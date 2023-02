Por qué Alonso puede subirse al podio en Bahrein

Cargar el reproductor de audio

Estos días ha vuelto a mi memoria la pretemporada del año 2005, cuando yo apenas estaba comenzando mi carrera como periodista de Fórmula 1. Había cubierto alguna carrera suelta en 2004 y, sobre todo, había ido a muchas sesiones de aquellos test que se hacían en mitad de la campaña principalmente para probar los neumáticos.

En 2005, tuve la suerte de empezar ya a cubrir todo el mundial y como toma de contacto me acerqué a una sesión de pruebas en el circuito de Jerez. El objetivo principal era entrevistar a un Mark Webber que acababa de fichar por el equipo Williams, pero obviamente mi atención estaba centrada en empezar a relacionarme de manera profesional con Fernando Alonso y su entorno.

Herméticos, como siempre, y más con alguien a quién apenas conocían, no me contaron muchas cosas, pero sí que se les notaba contentos con el coche, tanto a Fernando, como a la gente que le acompañaba a los circuitos, como también al jefe, Flavio Briatore. Todos sabían que tenían un coche para tratar de asaltar el mundial.

No quiero hacer un paralelismo con la breve pretemporada que vivimos el pasado fin de semana, porque lo primero, yo no he estado allí, y lo segundo porque, vaya esto por delante, no creo que Aston Martin tenga un coche para luchar por ganar el campeonato.

Pero los mensajes que hemos ido viendo del equipo tanto dentro como fuera de la pista invitan a pensar en que el coche ha salido muy bien de la fábrica y que el paso adelante que han dado ha sido brutal, no sin antes llevarnos un susto cuando el AMR23 se le paró a Felipe Drugovich nada más salir por primera vez del box.

Entiendo la euforia que se está viviendo en España y yo, de hecho, la miro con mucha cautela, lo primero porque no dejan de ser unas pruebas en las que solo los equipos saben ciertamente que están probando, y lo segundo porque ya nos hemos llevado algún que otro chasco en el pasado y conviene en un momento así bajar las expectativas.

Mi razón para ser optimista, como he dicho, son principalmente los mensajes que llegan directa o indirectamente del equipo y, con todas las salvedades que queramos, el rendimiento de Alonso y el AMR23 en pista y, además, el ver que las buenas sensaciones no vienen solo de los aficionados españoles o la prensa de nuestro país.

Muchos medios e importantes periodistas internacionales que cubren el mundial, incluidos nuestros compañeros de otras ediciones de Motorsport.com, dan cuenta del buen rendimiento de Aston Martin en estos primeros compases del año, incluso he visto algún análisis que pone al equipo británico por delante de un Mercedes que parece que no termina de dar con la tecla.

Yo no voy tan lejos, creo que Aston Martin ha sacado un gran coche de la fábrica y que pese a estar lejos de Red Bull y Ferrari, podemos pensar que está cerca de Mercedes, sobre todo en ritmo de carrera y, lo más importante, con bastante distancia sobre sus presumibles rivales en la zona media: Alpine y Alfa Romeo.

En Bahrein puede pasar de todo, pero si pensamos que el AMR23 en manos de Fernando Alonso puede luchar con los Mercedes y que por delante tiene cuatro coches a priori inalcanzables, la quinta plaza está a tiro. Si pensamos un poco más allá, en la primera carrera del año se suelen ver errores y problemas de juventud de los coches, así que ¿por qué no pensar en volver a ver a Alonso subido al podio?

Ojalá veamos por primera vez en la historia a dos pilotos españoles descorchando el champán en un gran premio de Fórmula 1.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!