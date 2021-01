Alonso y las 'malas decisiones' en Fórmula 1

Una de las continuas críticas que ha recibido Fernando Alonso es sobre sus decisiones, valoradas siempre a posteriori, nunca en el momento en el que las tomaba. Partiendo de esa base, ya es cuanto menos ventajista cuestionar lo que se eligió en el pasado una vez conocido el futuro.

A grandes rasgos, Alonso se fue de McLaren un año antes de que los de Woking fueran campeones con Hamilton; tuvo ofertas de ir a Red Bull cuando aún no era el equipo multicampeón que fue después, y pudo fichar por Honda antes de que pasara a ser Brawn, el equipo que arrasó en 2009 y que luego se convertiría en el todopoderoso Mercedes.

La decisión de dejar McLaren prácticamente fue obligada con el ambiente que se había creado en el equipo. Y respecto a las otras dos, ni con una bola de cristal habría imaginado nadie, durante el reinado de Ferrari, que la Fórmula 1 de los siguientes 15 años la iban a protagonizar un equipo de bebidas energéticas que aún ni existía como tal, y un gigante fabricante alemán que en ese momento 'solo' era motorista en la máxima categoría.

Además, concretamente, conviene aclarar que la oferta de Honda llegó a mitad de 2008, cuando el equipo japonés estaba sumido en una importante crisis que provocó su retirada de la F1 y posterior resurrección como Brawn GP.

Años después, Alonso dejaría Ferrari y los del Cavallino volvieron a ganar carreras y lucharon por el título, pero nunca pudieron con Mercedes y de hecho se quedaron más lejos del mundial que en 2010 y 2012. Por tanto, la historia no le dio pero tampoco le quitó la razón.

En una entrevista con el diario 'El Mundo', Alonso analizó meses atrás las decisiones 'erróneas' de su carrera, y defendió las noticias buenas que llegaron después de cada una. "Con el tiempo siempre cambiarías cosas, por la enseñanza de lo que pasó...", comenzó Fernando. "Pero en el momento en que las tomé, estaba 100% convencido. No 50-50% y pensando en ambas y demás, no, no. Lo tenía claro, pensaba que era lo mejor".

"Y esas decisiones me llevaron a otros destinos. Lo de McLaren en 2007 fue lo mejor para los dos. Nunca se sabe, pero si hubiera seguido allí en el 2008, el año habría sido tremendamente difícil y con una calidad de vida horrible. Y en esas, debes poner todo sobre la mesa. Y, a lo mejor, gracias a eso fui después piloto de Ferrari, porque al volver a Renault [en 2008] se iniciaron las conversaciones [con Ferrari]. Por tanto, si no me voy de McLaren en ese momento, quizá nunca habría corrido para Ferrari, algo que considero una experiencia vital para cualquier piloto".

Además de las ofertas mencionadas, el propio Alonso reveló en su día que para 2015 Mercedes propuso a Ferrari un 'trueque' entre el español y Hamilton, pero los italianos se opusieron y Fernando acabó en McLaren. ¿Y qué hay de esa decisión?

Fue una apuesta arriesgada, pero el regreso de Honda como motorista a la F1 invitaba al optimismo, no era descabellado jugársela. En Fórmula 1 no salió como esperaba, pero las puertas que le abrió aquel movimiento años después metieron a Alonso de lleno en la historia de otras categorías míticas.

En una misma entrevista lo explicó Alonso: "Cuando me fui de Ferrari en 2014, tuve una temporada mala con McLaren, con el motor Honda. Fue duro dejar de subir a los podios... pero gracias a salir de Ferrari, corrí las 500 Millas, porque McLaren tenía ese plan. Y también McLaren me dejó correr el WEC y gracias a eso fui campeón del mundo de resistencia [ganador dos veces de las 24 Horas de Le Mans]...".

Al final, como dice el #14, de todas las decisiones sacó algo positivo, y es inútil (y ventajista, insistimos) pensar cómo habría sido la historia con otras jugadas.

"Muchas de las decisiones no tuvieron un resultado positivo inmediato, pero a la larga me ofrecieron otras posibilidades como piloto. Vivencias de las que guardo muy buen recuerdo", concluyó Alonso.

Por si acaso, ya hay gente preparando el discurso de por qué no esperó a 2022, con nuevas reglas, para volver a la F1. ¡O que por qué no aguantó sin firmar por ningún equipo, que ahora Mercedes y Hamilton aún no se ponen de acuerdo! 'Una vez visto, todos listos'.

