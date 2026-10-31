Fórmula 1 GP de México

Ocon rompe el silencio tras el castigo de Haas: confirma discusión y niega pelea

Esteban Ocon ha publicado un comunicado en redes sociales tras la decisión de Haas de bajarle del coche para lo que resta de GP de México de F1.

Jose Carlos de Celis

Editado: 31 oct 2026, 22:58

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El equipo Haas F1 sorprendió este sábado cuando anunció que Esteban Ocon no disputaría lo que restaba de GP de México y que su lugar lo ocuparía el piloto reserva Ryo Hirakawa.

Dado que desde Haas no dieron ninguna explicación, pronto se abrieron todo tipo de especulaciones, y hay quien habló de una gran bronca la noche anterior, después de la FP2 del viernes.

Mientras en el equipo intentaban no hablar demasiado del tema, y tras la clasificación, Ocon rompió su silencio en redes sociales, confirmando que hubo discusión interna, pero negando que hubiera llegado a las manos con nadie.

"Tras la reciente decisión del equipo Haas F1 confirmando que no participaré en el Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana, deseo abordar formalmente algunos informes y especulaciones mediáticas en torno a la situación", escribió.

"Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que eso tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza. Condeno enérgicamente la violencia en todas sus formas y creo firmemente que los desacuerdos siempre deben manejarse con profesionalismo, respeto y comprensión mutua".

"Solicito amablemente que se evite la especulación mientras se está abordando el asunto. Se comunicarán más actualizaciones en el momento oportuno".

Haas dejó una de las imágenes de la jornada cuando por la mañana empezaron a quitar las pegatinas de su box y de su hospitality. El viernes por la noche, la televisión captó una tensa conversación por radio en la FP2 entre Ocon y su ingeniera de pista, Laura Müller, cuando se quejó de haberle montado neumáticos medios para hacer tandas largas, mientras otros rivales iban con blandos. "No me hagas esto", llegó a decir el piloto.

Durante la FP3 de la tarde, le preguntaron al director del equipo Haas, Ayao Komatsu, que sin embargo no dijo demasiado: "No puedo decir mucho, pero al menos puedo decir que no está enfermo".

"Lo único que puedo decir es que simplemente nos estamos concentrando en lo que tenemos delante".

La semana que viene, Hirakawa debería correr en Monza con Toyota en el WEC, donde está a punto de ganar el mundial junto a sus compañeros en el coche #8. Cuando le preguntaron a Komatsu qué harían con su compatriota, esquivó: "Sinceramente, todavía no he llegado a ese punto. En este momento solo me estoy concentrando en esta sesión".

En este momento, la presencia de Esteban Ocon en Interlagos la semana que viene, y posteriormente en los últimos grandes premios de la temporada, parece incierta. El piloto francés tampoco tiene asiento para la temporada 2027. Sin embargo, según información de Motorsport.com, está cerca de conseguir un puesto como piloto reserva en Aston Martin .

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