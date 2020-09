Wolff apoya a Hamilton en Rusia: "Las sanciones son exageradas"

La FIA consideró que Hamilton había realizado dos prácticas de salida más allá del área especificada en las notas previas al evento enviadas a los equipos por el director de la carrera Michael Masi.

El británico recibió dos penalizaciones de cinco segundos.

Después de cumplir la sanción en su única parada en boxes, Hamilton terminó tercero detrás de su compañero de equipo Valtteri Bottas y Max Verstappen, de Red Bull, y también recibió dos puntos en su carnet, lo que le acerca a quedarse una carrera en casa.

Wolff reveló que después de que se anunciara la investigación, poco antes del comienzo de la carrera, él y el director deportivo de Mercedes, Ron Meadows, fueron a ver a los comisarios.

Wolff también insistió en que no culparía a Hamilton ni al equipo por lo que llamó una penalización "exagerada".

"Los errores siempre ocurren juntos", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por el incidente. "No es un error del equipo, no es un error de Lewis. Y no querría señalar a nadie, nunca lo he hecho".

"Ron [Meadows] y yo fuimos a los comisarios, el veredicto fue que no estaba en el lugar correcto. No se menciona cuál es el lugar correcto en la nota del director, ni en las reglas. Así que no estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en no estar de acuerdo en ello".

"Lo otro fue porque no conducía a velocidad constante en las vueltas de reconocimiento, y eso de nuevo, es discutible. Pero así ha sido. Recibió la penalización de 10 segundos. Así que por una infracción en la vuelta de reconocimiento, que te pongan una penalización en carrera también puede ser discutible. Pero tienes que encajarlo y seguir adelante".

"No estoy contento con la penalización, porque es exagerada, pero estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Siempre respetaré a los comisarios por su trabajo, pero en eso, sólo estamos de acuerdo en estar en desacuerdo".

Wolff insistió en que las notas de Masi no especificaban exactamente dónde los pilotos podían hacer las prácticas de salida, sugiriendo que Hamilton cumplió.

"Las notas del director de la carrera dicen, si estoy bien informado, que debes hacer las prácticas de salida después de las luces del lado derecho del pitlane. Y así fue. El lugar designado, dice después de las luces, es el lado derecho. Especifica que la práctica debe comenzar después de las luces del lado derecho".

Wolff insistió en que Hamilton no obtuvo ninguna ventaja al hacer la salida donde la hizo.

"Las cosas no siempre son blanco o negro, y hay espacio para la interpretación. Hay reglas que pueden ser interpretadas de dos maneras. Hay sentido común. Hay el hecho de que entonces se puso una penalización en la carrera, en realidad se pusieron dos penalizaciones en la carrera, por una infracción que ocurrió antes de la carrera".

"Y hubo un argumento de que sacó ventaja al hacer las prácticas de salida ahí, creo que no fue una ventaja porque no había agarre, mucho menos agarre del que tendrías en tu posición de salida. Es lo que hay, obviamente, pero a todos nos afecta esto".

"Pero la emoción debería estar dirigida hacia Valtteri, que se merecía una victoria desde hace mucho tiempo, y eso es fundamentalmente lo que me hace feliz. Y terminar primero y tercero debería darnos a todos motivos para animarnos y volar a casa y decir que podemos estar satisfechos de cómo fue, y ahora tenemos que aprender del incidente".

"Tenemos que mirar los procedimientos y nuestras comunicaciones. Y como siempre, no vamos a culpar a la persona, nos centraremos en el problema".