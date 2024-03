Ingenieros de carrera de F1: quién trabaja con cada piloto y qué hacen

Cada piloto de Fórmula 1 tiene su propio ingeniero de carrera, que desempeña un papel clave a la hora de garantizar que su piloto esté al tanto de la estrategia de carrera y de cualquier decisión que tome el equipo. Son fundamentales para crear una línea de comunicación abierta con el piloto mientras el coche está en la pista y transmiten mensajes que pueden ayudar a mejorar el rendimiento o incluso a gestionar el monoplaza.

Algunos ingenieros se han convertido en nombres muy conocidos, como el ingeniero de Lewis Hamilton, "Bono", y el de Max Verstappen, "GP o Gianpiero". Muchos pilotos establecen una estrecha relación con sus ingenieros de carrera y los mantienen durante varias temporadas como muestra de confianza.

¿Qué es un ingeniero de carreras de F1 y qué hace?

El papel de un ingeniero de carrera de F1 es ser el comunicador clave entre el equipo y el piloto durante la carrera. Se sienta en el muro de boxes y tiene que transmitir los mensajes del piloto al equipo de ingenieros y viceversa.

Un ingeniero debe conocer a fondo a su piloto para poder transmitir cualquier información sobre el coche al resto del equipo, que podrá realizar los ajustes necesarios. También son responsables de garantizar que sus pilotos se mantengan motivados mientras están en la pista y de proporcionarles información sobre cómo mejorar su rendimiento.

Un ingeniero de carreras también debe mantener una comunicación clara entre el equipo y su piloto, así como comprender la ingeniería de un coche para garantizar que la información se transmite correctamente. La confianza entre un piloto y su ingeniero hace que muchos permanezcan juntos durante varias temporadas.

Después de cualquier sesión, el ingeniero de carrera revisará los comentarios del piloto junto con los datos relevantes para averiguar dónde pueden hacer mejoras para futuras carreras.

Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el ingeniero de carrera de cada piloto:

Ingeniero de carrera de Max Verstappen - Gianpiero Lambiase

Equipo: Red Bull

Años junto a Max Verstappen: 7

Años del ingeniero en F1: 18

Gianpiero Lambiase, ingeniero de Red Bull Racing

Gianpiero Lambiase, también conocido como GP, ha sido el ingeniero de carrera de Max Verstappen desde que el actual campeón del mundo fichó por Red Bull en 2016. El director del equipo, Christian Horner, ha comparado a la pareja con un "viejo matrimonio" debido a la franqueza del ingeniero con el holandés tras sus salidas de pista.

Verstappen ha elogiado con frecuencia el carácter directo y la honestidad de su ingeniero de carreras, y así habla de él: "Y también es un tipo que no habla demasiado. No me gusta alguien que habla por hablar, que me da más mensajes, porque para mí eso no funciona. Y él es exactamente igual, así que también le gusta eso".

Lambiase empezó en la Fórmula 1 en 2005, donde pasó 10 años con Jordan, que cambió de marca a Midland, Spyker y Force India, durante su estancia en el equipo. Se convirtió en ingeniero de rendimiento de Giancarlo Fisichella en 2008, ayudando al piloto italiano a conseguir el primer podio de Force India en el Gran Premio de Bélgica 2009.

Después trabajó con Vitantonio Liuzzi, Paul di Resta y Sergio Pérez, antes de fichar por Red Bull en 2015. Lambiase se convirtió en el ingeniero de carrera de Daniil Kvyat y conservó su puesto cuando el piloto ruso fue sustituido por Verstappen apenas cinco carreras después del inicio de la temporada 2016.

Lambiase fue ascendido a Jefe de Ingeniería de Carrera en Red Bull en 2022, en sustitución de Guillaume Rocquelin, pero también ha continuado en su papel de ingeniero de carrera de Verstappen.

Ingeniero de carrera de Sergio Pérez - Hugh Bird

Equipo: Red Bull

Años junto a Sergio Pérez: 3

Años del ingeniero en F1: 11

Sergio Pérez, Red Bull Racing habla con el ingeniero de carrera Hugh Bird

Hugh Bird ha sido ingeniero de carrera de Sergio Pérez desde la temporada 2021 de Fórmula 1. Juntos han conseguido cinco victorias en tres años, además de terminar segundos en el campeonato del mundo de pilotos de 2023.

