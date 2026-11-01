Crónica de carrera

Fórmula 1 GP de México

México corona a Antonelli como histórico campeón de la F1 en la victoria de Verstappen

Antonelli se convierte en el campeón más joven de la historia de la F1 con un podio en México. Verstappen gana por delante de Hamilton en una carrera marcada por el duelo de Ferrari y la bandera roja.

Pol Hermoso

Editado: 1 nov 2026, 22:31

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Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ganó Max Verstappen, pero esta vez permitidme que la crónica empiece un escalón más abajo del podio. Allí estaba Andrea Kimi Antonelli, el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1. México puso el escenario y el italiano eligió cómo quería entrar en los libros: con un trofeo entre las manos y un adelantamiento de los que explican por qué ha llegado hasta aquí. A una temporada redonda le correspondía una coronación a la altura. Y Kimi fue a buscarla.

Las cuentas le permitían correr con una calculadora en el volante. Incluso si George Russell ganaba, una novena posición le bastaba para cerrar el campeonato. Con su compañero lejos de la victoria, el título estaba prácticamente servido, pero Antonelli quería algo más que cruzar la meta y esperar la confirmación por radio. Alargó su primera tanda, buscó una oportunidad estratégica y, cuando la bandera roja volvió a repartir las cartas, encontró un motivo para arriesgar donde apenas necesitaba hacerlo.

Ese motivo era el podio. Lo tenía delante, en el Ferrari de Charles Leclerc, y fue a por él con una maniobra valiente por el interior de la primera curva. En un circuito donde adelantar se había convertido en un ejercicio de paciencia y frustración, el futuro campeón resolvió con decisión. Después llegaron más interrupciones, más diferencias borradas y más ocasiones para equivocarse. Antonelli no lo hizo. Tercero en la carrera, primero de un Mundial que lleva meses construyendo y que ya le pertenece para siempre.

La victoria fue para un Verstappen que volvió a demostrar cuánto cuesta encontrarle una grieta cuando huele un triunfo. Aprovechó la pelea de los Ferrari en la salida, adelantó a Leclerc en el intercambio de paradas y después defendió el mando en cada nueva oportunidad que ofreció una carrera empeñada en empezar de nuevo. Ni la salida en parado tras la bandera roja ni la última resalida le hicieron temblar. Hamilton acabó segundo, siempre cerca, siempre amenazante, pero sin encontrar en la recta la velocidad necesaria para convertir la persecución en adelantamiento.

Ferrari tendrá motivos para pensar que dejó escapar algo más. Otra vez sus dos primeras espadas se encontraron en el mismo trozo de asfalto y otra vez hubo lío. Leclerc salió del primer pulso como líder, Hamilton como perjudicado y Verstappen como invitado encantado de aprovechar la discusión. Los cinco segundos de sanción al monegasco terminaron inclinando la carrera hacia Red Bull. Después, en la segunda salida, Charles bloqueó de forma aparatosa y estuvo cerca de llevarse por delante a Lewis. El doblete que prometía la primera frenada acabó convertido en otra oportunidad perdida.

Al menos Leclerc rescató la cuarta posición, una pequeña victoria de resistencia después de castigar sus neumáticos con aquella bloqueada. Norris le acosó hasta el final, pero tuvo que conformarse con el quinto puesto. Russell terminó sexto, condicionado por los diez segundos de sanción por su toque con Hadjar en la salida y convertido en testigo de la coronación de su compañero. Piastri cerró el grupo de los grandes en séptima posición.

El premio al mejor del resto se lo llevó Franco Colapinto, octavo con el Alpine en un domingo en el que supo aprovechar sus oportunidades desde la salida. Mucho antes había terminado la carrera de Aston Martin: Alonso y Stroll apenas duraron seis vueltas, otro desenlace difícil de digerir después del ritmo prometedor de los libres. México reunió una celebración histórica, una victoria de oficio y demasiadas cuentas pendientes. Pero la imagen que quedará es la del chico de Mercedes en el podio: Antonelli ya tiene su Mundial.

