Hamilton fue castigado con una penalización de 10 segundos por dos infracciones en la vuelta de formación antes de la carrera de Sochi.

El piloto de Mercedes cumplió esa sanción durante la carrera, lo que lo hizo caer al tercer lugar y facilitó la victoria de su compañero de equipo Valtteri Bottas.

Hamilton también recibió dos puntos de penalización en su superlicencia por sendos incidentes, lo que le ponía con 10 puntos sobre 12, a solo dos de que le prohibieran disputar una carrera.

Sin embargo, los comisarios de la FIA realizaron un cambio y eliminaron los puntos de penalización impuestos a a Hamilton, sustituyéndolos por una multa de 25.000 € para Mercedes.

"El equipo informó a los comisarios de que el piloto del coche 44 había recibido una instrucción por su parte para realizar la práctica de salida en el lugar incorrecto", dice el boletín.

"Eso lo confirmaron los comisarios después de haber escuchado el audio entre el equipo y el piloto".

"En base a esa información, los comisarios reemplazan su decisión y, por lo tanto, eliminan los puntos de penalización impuestos y multan al competidor (Mercedes-AMG Petronas F1 Team) con 25.000 euros".

Hamilton había recibido instrucciones de su ingeniero de carrera Pete Bonnington para que completara sus dos ensayos de salidas donde lo hizo, y se consideró que ambas habían ido en contra de las instrucciones del director de carrera Michael Masi.

Hamilton calificó la sanción como "ridícula" y dijo después de la carrera que los comisarios estaban "tratando de detenerme", mientras que el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, también vio excesiva la penalización.

Mira lo que había dicho Hamilton: La rajada de Hamilton en Rusia: "Los comisarios tratan de frenarme"

Ahora que le han retirado los puntos de penalización, Hamilton ha vuelto a bajar a ocho durante los últimos 12 meses. Tras el Gran Premio de Turquía de noviembre podrá recuperar los dos que sufrió en el GP de Brasil 2019 por su accidente con Alex Albon.

Cuando Motorsport.com le preguntó por el error, Wolff dijo que Mercedes no podía entender cómo los comisarios habían llegado a la conclusión de castigarle.

"El veredicto fue que no estaba en el lugar correcto", declaró Wolff.

"No se menciona cuál es el lugar correcto en las notas del director, ni está en el reglamento. Así que no estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo en ello. Lo otro fue porque no conducía a velocidad constante en las vueltas de reconocimiento, y eso de nuevo, es discutible".

"Pero así ha sido. Recibió una penalización de 10 segundos. Entonces se puso una penalización en la carrera, o en realidad se pusieron dos penalizaciones en la carrera, por una infracción que ocurrió antes de la carrera. También es debatible".

