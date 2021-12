Datos del circuito de Yeda de F1 y tiempo de la pole estimado

Uno de los mundiales más emocionantes de la historia reciente de la F1, el de la temporada 2021, llega al circuito de Yeda, en Arabia Saudí, un trazado donde aún se ultiman los trabajos para tenerlo a punto de cara a la penúltima prueba del campeonato, que llega una semana antes del final en Abu Dhabi.

Max Verstappen y Lewis Hamilton se disputarán una carrera que puede ser decisiva en un trazado que tiene muy poco que ver con un circuito urbano clásico: la pista, diseñada por el arquitecto Tilke, está situada en una ramificación del paseo marítimo y, por lo tanto, tiene sus propias características: sin las curvas de 90 grados que siempre han caracterizado a los circuitos urbanos, está destinada a convertirse en el circuito más largo (6,174 metros) de ese estilo y el más rápido (se ha calculado una media de más de 250 km/h) de su tipo en la historia del mundial.

A la espera de comprobarlo, los pilotos han podido conocer el trazado saudí, construido a unos 30 kilómetros de Yeda, en el simulador. Se trata de una pista que habrá que recorrer con monoplazas muy descargados en cuanto a aerodinámica, en busca de una alta velocidad punta: a la curva 27, donde tendrá lugar el mayor de los siente puntos de frenada, el coche llegará a más de 317 km/h para una deceleración de más de 200 km/h con una fuerza de 4.3 g.

Para Brembo, se trata de una pista de nivel medio respecto a las exigencias de los frenos: los pilotos pisarán el pedal izquierdo durante el 14% del tiempo de la vuelta, mientras que la pole position debería estar en torno al minuto y 28 segundos (1:28).

El de Yeda es un circuito con dos grandes escapatorias, mientras que el resto del trazado está delimitado por muros, lo que permitirá dejar a un lado el tema de los límites de la pista, porque cualquier error puede dar lugar a efectos negativos importantes.

Pirelli llevará a Arabia Saudí la gama media de sus cinco compuestos, el C2, C3, C4, y no se ha atrevido con el compuesto más blando al no conocer las características de la superficie que no se ha colocado hasta los últimos días. La curva 13 es la más exigente para los neumáticos, un giro a izquierdas con un peralte de 12 grados que debería someter a los neumáticos a fuerzas de 4.1g, aunque el pico de deceleración se mide en la curva 1 con 4.5g.

En definitiva, Yeda ofrece una serie de características especiales que contribuirán al espectáculo de una batalla por el mundial que promete ser muy emocionante, no sólo entre los aspirantes al título, sino también para los puestos de la zona media.

¿Qué monoplaza será el favorito? Es difícil de decir: sobre el papel debería ser el Mercedes por su motor más potente, pero cada vez que se han hecho predicciones, la realidad ha terminado siendo muy diferente.

Una cosa es segura: será una pista en la que nadie habrá rodado, por lo que los tiempos estarán destinados a bajar a medida que la goma se asiente en una superficie que, al menos al principio, estará muy verde.

Conoce el circuito a fondo: Vídeo: así es una vuelta onboard al circuito de Arabia Saudí de F1

Visión del circuito de Yeda 1 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 2 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 3 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 4 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 5 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 6 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 7 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 8 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 9 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 10 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 11 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 12 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 13 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 14 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 15 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 16 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 17 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 18 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 19 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 20 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 21 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 22 / 32 Foto de: Uncredited Visión del circuito de Yeda 23 / 32 Foto de: Uncredited Circuito de Yeda 24 / 32 Foto de: Uncredited Circuito de Yeda 25 / 32 Foto de: Uncredited Circuito de Yeda 26 / 32 Foto de: Uncredited Circuito de Yeda 27 / 32 Foto de: Uncredited Circuito de Yeda 28 / 32 Foto de: Uncredited Circuito de Yeda 29 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Circuito de Yeda 30 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Circuito de Yeda 31 / 32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Circuito de Yeda 32 / 32 Foto de: Saudi Motorsport Company