Bird comenzó en la Fórmula 1 en 2012 cuando se unió a Red Bull Racing como ingeniero de simulación y análisis, antes de pasar a ser ingeniero de rendimiento de simulación de 2015 a 2017. Después fue nombrado ingeniero de rendimiento de Max Verstappen en 2018, donde pasó tres años ayudando al piloto a conseguir siete victorias y dos terceros puestos consecutivos en los campeonatos del mundo de 2019 y 2020.

Sergio Pérez ha hablado muy bien de su ingeniero y después de una difícil mitad de temporada en 2023, dijo al podcast Talking Bulls: "Nunca perdemos la fe el uno en el otro, estamos juntos y estamos siempre mirando hacia el siguiente objetivo. Creo que eso es algo que nos hace muy a prueba de balas, porque hemos tenido algunos momentos difíciles en nuestra etapa de tres años, pero siempre de alguna manera nos las arreglamos para salir de ahí con mucho éxito, así que creo que es una buena dinámica en ese sentido."

Ingeniero de carrera de Lewis Hamilton - Peter Bonnington

Equipo: Mercedes

Años junto a Lewis Hamilton: 11

Años del ingeniero en F1: 19

Peter Bonnington, Ingeniero Senior de Carrera, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en la parrilla.

Peter Bonnington, conocido por muchos como Bono, es uno de los ingenieros de carrera más conocidos de la parrilla. Se incorporó a Jordan Grand Prix en 2004 como ingeniero de datos, trabajando junto a Giorgio Pantano y Timo Glock.

Bonnington se trasladó entonces a Honda como suplente del ingeniero de carreras Andrew Shovlin, lo que le permitió progresar hasta convertirse en el ingeniero de rendimiento de Jenson Button. Permaneció en el equipo cuando se transformó en Brawn GP y trabajó junto al piloto británico cuando ganó el campeonato del mundo en 2009.

A continuación, se convirtió en el ingeniero de rendimiento de Michael Schumacher durante las temporadas 2011 y 2012 con Mercedes, antes de que el piloto alemán anunciara su retirada. Bonnington pasó a desempeñar el papel de ingeniero de carrera sénior de Lewis Hamilton en 2013, donde ha permanecido hasta hoy.

Bonnington ha trabajado junto a Hamilton para ayudar al piloto británico a conseguir seis de sus siete campeonatos del mundo. También es conocido por acuñar la frase "It's hammer time (es la hora del martillo)".

Tras la noticia de que Hamilton fichará por Ferrari en 2025, se rumoreó que Bono podría irse con él.

Pero no parece posible: Fórmula 1 La cláusula 'caza furtiva' que impide a Hamilton llevarse a Bono a Ferrari

Ingeniero de carrera de George Russell - Marcus Dudley

Equipo: Mercedes

Años junto a George Russell: 1

Años del ingeniero en F1: 17

Marcus Dudley se unió a George Russell como su ingeniero de carrera senior a principios de 2023, habiendo trabajado previamente como ingeniero de rendimiento para Mercedes desde 2013. Dudley ha pasado una década con el equipo con sede en Brackley, interviniendo para reemplazar a Bonnington en el Gran Premio de México de 2019 y en el Gran Premio de Austria de 2022.

Comenzó su carrera en la F1 como modelador matemático en 2006 antes de convertirse en ingeniero de rendimiento de GP2 en Arden International Motorsport. Antes de unirse a Mercedes, Dudley pasó una temporada y media con Marussia F1 Team como Ingeniero de Rendimiento Junior.

Ingeniero de carrera de Charles Leclerc - Xavier Marcos Padros

Equipo: Ferrari

Años junto a Charles Leclerc: 5

Años del ingeniero en F1: 13

Xavier Marcos Padros, Ingeniero Ferrari

Xavier Marcos Padros se unió a Ferrari en 2018 como ingeniero de carrera en la fábrica, antes de pasar a un papel en pista con Charles Leclerc al año siguiente. Comenzó su carrera como ingeniero de carrera para el equipo BNC Racing antes de pasar al equipo HRT de Fórmula 1 en 2010.