Resultados de la carrera del GP de México de F1 2026

Carrera

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Chasis Motor 1 M. Verstappen Red Bull 3 71

-

2 25 Red Bull Red Bull 2 L. Hamilton Ferrari 44 71

+0.799

0.799

0.799 3 18 Ferrari Ferrari 3 A. Antonelli Mercedes 12 71

+4.006

4.006

3.207 2 15 Mercedes Mercedes 4 C. Leclerc Ferrari 16 71

+10.707

10.707

6.701 2 12 Ferrari Ferrari 5 L. Norris McLaren 1 71

+11.778

11.778

1.071 2 10 McLaren Mercedes 6 G. Russell Mercedes 63 71

+12.263

12.263

0.485 3 8 Mercedes Mercedes 7 O. Piastri McLaren 81 71

+19.475

19.475

7.212 3 6 McLaren Mercedes 8 F. Colapinto Alpine 43 71

+20.204

20.204

0.729 2 4 Alpine Mercedes 9 L. Lawson Racing Bulls 30 71

+20.899

20.899

0.695 4 2 RB Red Bull 10 P. Gasly Alpine 10 71

+21.483

21.483

0.584 3 1 Alpine Mercedes Ver resultados

Resumen de la carrera del GP de México de F1 2026

La larguísima recta de México prometía emociones y los Ferrari se encargaron de multiplicarlas. Hamilton arrancó bien y defendió la pole en la primera curva, mientras Leclerc superaba a Russell y enseguida iba a por su compañero. El monegasco insistió por el exterior en la cuarta curva, se quedó sin espacio y se saltó la quinta para incorporarse en cabeza. En pleno pulso entre los dos coches rojos, Verstappen aprovechó el desconcierto para situarse segundo, por delante de Hamilton.

El neerlandés había escalado desde la sexta plaza con los neumáticos medios, pero el liderato de Leclerc abría un dilema inmediato: devolver la posición a su compañero también implicaba dejar pasar al Red Bull. Hamilton protestaba por la agresividad del monegasco y Verstappen añadía presión por radio: "Si fuera yo, ya me habrían penalizado". Los comisarios investigaban el incidente entre ambos Ferrari, con el reparto de responsabilidades todavía por resolver.

Russell fue el gran perjudicado entre los primeros: pasó de segundo a quinto, por detrás de un Antonelli que se colocaba cuarto en su primer paso hacia el título. También destacaron Arvid Lindblad, sexto, y Franco Colapinto, que ganó tres posiciones para situarse octavo.

Por detrás, Sainz tuvo que utilizar una escapatoria y perdió una posición, hasta la 16ª plaza. Aston Martin apostó pronto por una estrategia alternativa: llamó a sus dos pilotos para montar blandos y buscar aire limpio, dejando a Alonso 21º y a Stroll 22º, con la gestión de los neumáticos del AMR26 como baza para recuperar terreno.

La apuesta de Aston Martin apenas duró seis vueltas. Después del fallo del motor Honda que arruinó la clasificación de Alonso, el domingo trajo otro golpe para un equipo que había mostrado un ritmo prometedor en los libres. Al español le ordenaron regresar a boxes para retirar el coche, mientras Stroll recibía la instrucción de detenerse en la curva 5. Dos abandonos prácticamente simultáneos y otra imagen difícil de defender: el fin de semana que invitaba a ilusionarse acababa con los dos AMR26 fuera de carrera a las primeras de cambio.

El coche del canadiense provocó un periodo de coche de seguridad virtual, demasiado temprano para abrir una ventana de paradas especialmente atractiva. La carrera se neutralizaba brevemente; para Aston Martin, ya había terminado.

Las imágenes añadían matices al lío de Ferrari: Leclerc estaba ligeramente por delante, pero Hamilton intentó alargar la frenada y ambos acabaron fuera de pista. El monegasco recortó la tercera curva y se incorporó como líder, mientras el británico regresaba al asfalto y quedaba por detrás de Verstappen. Los comisarios investigaban a los dos: lo que había empezado como una oportunidad de doblete se había convertido en un enredo con posibles consecuencias para ambos.

Superado el primer revuelo, Leclerc abrió un hueco de 3 segundos sobre Verstappen tras 12 vueltas, mientras Hamilton rodaba a otro segundo y medio del Red Bull. El británico tampoco podía relajarse: Antonelli le presionaba por la tercera plaza. Con el título bien encaminado, el italiano tenía otro aliciente delante: subir al podio en la carrera de su coronación.

Los comisarios también pusieron bajo investigación la salida de Russell, por un toque con Hadjar que hizo trompear al piloto de Red Bull y lo relegó a la 20ª posición.

