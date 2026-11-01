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Así es Kimi Antonelli, el campeón más joven de la historia de la F1

Andrea Kimi Antonelli ha conquistado su primer título mundial de F1 en el GP de México 2026 de forma anticipada, convirtiéndose en el campeón más joven.

Juanjo Sáez

Editado: 1 nov 2026, 22:20

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

En solo su segunda temporada en la máxima categoría del automovilismo, a sus 20 años recién cumplidos y con cinco carreras de antelación, Andrea Kimi Antonelli ha escrito su nombre con letras doradas en la historia de la Fórmula 1, ya que no solo ha ganado su primer título, sino que se ha convertido en el más joven de la historia en lograrlo.

Antes de arrancar la temporada 2026 todas las miradas apuntaban a Mercedes, pero no en el lado del garaje del piloto italiano, sino en el de su compañero, George Russell. Sin embargo, Antonelli no tardó en demostrar lo mucho que había aprendido en su primer curso como debutante en 2025 y, a partir de ahí, el resto fue historia.

Un campeón que se creó desde muy joven

Pero su camino hacia la cima de la Formula 1 empezó muchos años antes. Antonelli, que nació el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia, se adentró en el mundo de las carreras a los seis años a través del kárting, donde rápidamente demostró su talento, ganando, entre otras, la Easykart International Grand Final, la South Garda Winter Cup, la WSK Champions Cup, la WSK Super Master Series y la WSK Euro Series, antes de ser el campeón europeo de karting tanto en 2020 como en 2021.

Esos éxitos atrajeron muchas miradas y eso provocó su salto a monoplazas en 2021 con 15 años recién cumplidos, compitiendo en la Fórmula 4 Italiana y una ronda en la Fórmula 4 de EAU, donde logré la pole position y un podio. Un año más tarde, en 2022, Antonelli conquistó la F4 Italiana con 13 victorias y 14 poles en 20 carreras, a la misma ve que conseguía ganar la ADAC Fórmula 4.

En 2023, todavía siendo mejor de edad, el italiano dio el salto a la Fórmula Regional Europea, que ganó, así como también la Fórmula Regional de Medio Oriente.

Desde 2018, Antonelli había formado parte del programa de jóvenes pilotos de Mercedes y sus éxitos en las categorías junior obviamente no pasaron desapercibidos. Debido a ello, en 2024 el equipo de la estrella le dio la oportunidad de dar el mayor salto hasta la fecha, pasar directamente a competir en la Fórmula 2 junto al equipo Prema.

Si bien no obtuvo los mejores resultados en la F2, Lewis Hamilton anunció a principios de ese año que dejaría Mercedes para fichar por Ferrari en 2025, un movimiento que aceleró otro: Pese a un polémico debut con un accidente en la FP1 de Monza en 2024, el equipo de Brackley anunció su ascenso a la F1 con el equipo oficial para el siguiente año.

Así fue el anuncio:

En su debut, Antonelli tenía grandes expectativas, de hecho, eran muchos los expertos del paddock que veían en él al "nuevo Max Verstappen". Sin embargo, dar el salto con 18 años y a uno de los volantes con más peso de la F1 quizá pesó demasiado. El italiano estuvo de manera regular lejos del ritmo de su compañero George Russell y, sumado a algunos errores, provocó que fuese muy criticado durante el tramo intermedio del curso.

Sin embargo, los errores, malos resultados y críticas no afectaron a Antonelli de forma negativa, sino al contrario. El italiano, pese a acabar la temporada con solo 19 años, se empapó de todo para aprender lo máximo posible y afrontar 2026 con nuevos ánimos, consciente también de que llegaba un cambio de reglas que en cierto modo podía ser beneficioso para él, ya que tanto él, como Russell y el resto de pilotos, empezaban obviamente desde cero con estos coches.

2026: la confirmación de un talento generacional en la F1

Mercedes confirmó los rumores de la pretemporada al demostrar rápidamente que tenían el mejor paquete (coche+motor) al inicio de la temporada, varios pasos por delante de sus rivales. No obstante, Antonelli no parecía tener mucha presión y todos los ojos miraban al otro lado del box, al de George Russell, quien llevaba años esperando su oportunidad.

Pero Antonelli no tardó en dar un golpe encima de la mesa. Si bien en la apertura del curso en Australia fue su compañero quien se llevó la pole y la victoria justo por delante de él, la respuesta fue brutal: Cinco victorias seguidas en China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco. Esos triunfos se sumaron a varios sucesos desafortunados de Russell, que crearon una diferencia temprana de más de 60 puntos a favor del italiano.