Cuando esa escudería cerró a finales de 2012, después de que los propietarios no pudieran vender el equipo, Padros se trasladó a Williams Racing como ingeniero de rendimiento para Felipe Massa. A continuación, se alejó brevemente de la Fórmula 1 y pasó casi tres años como ingeniero jefe de carreras para Richard Childress Racing de NASCAR antes de volver a la F1 para unirse a Ferrari.

Ingeniero de carrera de Carlos Sainz - Riccardo Adami

Equipo: Ferrari

Años junto a Carlos Sainz: 3

Años del ingeniero en F1: 21

Riccardo Adami ha sido el ingeniero de carrera de Carlos Sainz desde que el español se unió a Ferrari en 2021. Anteriormente fue el ingeniero de carrera de Sebastian Vettel y pasó de Toro Rosso a Maranello en 2015.

Adami comenzó su carrera en 2002 con Minardi, trabajando en varios puestos antes de convertirse en ingeniero de carrera. Se mantuvo en el equipo cuando fue éste fue comprado por Red Bull a finales de 2005 y trabajó con múltiples pilotos, entre ellos Vettel, Daniel Ricciardo, Sebastien Buemi y Vitantonio Liuzzi.

Este es el último año que Adami trabajará con Sainz, después de que se anunciara que Hamilton se uniría a Ferrari en 2025, aunque todavía no se sabe si Adami se convertirá en el ingeniero de carrera del piloto británico cuando se incorpore al equipo.

Ingeniero de carrera de Lando Norris - William Joseph

Equipo: McLaren

Años junto a Lando Norris: 5

Años del ingeniero en F1: 13

Lando Norris, McLaren, en la parrilla con su ingeniero de carrera

Will Joseph lleva en McLaren desde 2010 y ha sido el ingeniero de carrera de Lando Norris desde que debutó en 2019. Antes de pasar a este puesto, Joseph trabajó como ingeniero de rendimiento junto a Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Kevin Magnussen y Fernando Alonso.

Joseph fue ingeniero de carrera en Cobra Racing con sus coches GT2 y GT3 en su primer año de su carrera en el automovilismo.

Ingeniero de carrera de Oscar Piastri - Tom Stallard

Equipo: McLaren

Años junto a Oscar Piastri: 1

Años del ingeniero en F1: 15

Tom Stallard lleva en McLaren desde 2008 y ha sido ingeniero de carrera de varios pilotos, entre ellos Jenson Button, Stoffel Vandoorne, Carlos Sainz y Daniel Ricciardo. Pasó a ser el ingeniero de carrera de Oscar Piastri en 2023, cuando el australiano se unió a la escudería de Woking.

Stallard también ha sido medallista olímpico, tras conseguir la plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 como parte del equipo británico de remo.

Ingeniero de carrera de Fernando Alonso - Chris Cronin

Equipo: Aston Martin

Años junto a Fernando Alonso: 1

Años del ingeniero en F1: Desconocidos

Chris Cronin ha trabajado como ingeniero de carrera de Sebastian Vettel y, más recientemente, de Fernando Alonso. En 2023, ayudó al español a conseguir ocho podios en su primer año con los de Silverstone, los mejores resultados del asturiano desde la temporada 2013.

Antes de trabajar con Sebastian Vettel, Cronin trabajó como ingeniero de carrera de Sergio Pérez. Cronin ha hablado de la importancia de construir una relación sólida entre un ingeniero de carrera y un piloto y de cómo eso se produjo rápidamente con Alonso, que es uno de los pilotos más experimentados de la parrilla.

"Cuando Fernando llegó, dijo inmediatamente: 'Este es el tipo de cosas que me gustan y esto es lo que me ayuda a ir rápido'. Tener ese tipo de indicaciones acorta el proceso de familiarización, mientras que con los pilotos más jóvenes puede tardar un poco más de tiempo eso", dijo.

Ingeniero de carrera de Lance Stroll - Ben Michell

Equipo: Aston Martin

Años junto a Lance Stroll: 3

Años del ingeniero en F1: 10

Ben Michell ha sido el ingeniero de carrera de Lance Stroll desde 2021, pero antes también había trabajado como ingeniero de rendimiento sénior del equipo.

