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Bottas, "bastante seguro" que seguirá en Cadillac en 2027 pese a los rumores sobre Herta

El piloto de Cadillac todavía no ha sido confirmado para la próxima temporada de Fórmula 1, mientras aumentan los rumores sobre un posible ascenso de Colton Herta al equipo.

Ed Hardy Stuart Codling

Editado: 3 nov 2026, 13:27

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Valtteri Bottas está "bastante seguro" de que continuará en la Fórmula 1, aunque ha evitado profundizar en las preguntas sobre su futuro ante los rumores de que Cadillac podría ascender a Colton Herta.

El equipo estadounidense anunció una renovación de contrato para Sergio Pérez, pero todavía no ha confirmado la continuidad de Bottas para 2027, después de una temporada 2026 en la que el finlandés se ha visto superado de forma constante por su compañero.

Pérez domina el duelo particular en clasificación por 15-9 y, mientras tanto, han aumentado los rumores sobre la posibilidad de que Cadillac ascienda a su piloto reserva estadounidense, Herta, una vez que consiga la superlicencia.

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"No tengo mucho que decir, la verdad", afirmó Bottas. "Esa es la situación, hay rumores. No tengo nada que decir al respecto. Ya lo descubriremos tarde o temprano".

Estas dudas llegan a pesar de que Bottas tiene un contrato de "varios años", aunque se entiende que se trata de un acuerdo de los denominados 'uno más uno', con una segunda temporada opcional tras su incorporación este año.

Por ello, el ganador de diez grandes premios asegura estar confiado en continuar en 2027, lo que supondría su decimocuarta temporada en la Fórmula 1 desde su debut con Williams en 2013.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Bueno, para mí tendría sentido", añadió. "Es lo que pone en el contrato, así que por eso estoy bastante seguro".

"Para mí siempre estuvo claro quién estaría aquí el año que viene. Evidentemente, Checo ha firmado una renovación. Yo todavía no he firmado ninguna ampliación adicional".

"Pero estoy seguro de que, en una empresa grande, siempre hay reuniones del consejo de administración. Pueden influir en las decisiones definitivas. Creo que esas reuniones tendrán lugar pronto".

"Creo que simplemente hace falta que los grandes jefes de Estados Unidos lo validen todo".

Bottas respondió con un "en absoluto" cuando le preguntaron si todavía sentía que estaba rindiendo a su máximo nivel, aunque también señaló que la situación no es especialmente favorable, teniendo en cuenta que Cadillac está disputando su temporada de debut.

El equipo debutante ocupa la última posición del campeonato, sin haber sumado ningún punto en 18 grandes premios, y fichó a veteranos como Bottas y Pérez para que les ayudaran a superar las primeras etapas del proyecto gracias a su experiencia como ganadores de carreras.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Es exactamente para lo que fiché", explicó Bottas. "Desarrollar el coche, trabajar pensando en el futuro. A veces, simplemente intentar llevar el coche hasta la meta para poder ver la bandera a cuadros".

"Estoy deseando que llegue el momento en el que tengamos un coche mejor. Entonces podremos hacer algo de verdad con él, en lugar de limitarnos a intentar llevarlo hasta la meta".

"Lo único que he hecho ha sido seguir las instrucciones. A veces, las instrucciones han sido claras. Básicamente, se trata de asegurarte de intentar llegar hasta el final".

"Eso es lo que hago. Hay momentos en los que tienes que gestionar las cosas y demás. Cuando toca apretar, hay que apretar. Como el pasado fin de semana. Creo que lo he dado absolutamente todo. Eso es todo".

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