Fórmula 1 GP de México

Vídeo: un fuerte accidente detuvo el GP de México de F1 con bandera roja

Un fuerte accidente de Bottas en la curva 1 de México provocó una bandera roja. Cadillac confirmó que el finlandés está bien tras acudir al centro médico.

Juanjo Sáez

Editado: 1 nov 2026, 21:30

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Un fuerte accidente de Valtteri Bottas en la curva 1 del Autódromo Hermanos Rodríguez provocó una bandera roja en el Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1. El piloto de Cadillac tuvo que ser trasladado al centro médico del circuito, aunque el equipo estadounidense confirmó posteriormente que se encontraba bien.

La carrera quedó interrumpida tras el incidente, que obligó a los comisarios a detener la sesión para garantizar la seguridad y permitir la retirada del monoplaza. El impacto de Bottas contra las barreras requirió una intervención en la zona, con trabajos de reparación que alargaron la espera antes de la reanudación.

El accidente generó preocupación por la violencia del impacto y la necesidad de que Bottas acudiera al centro médico para someterse a las comprobaciones pertinentes. Sin embargo, Cadillac tranquilizó posteriormente a los aficionados al confirmar que el piloto finlandés se encontraba bien.

La bandera roja permitió a los servicios de emergencia atender el incidente y a los operarios del circuito trabajar en la reparación de las barreras de protección de la curva 1, una de las zonas más delicadas del trazado mexicano por las velocidades y las frenadas que afrontan los pilotos.

Los daños en las protecciones obligaron a prolongar la interrupción, ya que la dirección de carrera debía asegurarse de que la zona estuviera en condiciones adecuadas antes de autorizar que los monoplazas volvieran a rodar.

El incidente supuso un contratiempo para Cadillac, que perdió a uno de sus coches en una sesión marcada por la interrupción. La prioridad, no obstante, pasó a ser el estado físico de Bottas, especialmente después de un impacto que requirió asistencia médica.

Con la confirmación del equipo de que el finlandés se encontraba bien, la atención se centró en completar las reparaciones necesarias para reanudar la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La bandera roja y los trabajos en las barreras retrasaron así el regreso a pista, mientras los equipos y pilotos aguardaban nuevas indicaciones de la dirección de carrera.

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