Comenzó su carrera como ingeniero de carrera y desarrollo para Dunlop en MotoGP antes de llegar a la F1. Michell ha estado durante la última década en el 'Gran Circo' tras empezar en Caterham como ingeniero de neumáticos en pista, antes de fichar por Toro Rosso, donde fue el ingeniero de carrera de Pierre Gasly en los grandes premios de Malasia y Japón de 2017.

Ingeniero de carrera de Pierre Gasly - John Howard

Equipo: Alpine

Años junto a Pierre Gasly: Este es el primer año

Años del ingeniero en F1: 13

El equipo Alpine en el muro de boxes

Pierre Gasly y el ingeniero de carrera Karel Loos trabajaron juntos por primera vez en el primer año del francés con el equipo Alpine, en 2023. Sin embargo, aún no es seguro si Loos le han ascendido a adjunto de ingeniería de pista del equipo con sede en Enstone a principios de este año. Ahora, el ingeniero de Pierre Gasly es John Howard. Ambos trabajaron brevemente juntos durante las últimas carreras de la temporada 2023 después del ascenso de Loos, y Gasly dijo que estaba “muy contento” con su nuevo ingeniero.

Howard ha estado en Alpine durante los últimos trece años, comenzando como ingeniero de diseño mecánico y ascendiendo a través de otros roles, incluido el de coordinador de ingeniería e ingeniero de rendimiento senior.

Ingeniero de carrera de Esteban Ocon - Josh Peckett

Equipo: Alpine

Años junto a Esteban Ocon: 4

Años del ingeniero en F1: 10

Josh Peckett y Esteban Ocon se juntaron en Alpine en 2021 después de haber trabajado juntos previamente en el debut de Ocon en la F1 con Manor Racing en 2016. Antes de unirse al equipo de Enstone, Peckett estuvo cuatro temporadas con Renault trabajando como ingeniero de carrera y de rendimiento.

Comenzó su carrera en la Fórmula 1 en 2013, donde empezó como ingeniero de rendimiento junior para Marussia antes de fichar por Manor Racing como ingeniero de carrera en 2015.

En 2021 Ocon dijjo que Peckett había jugado un "papel clave" en su rendimiento: "Estamos formando un excelente equipo, está motivado, es joven y tiene el mismo hambre y objetivo que nosotros, que es rendir, extraer y hacer lo máximo que podamos con lo que tenemos en la mano".

Ingeniero de carrera de Alex Albon - James Urwin

Equipo: Williams

Años junto a Alexander Albon: 2

Años del ingeniero en F1: 9

James Urwin es el ingeniero de carrera de Alex Albon desde 2022, pero lleva en Williams desde 2014. Comenzó su andadura en la Fórmula 1 como ingeniero de rendimiento, antes de pasar a ser ingeniero de carrera para Lance Stroll, luego George Russell y ahora Albon.

Antes de llegar a la F1, Urwin trabajó como ingeniero en GP2 para el equipo Super Nova Racing y luego en Caterham Racing, así como mecánico en la European Le Mans Series y en el British Touring Cars con el equipo Taurus Sports.

Ingeniero de carrera de Logan Sargeant - Gaetan Jego

Equipo: Williams

Años junto a Logan Sargeant: 1

Años del ingeniero en F1: 4

El equipo Williams en el muro de boxes

Gaetan Jego ha trabajado en la Fórmula 1 durante los últimos cuatro años, pero tiene más de dos décadas de experiencia trabajando en el mundo del motor, como por ejemplo en ART Grand Prix, donde fue director técnico de LMP1 y DTM.

Aterrizó en Williams en 2019 y desde entonces ha trabajado como ingeniero de carrera de Nicholas Latifi y ha acompañado a Logan Sargeant en su debut.

Ingeniero de carrera de Daniel Ricciardo - Pierre Hamelin

Equipo: RB

Años junto a Daniel Ricciardo: 1

Años del ingeniero en F1: 13

Pierre Hamelin será el ingeniero de carrera de Daniel Ricciardo para la temporada 2024, después de trabajar juntos durante la última mitad de la temporada 2023. Ricciardo regresó tras el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando RB -entonces AlphaTauri- decidió despedir al recién llegado Nyck de Vries.

