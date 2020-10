¿Qué ha cambiado en la F1 desde que Alonso debutó? Todo esto

En unos test en Barcelona del 13 al 14 de diciembre de 2000, un joven Fernando Alonso rodó junto al piloto habitual de Benetton, Giancarlo Fisichella, en una jornada en la que los equipos Williams, Jaguar y Prost también estuvieron en pista.

Otros jóvenes prometedores presentes fueron Andre Lotterer en Jaguar y Oriol Servià en Prost. Nadie podría haber imaginado en ese momento que Alonso 20 años después todavía sería piloto de Fórmula 1, y que sus compañeros debutantes aquellos días forjarían carreras exitosas fuera de la máxima categoría.

El recuerdo de Alonso sobre aquel test del año 2000 nos hizo pensar: ¿qué ha cambiado en el mundial en los últimos 20 años?

Los pilotos en la F1 actual frente a los del año 2000

Ningún piloto que corría en el 2000 todavía compite en F1. Sin embargo, al igual que Alonso, Kimi Raikkonen hizo un test esa temporada, con Sauber en Mugello en septiembre, antes de debutar en 2001.

El último piloto que se retiró de los que formaban la parrilla en 2000 Jenson Button, que debutó con Williams ese año y disputó con McLaren el GP de Mónaco 2017.

En el otro extremo, los pilotos de 2000 cuyas carreras se remontan más atrás fueron Johnny Herbert y Jean Alesi, quienes debutaron en 1989.

Dos apellidos famosos del 2000 estarán en la parrilla junto a Alonso el próximo año. El padre de Max Verstappen, Jos, era piloto de Arrows en 2000, mientras que se espera que el hijo del campeón del mundo Michael Schumacher, Mick, se una a Alfa Romeo.

Muchos otros pilotos siguen siendo habituales en el paddock, como comentaristas de televisión o en otros roles, como Button, Herbert, David Coulthard, Alex Wurz, Pedro de la Rosa, Mika Salo, Jacques Villeneuve y Marc Gene, mientras que Alesi y Ralf Schumacher suelen estar en las categorías inferiores apoyando a sus hijos.

Motores de la temporada 2000 vs motores de la temporada 2020

En 2000, la F1 todavía usaba potentes motores V10 y, de hecho, Alonso ganaría su primer campeonato del mundo con uno así antes del cambio a V8 en 2006.

Los cuatro fabricantes actuales participaron de alguna manera en 2000, y Ferrari, Honda y Mercedes estuvieron representados oficialmente.

La tecnología de Renault estaba en uso, aunque bajo el nombre de Playlife en Benetton y Supertec en Arrows. Además, el motor Ferrari de Sauber tenía la insignia de Petronas, y Jordan tenía un Mugen Honda.

Había otros tres fabricantes en 2000: BMW (que comenzó a suministrar a Williams ese año), Peugeot (entonces socio de Prost) y Cosworth (con Jaguar y, bajo el nombre de Fondmetal, en Minardi).

Equipos de la F1 moderna y los que estaban en la temporada 2000

Solo tres equipos de 2000 todavía existen con sus nombres originales, y también son los tres más antiguos de la parrilla: Ferrari, McLaren y Williams.

Los dos últimos han sufrido cambios de propiedad y gestión, pero han mantenido sus identidades. Y técnicamente, el nombre de Sauber todavía se usa también, ya que es la compañía detrás del equipo Alfa Romeo.

Todavía existen otros cinco equipos de aquellos, aunque en diferentes formas, y algunos han cambiado de dueño varias veces. Benetton ahora es Renault, BAR es Mercedes, Jaguar es Red Bull Racing, Jordan es Racing Point y Minardi es AlphaTauri.

Lamentablemente, Prost y Arrows se han ido del todo, mientras que el único equipo completamente nuevo en la parrilla de 2020 es Haas.

Circuitos que había en la F1 2000 y los que hay ahora

Las circunstancias inusuales de la temporada 2020 con el coronavirus han provocado el regreso de algunos circuitos de la vieja escuela, por lo que el calendario actual en realidad tiene más en común con el de 2000 que estos últimos años.

De los 17 eventos que tuvieron lugar en 2000, 11 estaban en el calendario original de 2020 en las mismas sedes: Melbourne, Interlagos, Silverstone, Barcelona, ​​Mónaco, Montreal, Spielberg, Hungaroring, Spa, Monza y Suzuka.

La búsqueda de Liberty de circuitos sustitutos añadió dos más a la lista de 2020: Imola y Nürburgring.

De las cuatro sedes restantes de 2000, sólo Hockenheim sigue siendo "actual", ya que se utilizó hasta 2019.

Eso deja a Magny-Cours, Indianápolis y Sepang como los tres circuitos de 2000 que ya no están en uso en la F1, aunque el de Malasia surgió como un posible sustituto para este año.

