser util si el asunto de Ocon no se resuelve y si el equipo decide no subir todavía a Camara mientras se juega el título de F2. Ahora bien, el próximo fin de semana Hirakawa tiene otra importante misión: ser campeón del WEC junto a sus compañeros del Toyota #8 en Monza, ¿o debería ir a Sao Paulo con la F1 si de todas formas, incluso si no corriera en el WEC, sería campeón?

- Jose Carlos de Celis

¿Tiene razón Bottas al sentirse "confiado" de cara a 2027?

Valtteri Bottas insiste en que está "bastante seguro" de tener un asiento asegurado en Cadillac para 2027 y afirma que "todo debe ser validado con los grandes jefes en EE. UU".

Sin embargo, sus resultados a lo largo de la temporada han estado por debajo de los de su compañero de equipo, Sergio Pérez, y eso ha quedado patente una vez más este fin de semana. El sábado, fue superado en la clasificación por cuarta vez consecutiva, terminando a siete décimas de distancia. El marcador global es de 15-9 a favor de Pérez, y conviene recordar que el mexicano nunca ha destacado precisamente por ser un piloto especialmente fuerte en la clasificación.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

El fallo en la suspensión delantera izquierda que envió a Bottas contra las barreras no fue, sin duda, culpa suya, pero su domingo había sido discreto hasta ese momento. Tuvo dificultades en la parte trasera del pelotón, con un ritmo considerablemente inferior al de Pérez, quien se mantuvo en la 13ª posición durante la primera parte de la carrera y demostró que el Cadillac tenía ritmo para más.

Seguramente Bottas sabrá más sobre su situación contractual con el equipo, y su principal rival por el asiento, Colton Herta, tampoco ha destacado especialmente ni en la Fórmula 2 ni durante sus salidas en la FP1. No obstante, será interesante ver qué ocurre si el estadounidense finalmente obtiene su superlicencia para el año que viene.

- Federico Faturos

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