Russell se repuso en las siguientes tres carreras con dos victorias y un segundo puesto, mientras Antonelli abandonaba dos de ellas por averías técnicas en su motor. Eso redujo la distancia entre ambos, pero el italiano volvió a lo más alto del podio en Spa, con Russell viendo cómo casi se "echaba por tierra" su remontada anterior al abandonar en la salida.

Antes del parón de verano, Mercedes sufrió un pequeño bajón, pero Antonelli minimizó los daños con dos podios, mientras Russell solo conseguía uno. Las sensaciones favorecían cada vez más al italiano, que logró su victoria más especial en casa, en Monza, pese a empezar desde atrás (19º) por una sanción de cambio de motor, con Russell, que fue segundo al inicio y al cruzar la bandera a cuadros.

Recuerda:

Ese fue uno de los mayores golpes encima de la mesa, ya que era el escenario perfecto para que Russell redujese diferencias, pero Antonelli se las apañó para acabar delante y aumentar la distancia al frente del campeonato hasta los 66 puntos, que tras su victoria una semana después en el estreno de Madring en la F1 aumentó hasta las 81 unidades.

Fue entonces cuando apreció un "invitado sorpresa", Red Bull y Max Verstappen se metieron en la lucha por las victorias en las siguientes carreras, pero llegó tarde para soñar con una remontada en el campeonato. Eso, además, favoreció a Antonelli, que vio como las opciones de Russell de remontar se reducían, sobre todo tras su abandono en la carrera de Malasia (GP de Bahrein) en las últimas vueltas por un problema de motor.

Esos descalabros de Russell, junto a otro podio de Antonelli en Singapur mientras el británico acababa noveno saliendo desde atrás, aumentaron la diferencia en la general hasta los 102 puntos, lo que significaba que el italiano tendría su primer match ball en el GP de Estados Unidos, ya que tras Austin solo había 125 puntos en juego. Pero el italiano no pudo sellarlo en su primera oportunidad, pese a ganar la carrera viendo cómo Russell solo podía ser noveno.

Campeón con antelación y récord de juventud en la F1

¡Y no dejó escapar su segunda oportunidad! Tras la cita en suelo americano, la Fórmula 1 viajó a México con 125 puntos en juego y una ventaja de 123 unidades a favor de Antonelli. En definitiva, el italiano solo necesitaba sumar dos puntos, independientemente del resultado de su compañero y rival por el título.

Y así, fue, aunque en clasificación Russell logró el segundo mejor tiempo y Antonelli se tuvo que conformar con el cuarto, la ventaja del italiano era tal que pudo permitirse competir con la calculadora en mano. Finalmente, Antonelli logró subir a la tercera posición del podio de México para celebrar el título de campeón del mundo.

De esta manera, el italiano se convertía en campeón del mundo con 20 años, 2 meses y 7 días, superando con creces el anterior récord de precocidad en la Fórmula 1, que tenía en su posesión Sebastian Vettel, quien ganó su primer título con 23 años, 4 meses y 11 días en 2010. Entrando así a lo más alto de este particular podio, completado ahora por Lewis Hamilton, que fue campeón en 2008 con 23 años, 9 meses y 26 días. A su vez, fue Fernando Alonso quien cayó al top 4 con 24 años, 1 meses y 27 días (en 2005).

Antonelli devuelve a Italia a lo más alto en la F1

Italia ha sido uno de los países más importantes de la historia de la Fórmula 1, pero han sido más conocidos por sus circuitos, como Monza e Imola, y, sobre todo, por el equipo más laureado de todos los tiempos: Ferrari. En cambio, en cuanto a pilotos, el éxito les ha sido mayormente esquivo.

Kimi Antonelli se ha convertido en el tercer italiano campeón del mundo de F1 tras Giuseppe Farina (1950) y Alberto Ascari (1952 y 1953), por lo que el del joven piloto de Mercedes es el cuarto título de pilotos para un Italia, y el primero desde desde 1953, rompiendo así con más de 70 años de mala racha.

Con este cuarto título de pilotos, Italia empata a Países Bajos (todos en manos de Max Verstappen), Finlandia (Mika Hakkinen 2, Keke Rosberg 1 y Kimi Raikkonen 1), Francia (todos de Alain Prost), Austria (Niki Lauda 3 y Jochen Rindt 1) y Australia (Jack Brabham 3 y Alan Jones 1).

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