Ricciardo elogió a su ingeniero de carrera después de la temporada 2023, diciendo: "Por mucho que crea en mí mismo, no puedo subestimar a mi ingeniero, Pierre. Ha trabajado con tres pilotos este año e intenta configurar el coche para uno de ellos".

"Lo que nos gusta, lo que no, tampoco es fácil para él. Así que estoy deseando que empiece la pretemporada y la pretemporada, creo que 2024 va a ser emocionante para nosotros".

Hamelin se unió a Toro Rosso como ingeniero de rendimiento y se ha mantenido en el equipo en sus dos últimos cambios de marca. Anteriormente trabajó con Pierre Gasly, antes de que el piloto francés se trasladara a Alpine.

Antes de dedicarse al mundo del motor, Hamelin trabajó en ingeniería aeroespacial, centrando en el deshielo de las alas de los aviones, pero luego fichó por Lotus en 2009.

Ingeniero de carrera de Yuki Tsunoda - Mattia Spini

Equipo: RB

Años junto a Yuki Tsunoda: 3

Años del ingeniero en F1: 12

Miembros del equipo Visa Cash App RB F1 Team en el muro de boxes

Mattia Spini lleva en RB -antes AlphaTauri- desde 2012 y ha trabajado como mentor de los pilotos del equipo junior de Red Bull durante muchos años. Actualmente es el ingeniero de carrera de Yuki Tsunoda, pero anteriormente también trabajó junto a Pierre Gasly y Daniil Kvyat.

Antes de asumir el papel de ingeniero de carrera, Spini trabajó como ingeniero de simulación DIL y luego como ingeniero de rendimiento para una gran cantidad de pilotos, entre ellos Max Verstappen, Daniel Ricciardo y Carlos Sainz.

Ingeniero de carrera de Valtteri Bottas - Alex Chan

Equipo: Sauber

Años junto a Valtteri Bottas: 2

Años del ingeniero en F1: 11

Alex Chan se convirtió en el ingeniero de carrera de Valtteri Bottas en 2022 cuando se unió a Sauber -antes conocida como Alfa Romeo- procedente de Mercedes. Chan ha trabajado con los suizos desde 2014, año en el que empezó como ingeniero de dinámica de vehículos antes de pasar a ser ingeniero de rendimiento de Kimi Raikkonen.

Empezó su carrera en la F1 en el equipo Caterham, donde fue analista de rendimiento.

Ingeniero de carrera de Guanyu Zhou - Andrea Benisi

Equipo: Sauber

Años junto a Guanyu Zhou: Este es su primer año

Años del ingeniero en F1: Dato desconocido

Jorn Becker había trabajado con Guanyu Zhou desde 2022, cuando el piloto chino dio el salto de la F2 a la F1. Desde 2024, el ingeniero de Zhou es Andrea Benisi, al que ascendieron después de haber sido ingeniero de rendimiento.

Ingeniero de carrera de Kevin Magnussen - Mark Slade

Equipo: Haas

Años junto a Kevin Magnussen: 2

Años del ingeniero en F1: 30

Mark Slade volvió a la Fórmula 1 en 2022 para convertirse en el ingeniero de carrera de Kevin Magnussen en Haas, después de dejar la categoría a finales de 2020. El veterano ingeniero pasó los primeros 18 años de su carrera como ingeniero de carrera de McLaren, Renault, Lotus y Mercedes antes de volver a Enstone para trabajar junto a Esteban Ocon en 2020.

Antes trabajó con Michael Schumacher, Nico Hulkenberg, Kimi Raikkonen y Mika Hakkinen.

Ingeniero de carrera de Nico Hulkenberk - Gary Gannon

Equipo: Haas F1 Team

Años junto a Nico Hulkenberg: 1

Años del ingeniero en F1: 12

Gary Gannon llegó a la Fórmula 1 en 2011 como ingeniero de fiabilidad del equipo Marussia antes de fichar por Haas en 2015, donde se convirtió en ingeniero de carrera y trabajó junto a Romain Grosjean y Mick Schumacher.

Gannon también formó parte de la estructura Honda,con la que estuvo trabajando como ingeniero con sus equipos CART y ALMS.