¿Cómo se llega a ser mecánico de F1?

Trabajar para un equipo de Fórmula 1 no es para mucha gente. El puesto más codiciado está detrás del volante, pero la competencia por ser mecánico también es feroz, ya que casi cualquier persona con conocimientos técnicos y amante del automovilismo quiere llegar a ese lugar.

Alpine ofreció a Motorsport.com una mirada entre bastidores sobre cómo entrar en el Gran Circo, y dos de sus miembros hablan de su trabajo. A mediados de mayo, el equipo completó dos días de pruebas en Zandvoort con Jack Doohan, quien estuvo rodando con un monoplaza de dos años de antigüedad, y formamos parte de un selecto grupo de medios de comunicación invitados para asistir a una de las jornadas.

Más sobre los trabajos en la Fórmula 1: Fórmula 1 Ingenieros de carrera de F1: quién trabaja con cada piloto y qué hacen

El australiano dio vueltas mientras los ingenieros y especialistas lo vigilaban todo desde el garaje. Cleo Collins es quien lleva el timón dentro del box, mientras que Jonny Goodenough se encarga del apoyo, con una división clara y bien pensada, de hecho, el primero ascendió en la escudería, mientras que el segundo pasó al conjunto de pruebas de los galos.

"Al principio se empieza con el equipo de pruebas. Es parte del proceso de aprendizaje, de ahí pasas a la escudería de carreras a tiempo completo", explicó Cleo Collins, quien llevó un tiempo en las pruebas y fue consciente de la realidad. "Tuve suerte de participar en seis grandes premios la pasada campaña. Entonces no había nadie disponible y me subieron, ahora están esperando a que alguien deje el equipo a tiempo completo".

Uno de los que dio el paso atrás fue Jonny Goodenough: "Después de nueve años de 24 carreras por temporada, sentí que era el momento de bajar el ritmo. Ahora tengo menos eventos que completar, y estoy fuera de casa menos fines de semana, pero esa es la razón principal.

No obstante, el que fuera director de los mecánicos de Pierre Gasly hasta el Gran Premio de Miami, admitió que las jornadas de pruebas seguían siendo muy ajetreadas: "Intentamos mantener los mismos procedimientos que el equipo de carreras, es un entrenamiento real, así que estamos preparados para saltar a la escudería. Eso no solo es válido para el piloto, sino también para los mecánicos e ingenieros, mi papel es desarrollar a todos y hacer que trabajen más rápido, para que lleguen al nivel del equipo de carreras".

De las categorías ingeriores a la F1

Tanto Jonny Goodenough como Cleo Collins se ganaron con creces su puesto en el automovilismo antes de unirse a Alpine, o a alguno de sus predecesores, como indicó el primero de ellos: "Siempre viví cerca de Silverstone y crecí con la Fórmula 1. Por eso, siempre supe que quería trabajar allí".

"El primer equipo para el que trabajé fue West-Tec, en el campeonato de la Fórmula 3 europea. Hace nueve años pasé a este equipo, que entonces se llamaba Lotus y, desde entonces, siempre he trabajado para el grupo de las carreras, no me he perdido un gran premio en nueve temporadas", dijo.

Su compañera tuvo un camino diferente e inusual hacia el Gran Circo: "Fui agente de bolsa durante siete años y medio, con nuestro negocio familiar. Siempre pensé que acabaría haciéndome cargo, así que fue todo un giro para mí, sabía que con mi experiencia como agente de bolsa nadie me contrataría, así que empecé a trabajar como voluntaria con mi empleo a tiempo completo".

"Con todos los conocimientos que adquirí entonces, trabajar en el automovilismo empezó a cobrar impulso. Primero trabajé con coches de McLaren GT, y después en las W Series, en donde estábamos en los mismos boxes que la Fórmula 1, y cuando vi esos garajes, supe que quería trabajar allí", dijo. "Cuando terminé la carrera, empecé a presentar solicitudes, vi una vacante en Alpine en LinkedIn, muchos ponen sus empleos allí, y ahora estoy aquí".

Cloe Collins está preparada para el gran momento. Siente la confianza de los franceses, sobre todo ahora que le permitieron estar en algunas carreras en 2023: "Si no creen que alguien está preparado, no te aceptan. La mayoría de la gente está preparada para lo grande en el plazo de un año en el equipo de pruebas".

Ella misma lleva más tiempo en el grupo de pruebas, pero eso se debe a las funciones que desempeñó: "Fui mecánica en la parte delantera del coche, en la trasera, y ahora soy directora de mecánicos en el equipo de pruebas, eso ha sido muy rápido".

En su puesto actual, Jonny Goodenough ve entrar a muchos nuevos y jóvenes mecánicos: "Los recogemos de categorías inferiores, como la Fórmula 3 y la Fórmula 4, después los formamos y preparamos para las carreras. Un día de pruebas es un poco más tranquilo y estable, pero la presión es similar a la de un fin de semana de carreras, pero la carga de trabajo está un poco más repartida".

"En un fin de semana de carreras, todo está un poco más compacto", señaló el inglés. "Ya conocen los procedimientos, ahora se trata de que lo hagan más rápido".

Grandes momentos en Alpine F1

En el equipo de carreras, los mecánicos pasan por altos y bajos. Jonny Goodenough vivió mucho en nueve años, por ejemplo, trabajó con nombres como el de Fernando Alonso o Carlos Sainz, pero consideró que un momento con otro piloto es el punto álgido de su trayectoria: "Primero me vienen los pocos podios, pero lo mejor fue la victoria de Esteban [Ocon, en el Gran Premio de Hungría 2021]".

"Fue muy bonita para la escudería. Fue mi primera y, por desgracia, única victoria", explicó. "Sin embargo, son otros momentos también los que son geniales. Por ejemplo, cuando sustituimos un motor roto muy rápidamente y acabamos justo a tiempo para la clasificación, una vez tuvimos 40 minutos para cambiar el turbo, con Carlos [Sainz] en 2017, incluso la gente de la fábrica se sorprendió por ello".

Cloe Collins tiene menos experiencia en el paddock, pero recuerda especialmente la primera vez que se puso a trabajar de verdad en el garaje: "Fue en Barcelona. Recuedo cuando volvimos al paddock con nuestra furgoneta, entonces pensé, 'lo he conseguido, estoy aquí', el año anterior estuve con las W Series, y después volví a estar, pero como mecánica en la Fórmula 1".

"Esa sensación fue indescriptible", indicó, antes de asegurar que su objetivo era ascender al grupo de los grandes premios y hacer 24 carreras al año. "¡Solo quiero hacer tantas como sea posible!".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!