Las sanciones llegaron en la vuelta 13: cinco segundos para Leclerc por el incidente entre los Ferrari y diez para Russell por su toque con Hadjar. El castigo dejaba al líder una oportunidad de conservar el mando: aprovechar el aire limpio para construir un colchón suficiente antes de cumplirlo en boxes. Hamilton no lo veía con los mismos ojos y protestaba por radio, convencido de que los comisarios le habían regalado la victoria a su compañero al permitirle seguir delante.

La carrera entró entonces en una fase de gestión, con los pilotos dejando margen respecto al coche precedente para cuidar los neumáticos y mantener abierta la estrategia de una parada. Leclerc estiraba su ventaja, pero Verstappen se resistía a quedar fuera de esos cinco segundos: alrededor de la vuelta 20, la diferencia oscilaba entre los 4,7 y los 4,9. Por detrás, Antonelli cedía algo de terreno con Hamilton y los McLaren no conseguían superar a un Russell condicionado por su sanción.

Verstappen se pone líder

El cambio de mando se cocinó en boxes en la vuelta 28. Leclerc y Verstappen pararon juntos, y los 8,7 segundos del servicio de Ferrari, penalización incluida, frente a los 2,8 de Red Bull colocaron al neerlandés por delante, con unos 1,3 segundos de margen. La victoria cambiaba de manos de forma provisional, aunque con una incógnita importante: Max montaba blandos con más de 40 vueltas por delante, mientras Charles afrontaba el resto de la carrera con medios.

Hamilton paró en el siguiente giro, también para montar medios, y regresó a 3,3 segundos de su compañero. Antonelli heredó el liderato, seguido de Russell y Norris, todavía sin detenerse. Alargar el primer relevo les permitía esperar una neutralización que abaratase la parada, aunque Russell pasó finalmente por boxes en la vuelta 34: cumplió sus diez segundos y volvió séptimo, detrás de un Lindblad que aún debía parar.

Con las estrategias cruzadas, Verstappen mantenía a Leclerc a algo más de un segundo y el monegasco no encontraba con los medios la superioridad que había mostrado con los blandos. Hamilton, en cambio, aprovechaba el aire limpio para encadenar vueltas rápidas y acercarse: en la vuelta 36 ya estaba a dos segundos del otro Ferrari. Antonelli y Norris seguían primero y segundo, con sus paradas pendientes y el desenlace estratégico todavía abierto.

Más atrás, Sainz rodaba 16º, entre Lawson e Hirakawa, lejos de los puntos en otro domingo complicado para Williams. Hadjar había remontado hasta la undécima posición tras el trompo de la salida y perseguía a Lindblad, mientras Bearman y Bortoleto ocupaban la octava y la novena plaza en una zona media todavía pendiente de ordenar sus paradas.

Norris paró en la vuelta 40 y, pese a un cambio de neumáticos lento de McLaren, conservó margen para regresar quinto, dos segundos por delante de Russell. Los Ferrari y Verstappen jugaban ya en otra liga: Hamilton, cuarto mientras Antonelli seguía sin detenerse, estaba casi 20 segundos por delante del McLaren.

El líder del Mundial era el único de los favoritos que mantenía pendiente su parada. Seguía marcando buenos tiempos y alargaba el relevo con dos posibles premios: una neutralización que le ahorrase tiempo en boxes o unos neumáticos mucho más frescos para atacar al final. Sin esa ayuda, la cuarta plaza parecía su destino más probable, con la opción de perseguir el podio en las últimas vueltas. La victoria necesitaba algo más que ritmo.

Bandera roja que podía cambiarlo todo

Antonelli fue el último de los favoritos en parar, en la vuelta 43, y regresó cuarto, a 12,7 segundos de Hamilton. La fortuna le negó por apenas un giro la neutralización que tanto había esperado: en la vuelta 44, Bottas se accidentó contra el muro de la curva 2 y provocó un coche de seguridad que volvía a abrir la carrera.

Hamilton fue el primero de los aspirantes a la victoria en aprovecharlo y montó blandos para las últimas 27 vueltas, aunque a cambio cedió la tercera posición a Antonelli, que siguió en pista con sus neumáticos recién cambiados. Russell también entró, mientras Verstappen y Leclerc, que no pudieron hacerlo en esa primera oportunidad, quedaban pendientes de la siguiente pasada por boxes. La decisión tenía premio y riesgo: renovar las gomas para el ataque final podía costarles posiciones, con Antonelli de nuevo metido de lleno en la pelea.

