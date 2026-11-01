Fórmula 1 GP de México

Antonelli admite estar 'tenso' y 'cansado' a las puertas del título de F1: "Me hincharé a melatonina"

La enfermedad, las constantes preguntas sobre el título de F1 y la falta de agarre complicaron la clasificación de Kimi Antonelli en el GP de México.

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Publicado: 1 nov 2026, 14:06

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Andrea Kimi Antonelli espera dejar atrás una complicada sesión de clasificación en el Gran Premio de Ciudad de México después de una buena noche de descanso, aunque reconoce que los nervios por la posibilidad de conquistar el título de Fórmula 1 le han llevado a pilotar con una tensión que no le gustaría tener.

El italiano se había quedado a tan solo 0,001 segundos del mejor tiempo de Lando Norris en los Libres 3, disputados unas horas antes, pero en la clasificación estuvo un paso por detrás de su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, y no consiguió encontrar la confianza necesaria durante toda la sesión.

Antonelli optó por realizar vueltas de preparación durante la clasificación, completando un giro adicional antes de buscar un tiempo competitivo para conseguir que sus neumáticos alcanzaran la temperatura adecuada. Sin embargo, Russell decidió prescindir de esa estrategia en su último intento de la Q3, una decisión que dejó al británico a las puertas de la pole position.

Finalmente, Lewis Hamilton superó a su antiguo compañero de equipo por apenas 0,009 segundos en los últimos instantes de la sesión, consiguiendo así su primera pole position con Ferrari y la 105ª de su trayectoria en la Fórmula 1.

Además, Antonelli ha tenido que luchar contra una enfermedad durante este fin de semana. El italiano se perdió sus compromisos con los medios de comunicación del jueves debido a la fiebre, aunque ha ido recuperándose progresivamente con el paso de los días.

El piloto de Mercedes asegura que todavía no se encuentra en plena forma y que le falta energía, pero también reconoce que las constantes preguntas sobre el título mundial le han hecho sentirse algo más tenso de lo habitual durante este fin de semana.

"Me siento muy cansado. Todavía no me he recuperado completamente y, sinceramente, no ha sido un fin de semana fácil", explicó Antonelli.

"Sin duda, he estado un poco más tenso de lo habitual, especialmente cuando no paras de escuchar lo mismo, vayas donde vayas y a cualquier hora del día. La gente me dice que ya está hecho y, conociéndome, he intentado aislarme de todo ese ruido tanto como he podido".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

"Pero no ha sido fácil y, sin duda, hoy he estado un poco más tenso. Aun así, me he sentido bastante bien en la Q2, especialmente con el neumático usado, pero después, en la Q3, con el neumático nuevo, me ha costado completar una buena vuelta y encontrar el agarre".

"Pero creo que mañana tenemos una buena oportunidad. Seguimos saliendo cuartos y hemos guardado un juego de neumáticos nuevos, así que espero que podamos aprovecharlo para remontar posiciones".

Antonelli explicó que la enfermedad que sufrió a principios de semana fue "bastante fuerte, tenía mucha fiebre y problemas estomacales", aunque ahora su principal problema es la falta de descanso.

Según el italiano, el cansancio le llevó a cometer errores en diferentes puntos de sus vueltas, algo que posiblemente hizo que pilotara de manera más conservadora para asegurarse un tiempo competitivo en la clasificación.

De cara a la carrera del domingo, Antonelli considera que Mercedes podría no estar en condiciones de igualar el ritmo de Ferrari a lo largo de las 71 vueltas, aunque su principal objetivo será superar sin incidentes la complicada primera curva antes de centrarse en el resto del gran premio.

"Hay una recta muy larga hasta la primera curva, así que será importante salir bien y, con suerte, podremos ganar un par de posiciones", añadió.

"Por supuesto, también tendremos que evitar los problemas, porque la primera curva siempre es muy complicada, pero creo que, si conseguimos una buena salida, tendremos una buena oportunidad de remontar. Creo que nuestro ritmo de carrera sigue sin ser tan bueno como el de Ferrari, pero aun así podemos hacerlo bien".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Creo que hoy el cansancio ha sido un factor importante, pero también pienso que no he conseguido completar una buena vuelta. He cometido muchos errores aquí y allá, así que evidentemente es decepcionante, pero intentaré dormir bien esta noche".

"Soy consciente de que no he pilotado bien. Ya antes de empezar la clasificación no me encontraba demasiado bien y notaba que me faltaba energía. No es una excusa, pero desde luego no me ha ayudado a mostrar mi mejor versión".

"Voy a hincharme de melatonina, así que espero poder dormir unas buenas diez horas. Simplemente voy a intentar relajarme todo lo posible. Mi familia acaba de llegar, así que será bueno tenerlos aquí".

"Voy a intentar desconectar todo lo que pueda, irme a dormir y estar preparado para mañana".

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