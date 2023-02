Bernie Ecclestone critica la "Formula Hollywood" de Liberty Media

Cargar el reproductor de audio

Ya han pasado seis años desde que Liberty Media se hizo con el control de la Fórmula 1, lo que a su vez puso punto y final a la era de Bernie Ecclestone al frente de la máxima categoría, quien mandó con puño de hierro, liderando una gran expansión comercial a lo largo de las décadas, pero que durante sus últimos años empezó a tambalearse por diferentes motivos.

Con Liberty Media, la F1 ha seguido expandiéndose a todos los niveles, no sólo comerciales: cada vez hay más carreras en el calendario y más interesados por unirse al mismo, así como también ha aumentado el interés de los jóvenes, en gran parte gracias a la docu-serie de Netflix Drive to Survive.

Estados Unidos ha sido el principal foco de crecimiento desde entonces, un país que acogerá nada menos que tres grandes premios esta campaña. Así, mientras la F1 irá a Miami, Austin y luego Las Vegas, otras sedes históricas como Alemania ya ni siquiera tiene una carrera, algo que Ecclestone achaca directamente al enfoque de Liberty Media.

"Lo que era popular en Estados Unidos no era tan bien recibido en Europa, y viceversa", dijo Bernie Ecclestone, según recoge el Daily Express. "Alemania carece de un piloto estrella, pero esa no es la única razón. A los alemanes en particular no se les puede tomar por tontos, la F1 está cada vez más adaptada al mercado americano, se parece cada vez más a una Fórmula Hollywood".

"Todo gira en torno al espectáculo, el deporte en sí mismo está en declive. La carrera en Las Vegas este año será la guinda del pastel. Los alemanes quieren seguir viendo lo que todos conocemos como un acontecimiento deportivo, no una farsa. Y ahora mismo ya no hay un equilibrio entre espectáculo y deporte".

"Ahora, por ejemplo, los pilotos se sientan ahí repiten una y otra vez las mismas palabras. Lo mismo hacen los jefes de equipo. Todas las ruedas de prensa son intercambiables. Los medios prefieren hablar de alerones flexibles o cosas técnicas, pero no de pilotos inconformistas. Entonces, si seguimos por ese camino, ¿cómo podemos crear héroes?", finalizó Ecclestone.

Echando la vista atrás, el último Gran Premio de Alemania se disputó en 2019 en Hockenheim y dejó el calendario por falta de presupuesto. Además, la temporada de 2023 será la segunda desde 1993 en la que el país del histórico Michael Schumacher solo contará con un representante en la categoría, concretamente Nico Hulkenberg, que ha sido contratado para reemplazar a Mick Schumacher en Haas. Sebastian Vettel, por su parte, ha colgado el casco, al menos en F1.