Pero dirección de carrera volvió a cambiar el escenario casi de inmediato: sin que transcurriera apenas una vuelta tras la salida del coche de seguridad, mostró la bandera roja. La interrupción castigaba a quienes habían parado y premiaba a quienes seguían en pista, ahora con la posibilidad de cambiar neumáticos sin perder posiciones. Para Hamilton fue un golpe especialmente cruel: había cedido la tercera plaza para ganar una ventaja de gomas que acababa de desaparecer.

Verstappen y Leclerc conservaban las dos primeras posiciones, con Antonelli tercero y Hamilton cuarto. A la espera del procedimiento de reanudación, una posible nueva salida prometía otra batalla: el Ferrari tendría una oportunidad de atacar a un Red Bull vulnerable en las arrancadas, mientras Antonelli pasaba de perseguir el podio a tener la lucha por la victoria justo delante. La decisión tardía de detener la carrera había dado un vuelco al domingo.

El vuelco aún tenía otro giro. El orden establecido para la reanudación tomó como referencia el paso anterior a las paradas bajo coche de seguridad, por lo que Hamilton recuperó la tercera posición y Antonelli volvió a la cuarta, con Norris quinto y Russell sexto. El británico se libraba así de la plaza perdida en boxes, aunque su apuesta por renovar neumáticos quedaba neutralizada por la posibilidad de cambiarlos durante la interrupción.

La reanudación sería con salida en parado: Verstappen y Leclerc compartirían la primera fila, con Hamilton y Antonelli justo detrás. Después de tanta gestión y cálculo estratégico, México se preparaba para resolver la carrera casi al sprint, con otra larga carrera hasta la primera frenada.

¡Empieza una nueva carrera al sprint!

Verstappen resolvió la nueva salida con autoridad: arrancó bien pese a las dificultades habituales del Red Bull y defendió el liderato en la primera frenada ante el intento de Hamilton. Por detrás, Ferrari rozó el desastre. Leclerc llegó pasado, bloqueó con violencia y estuvo cerca de llevarse por delante a su compañero. Consiguió evitar el contacto, pero dejó sus neumáticos marcados y perdió la segunda posición con Lewis.

Antonelli olió la oportunidad y no dudó. En la vuelta siguiente se lanzó por el interior de la curva 1 para superar al monegasco y colocarse tercero: quería celebrar su coronación desde el podio y estaba dispuesto a ganárselo en pista. Leclerc, castigado por aquella bloqueada, empezó a descolgarse, quedó a casi dos segundos del Mercedes y pasó a preocuparse por un Norris que ya le pisaba los talones.

La incertidumbre volvió a llegar desde los comisarios, que investigaron si Verstappen se había colocado incorrectamente en su cajón para la nueva salida. Una posible sanción abría otra vía hacia la victoria para Hamilton, que seguía cerca del Red Bull, pero no encontraba cómo superarlo, condicionado por la falta de velocidad del Ferrari en recta. La amenaza duró unas vueltas: finalmente, la acción quedó sin sanción y el británico tendría que buscar el triunfo en pista.

A falta de poco más de diez vueltas, otro golpe sacudió la carrera: un toque entre Piastri y Leclerc hizo que el Ferrari se levantara del suelo y quedara seriamente dañado, provocando una nueva salida del coche de seguridad. El monegasco, que ya había perdido sus opciones de victoria por los planos en los neumáticos, veía cómo su domingo se torcía todavía más.

La neutralización borraba de nuevo las diferencias y preparaba otro asalto entre Verstappen y Hamilton, con Antonelli tercero al acecho. Al italiano le bastaba con mucho menos para ser campeón, pero la carrera volvía a ponerle la victoria a tiro.

Verstappen volvió a ejecutar una resalida impecable y mantuvo a Hamilton detrás, sin dar opción al Ferrari. Apenas hubo cambios de posición, aunque Gasly se saltó la primera chicane y tuvo que devolverle la plaza a Colapinto. El francés también perdió terreno ante Lawson y quedó décimo, con el argentino octavo, como primero de la zona media, y el Racing Bulls entre ambos Alpine.

Leclerc, mientras tanto, afrontaba las últimas vueltas pendiente de los retrovisores. Norris le presionaba y el enorme plano, claramente visible en su neumático, convertía cada frenada en un suplicio. Al Ferrari le tocaba resistir con unas gomas que llevaban demasiadas vueltas pasando factura.

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