Nuevo en 1999, Sepang fue el primer ejemplo de una nueva generación de circuitos Hermann Tilke. Las pistas actuales de la F1 que inspiró y que no existían hace 20 años son Bahrein, Shanghai, Austin, Estambul, Sochi y Portimao, mientras que Singapur, Bakú y Vietnam destacan un aumento de circuitos en el centro de la ciudad que no en ese entonces no había empezado.

Mientras tanto, tres sedes de la vieja escuela anteriores a 2000 han vuelto a la acción de la F1 en una forma renovada: México, Paul Ricard y Zandvoort. Mugello, un conocido circuito de pruebas de F1 en 2000, finalmente acogió su primera carrera este año.

La gente que había en la F1 2000 y que hay ahora

Ha habido un cambio completo en los jefes de los equipos desde 2000, y ninguno sigue en el mismo trabajo, aunque algunos ahora tienen otros roles en la categoría.

La salida más reciente se produjo este año, cuando Frank Williams dejó su equipo después de la venta de la escudería..

Lamentablemente, el jefe de los Arrows, Tom Walkinshaw, falleció en 2010, mientras que personas como Ron Dennis (McLaren), Craig Pollock (BAR), Eddie Jordan, Peter Sauber y Giancarlo Minardi han dejado el deporte.

Alain Prost, que tenía su propio equipo en 2000, conserva un puesto de alto nivel en Renault. El exjefe de Benetton, Flavio Briatore, también fue mentor de Alonso en 2000, y todavía juega un papel en la carrera del español.

El "Dream Team" de Ferrari estaba dando sus primeros pasos en 2000, y muchas de las piezas clave todavía están a la vanguardia de la F1.

El entonces director del equipo, Jean Todt, es el presidente de la FIA, mientras que el director técnico, Ross Brawn, es el director general de la organización de la F1, donde está a punto de unirse al ex director deportivo de Ferrari, Stefano Domenicali, como CEO.

Herbie Blash, con Michael Schumacher y Jean Todt

El entonces aerodinámico jefe de Ferrari, Nikolas Tombazis, dirige el lado técnico de la FIA, y Mattia Binotto, motorista en 2000, todavía está en Maranello como director del equipo.

El director técnico de Benetton, Pat Symonds, que estuvo en la primera prueba de Alonso, es ahora el jefe técnico de la F1, mientras que el manager del equipo Arrows, Steve Nielsen, es su director deportivo.

En 2000, Bernie Ecclestone todavía era el jefe de la FOM, dirigiendo lo que en realidad era un cargo unipersonal, muy diferente de la era de Liberty Media.

Ecclestone trabajó en estrecha colaboración con su antiguo amigo y presidente de la FIA, Max Mosley. De hecho, fue en 2000 cuando las dos partes acordaron el ahora infame acuerdo de derechos comerciales de 100 años. Con Ecclestone, la F1 comenzó a alejarse de la televisión en abierto, que todavía estaba disponible en la mayoría de los países en 2000.

Lamentablemente, ahora también faltan en el paddock de 2020 el director de carrera de la FIA, Charlie Whiting, y el médico de F1, el profesor Sid Watkins, quienes ya no están con nosotros.

Las reglas de la F1 2020, muy diferentes a las de la F1 2000

Además del paso a unidades de potencia híbridas enormemente complejas, los coches han cambiado enormemente desde 2000, el tercer año de la era de las pistas estrechas.

El desarrollo aerodinámico ha avanzado a buen ritmo durante las últimas dos décadas, impulsado por el poder cada vez mayor de la simulación y la expansión de los departamentos de I+D de los equipos.

Ha habido intentos regulares por parte de la FIA de restringir la carga aerodinámica, pero las pérdidas generalmente se han recuperado rápidamente, lo que ha provocado más y más cambios.

Se han logrado grandes avances en el lado de la seguridad desde 2000, con el Halo entre las pruebas más obvias en los coches, que ahora son significativamente más pesados que en 2000.

Mika Häkkinen, McLaren MP4-15 Mercedes, Michael Schumacher, Ferrari F1-2000

En 2000, como ahora, había un solo proveedor de neumáticos. Era Bridgestone, aunque en 2001 llegaría Michelin y, de hecho, la prueba de Alonso con Renault en diciembre del 2000, la organizaba el fabricante francés. En ese momento, la F1 usaba neumáticos ranurados, y el desarrollo y los test no estaban restringidos.

Los fines de semana de carreras todavía presentaban un warm-up (calentamiento) el domingo por la mañana, mientras que la clasificación era una sesión única de una hora, sin sistema de eliminación directa.

No había restricciones en el uso del motor y la caja de cambios y, por lo tanto, muchas menos penalizaciones en la parrilla de las que vemos ahora.

Finalmente, no había reglas financieras en 2000. Se implementarán con el regreso de Alonso la próxima temporada, y el límite presupuestario podría desempeñar un papel clave para determinar si su equipo (que se llamará Alpine) puede alcanzar a los equipos de delante.