Fórmula 1 GP de México

Ocon no correrá en México: Haas anuncia a Hirakawa sin explicar los motivos

Ryo Hirakawa sustituirá a Esteban Ocon desde los Libres 3 y debutará en carrera en la F1. Haas no detalla las razones y avisa de que no hará más declaraciones por ahora.

Pol Hermoso

Publicado: 31 oct 2026, 14:44

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de México ha dado un vuelco inesperado para Haas antes de que los coches vuelvan a pista este sábado. Esteban Ocon no disputará el resto del fin de semana y será sustituido por el reserva Ryo Hirakawa, según ha anunciado la escudería en un escueto comunicado que deja sin responder la principal pregunta: por qué.

El equipo estadounidense no ofrece ningún motivo para el relevo del francés y cierra su anuncio con una frase que añade incertidumbre a una decisión tan repentina: "No se harán más declaraciones por el momento".

"El piloto reserva de TGR Haas F1 Team, Ryo Hirakawa, sustituirá a Esteban Ocon durante el resto del fin de semana del Gran Premio de Ciudad de México, del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre", señala el comunicado.

La noticia llega después de que Ocon participara en los entrenamientos del viernes y supone un cambio de alineación con el gran premio ya en marcha. Por ahora, Haas no aclara si la ausencia responde a una cuestión médica o a cualquier otra circunstancia.

El francés ya tenía confirmada su salida de la escudería al término de esta temporada, con Rafael Camara como sustituto para 2027, aunque el anuncio de este sábado no establece ninguna relación entre aquella decisión y su baja en México.

Hirakawa debutará en carrera tras rodar en los Libres 1

Para Hirakawa, el inesperado relevo supone la oportunidad de disputar su primera carrera de Fórmula 1. El japonés, de 32 años, compartirá equipo con Oliver Bearman desde los Libres 3 y afrontará tanto la clasificación del sábado como el gran premio del domingo, previsto a 71 vueltas.

El reserva de Haas ya había rodado este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Terminó 15º en los Libres 1, en su tercera participación de la temporada en una sesión de entrenamientos al volante del VF-26.

Bicampeón del Mundial de Resistencia en 2022 y 2023 y ganador de las 24 Horas de Le Mans de 2022 con Toyota, Hirakawa llegará así a su debut en carrera en la F1 con experiencia reciente en el circuito mexicano. Su oportunidad será la otra cara de una noticia cuya principal incógnita sigue abierta: el motivo de la ausencia de Ocon.

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